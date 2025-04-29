Цитати для Instagram: ідеї, як підписати фото на різні випадки

Щодня тисячі людей завантажують світлини в Instagram: хтось ділиться довгими роздумами, а хтось хоче просто показати свою красиву світлину і красномовно її підписати. Тому користувачі шукають цитати для Instagram.

Коли підписуєш фото, хочеться бути кмітливим, дотепним чи навіть мудрим. Ми зібрали для тебе цитати в Instagram на різний смак.

Цитати для Instagram під фото

Короткі цитати для Instagram

Ніколи не пізно все змінити.

Бути опорою собі.

Для кожного, хто тебе знає, ти різний.

Все йде так, як потрібно. Не хвилюйся, довіряй.

Час любити себе.

Ти можеш все і навіть більше.

Не рахуй дні, бери з них користь.

Завжди довіряй своєму серцю.

Якщо ви пішли і ніхто не помітив, найімовірніше, ви пішли не дарма.

Себе не знаходять, себе створюють.

Нікуди не поспішай, інакше пропустиш диво.

Бути людиною не кожному під силу, як і бути вільним.

Всьому свій час.

А чи буде це важливим через рік?

Не хочу більше тимчасових людей у своєму житті.

Цитати в Instagram, що мотивують

Успіх — це не питання везіння, це питання рішучості.

Невдачі — це лише можливість навчитися, щоб повернутися сильнішим.

Єдиним обмеженням для нашої реалізації завтрашнього дня будуть наші сумніви сьогодні.

Не думай, що момент втрачено. Все залежить лише від тебе.

Ще не пізно зробити життя таким, яким ти хочеш його бачити.

Будь-які труднощі на шляху — це можливість чогось навчитися і стати краще.

Запам’ятай правило трьох “Н”: немає нічого неможливого.

Не вбивши лінь, мрії не досягти.

На кожен день треба дивитися, як на маленьке життя.

Впасти — це випадковість. Залишитися лежати — вибір.

Смішні цитати в Instagram

Або я вже не той (та), або дзеркало в роках.

Він (вона) був (-ла) схожим (-ою) на сніг: йшов (йшла) і падав (-ла).

Тобі настрій підняти? Нехай валяється.

Я не роблю помилок, я проводжу творчі експерименти.

Навіщо відкладати на завтра те, що взагалі можна не робити?

“Бути собою” круто, але ще б знати, хто я.

Знову ранок, а я вже втомився (-лася).

Сіпається око? Не хвилюйся, то твій дах вмикає поворотники і показує, в яку сторону їде.

У свої роки знаю, що не можна потягатися зранку в ліжку, бо хрусне і замкне.

Якщо тебе знають з кращого боку, то стій та не крутись.

Сумні цитати для Instagram

Іноді мені потрібен аварійний вихід з моїх думок.

Усі ми хороші, поки зручні.

Не біда, якщо немає друзів. Біда, якщо вони фальшиві.

Якщо ти не навчишся керувати собою, тобою керуватимуть інші.

Я була (був) музикою, та ти не мав (мала) вух.

Ти залишився (-лась) у моєму серці тисячею гострих скалок.

Я намагаюся забути, знаючи, що пам’ятатиму завжди.

Люди завжди змінюються після того, як відчувають душевний біль.

Посмішка на моєму обличчі — це не завжди ознака того, що все добре.

Друзі також можуть розбити серце.

А якщо ти хочеш підписати фото словами відомих людей, то тримай підбірку цитат українських письменників про кохання.

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