Без піратства та космічних цін: де і як завантажити книги, щоб читати без світла та мережі

З плановими відключеннями світла та блекаутами багато людей почали шукати собі хобі, заняття чи справу, якою вільно можна займатися і без електрики.

Хтось під час відключень світла ходить в зал або на танці, хтось виробляє свічки, в’яже, дивиться завантажені фільми. Та найпопулярнішим заняттям, безперечно, є читання.

Оскільки взимку денне світло зникає рано, читати при відключеннях електроенергії стає неабияк важко.

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Звісно, якщо ти полюбляєш паперові книги, можна читати з ліхтариком, та набагато зручніше завантажити улюблену літературу на смартфон. Тим паче, що вона не забере багато заряду.

Тримай підбірку з п’яти безплатних українських застосунків, де ти можеш завантажити літературу безпечно. А також покрокову інструкцію, як це зробити швидко та просто.

Google Play Books

Якщо ти вірний користувач Android, то у пригоді стане безплатний застосунок з великою бібліотекою книг Google Play Books.

У ньому можна купувати літературні новинки у форматі тексту та аудіо або завантажувати файли з власної електронної бібліотеки. Деякі книги є у безкоштовному доступі.

Також за допомогою застосунку можна підвищувати рівень англійської. Адже окрім книг рідною мовою тут доступний великий вибір англомовної літератури.

Як читати офлайн:

Відкрий застосунок Google Play Books.

Перейди на вкладку Бібліотека .

. Натисни на книгу, яку вже придбав(-ла) і тепер хочеш завантажити на пристрій.

Щоб завантажити її, натисни Ще, а потім Зберегти. Після збереження ти побачиш значок Книга збережена офлайн.

Після цього, коли вимкнуть світло та зникне зв’язок, ти матимеш змогу читати улюблену книгу, не хвилюючись, що наступна сторінка не завантажиться.

Apple Books

Ця програма дуже схожа на попередню. Єдина відмінність у тому, що розроблена вона для користувачів IOS. В Apple Book теж можна читати завантажені книжки з власної бібліотеки та ті, що ти придбав(-ла) в застосунку.

Як читати офлайн:

Відкрий застосунок Apple Books.

Перейди до розділу Мої книги у нижній частині екрана.

у нижній частині екрана. У рядку з потрібною книгою натисни Завантажити .

. Коли файл повністю завантажиться, у рядку з книгою з’явиться кнопка Читати/Слухати.

Абук

Цей застосунок називає себе першою українською аудіокнигарнею. Крім аудіоформатних книг ти знайдеш там низку літературних шедеврів у електронному форматі.

У бібліотеці Абук можна буде знайти жанр на будь-який читацький смак, адже там є: проза, поезія, нонфікшн, детективи, підручники, дитячі твори від українських та закордонних авторів.

Якщо ж вибереш аудіокнигу, то читатимуть її для тебе: Сергій Жадан, Валерій Маркус, Соня Сотник, Іван Семесюк, Сергій Притула, Андрій Хливнюк.

У цьому застосунку кожну книгу треба купувати окремо. Середня вартість становить приблизно $5.

Для тих, у кого змоги купити її немає, є гарна новина: книжки для дітей та українська класика доступні безкоштовно.

Як читати офлайн:

Відкрий застосунок на iOS або Android.

Щоб завантажити вибрану книжку, натисни на її назву.

На обкладинці, у правому нижньому куті, ти побачиш три червоні крапки.

Треба буде натиснути на них та вибрати опцію Завантажити файл. Відтепер книжка завжди буде доступна в бібліотеці.

Yakaboo

Напевно, ти не раз замовляв(-ла) книжки саме на Yakaboo. Це популярний інтернет-магазин, де можна знайти літературу в електронному та аудіоформаті на будь-який смак.

Та чи знав(-ла) ти, що у Yakaboo є власний застосунок з двома форматами доступу: підпискою на застосунок та купівлею окремих книжок?

Якщо ти купуєш підписку, то можеш читати скільки завгодно книжок, крім деяких бестселерів, які треба буде купувати окремо.

Якщо ж ти не читаєш настільки часто через брак часу, то зручним буде другий варіант. Відтак ти просто купуєш окрему книжку, яка тебе зацікавила, та насолоджуєшся нею в темні часи без мережі.

Для тих, хто не має змоги купувати книги, у застосунку є хороший вибір безкоштовної літератури, яка відповідає потребам часу.

Абсолютно безплатно ти зможеш завантажити такі книги: Ярослав Грицак Нарис історії України, Станіслав Асєєв Світлий шлях, Оксана Мороз Нація овочів та Людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла.

Як читати офлайн:

Відкрити застосунок на iOS або Android.

Вибрати книжку, яку плануєш читати, та перейти на її сторінку.

Праворуч від назви книги ти побачиш характерний символ, який означає завантажити . Сміливо натискай на нього, щоб книга опинилася на твоєму смартфоні.

. Сміливо натискай на нього, щоб книга опинилася на твоєму смартфоні. Коли завантаження завершиться, характерний символ змінить колір на зелений. Так ти зрозумієш, що все пройшло успішно, і тепер можна читати в режимі офлайн.

Librarius

В Librarius немає можливості оформити підписку та читати в необмеженій кількості, як на Yakaboo. Тому тут кожну книгу доведеться купувати окремо.

Звісно, ти можеш знайти там і безплатні книги. Зокрема, така пропозиція доступна для читання української класики. За добірку нонфікшн-літератури чи художніх бестселерів доведеться платити.

Як читати офлайн:

Відкрий застосунок на iOS або Android.

Вибери книжку та натисни Читати. Після цього бажана література автоматично завантажиться у бібліотеку та буде доступна офлайн.

Та читання книг — це лише один з багатьох варіантів того, чим можна зайнятися під час блекауту. Ми зібрали десять найцікавіших ідей, які зможуть замінити читання та гарантовано поліпшити настрій навіть у темні часи.

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