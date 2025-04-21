Цитати про чудові моменти: ця мить і є твоє життя

Щастя — як голка в серці, воно кольне, і ти відчуєш цей солодкий біль і неповторність миті, яка щойно прилетіла і вже ураганом мчить геть. І неймовірна удача, якщо тобі вдалося розтягнути секунди у хвилини й години. І ти встиг (-ла) зрозуміти, що момент, який минає, ніколи не повторитися, оцінити його і подякувати долі за те, що він був. Цитати про чудові моменти життя — у нашому матеріалі.

Цитати про моменти життя

Одна мить тебе варта вічності. (Марк Леві)

Будь щасливий цієї миті. Ця мить і є твоє життя. (Омар Хаям)

Не плач, бо все скінчилося, посміхайся, бо це сталося. (Доктор Сьюз)

Один, наодинці, дивився на поле, і поле дивилося на мене. Я там відчув… Ну як би це описати зрозуміліше… Відчуття, таке дивне для наших днів, що прозвучить, звичайно, по-дурному. Я раптом відчув себе щасливим. Я в той момент своє існування — та й нехай не завжди жити! — Охоче, всіма фібрами приймав життя. (Ковтнути повітря, Джордж Оруелл)

Ще кілька хвилин ми лежимо так, дозволяючи собі трошки дивовижних лінощів, знаючи, що незабаром доведеться встати. Ми зволікаємо, тому що ці моменти є важливими для нас, вони відокремлюють нас від світу. Ці моменти — фундамент, на якому стоїть наше кохання, невидимий плащ на наших плечах, коли ми виходимо у світ, щоб займатися справами. (Два життя Лідії Берд, Джозі Сілвер)

Ми завжди будемо чогось прагнути, чогось бажати, і питань завжди буде більше, ніж відповідей, — але залишаться моменти на кшталт цього, сповнені млості й чарівництва, коли, краєм ока побачивши диво, ми просто сидимо, затамувавши подих. (Паперовий лебідь, Лейла Аттар)

Минуле та майбутнє — це мислеформи, ілюзія, розумова абстракція. Ти можеш згадувати минуле тільки в цей момент. Подія, яку ти згадуєш, відбувалася наразі, і згадується вона тобі теж в цю хвилину. Майбутнє, коли воно настає, настає у цей момент. Тож єдина річ, яка тільки реальна, єдине, що завжди є — це справжній Момент. (Екхарт Толле Про що говорить тиша)

Таке трапляється кілька разів у житті: ти відриваєшся від землі, і минуле залишається позаду, а майбутнє, в якому ти планував приземлитися, ще не наспіло, і на мить ти зависаєш у чистому незнанні й не впізнаєш навіть сам себе. (Голландський дім, Енн Петчетт)

Ми летіли до кінця нашого шлюбу, до того моменту, коли я нарешті вирішила висмикнути вилку з розетки й піти від чоловіка, з яким прожила багато років. (Дружина, Мег Вуліцер)

Живіть кожну секунду, не вагаючись. (Елтон Джон)

Цитати про щасливі та вирішальні моменти життя

Чи не здається тобі, що щастя — це швидкоплинні моменти істини, які мимоволі оголюють найпотаємніше?… І якщо ти завмер (-ла), побачивши, як сходить Місяць над куполом церкви або серце затопила ніжність від згадки про тепло коханих рук — зупини свій буденний біг, занурся в ті миті й повернувшись до дійсності, відділи суттєве від зайвого.

Ми підібрали для тебе найкращі цитати про щасливі моменти життя.

Є моменти, коли життя відчуваєш особливо смачно.

Найважливіші у житті моменти пролітають особливо швидко.

Найкращі моменти — ті, які проводиш із близькими людьми.

Коли людина щаслива, вона не помічає, як летить час.

Є такі моменти, коли звучить музика, але чуєш її лише ти.

Як би ми не намагалися, нам не повернути найкращих моментів у житті.

Найдивовижніші миті життя ми не помічаємо у щоденній метушні.

Найкращі моменти свободи — коли тобі нічого не потрібно від інших, і коли їм нічого від тебе не потрібно.

У той момент, коли ти готовий до змін, провидіння дасть тобі шанс.

Іноді ми не усвідомлюємо цінність моменту, доки він не перетвориться на спогад.

Цінуйте миті поруч із коханими людьми, бо вони не завжди будуть поруч.

Зберігайте в собі ніжність і любов, щоб у потрібний час подарувати їх людині, яка варта їх.

Коли припините турбуватися про минуле та майбутнє, зможете відчути радість життя тут і зараз.

Нове життя почнеться тоді, коли для старого всередині тебе вже не лишилося місця.

Я танцюю, бо я щаслива. Я щаслива, бо танцюю.

Щастя — це не вдале поєднання зовнішніх обставин. Це просто стан вашого розуму.

Немає щастя, рівного спокою.

Ти там, де твої думки. Переконайся, що твої думки там, де хочеш бути.

Час для щастя зараз. Місце для щастя тут.

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