Цитаты для Instagram: идеи, как подписать фото на разные случаи

Ежедневно тысячи людей загружают фотографии в Instagram: кто-то делится долгими раздумьями, а кто-то хочет просто показать свое красивое фото и красноречиво его подписать. Поэтому люди ищут цитаты для Instagram.

Когда подписываешь фото, хочется быть сообразительным, смешным или даже мудрым. Мы собрали для тебя цитаты в Instagram на разный вкус.

Цитаты для Instagram под фото

Краткие цитаты для Instagram

Никогда не поздно все изменить.

Быть опорой для себя.

Для каждого, кто тебя знает, ты разный.

Всё идет так, как нужно. Не волнуйся, доверяй.

Пора любить себя.

Ты можешь все и даже больше.

Не считай дни, бери из них пользу.

Всегда доверяй своему сердцу.

Если вы ушли и никто не заметил, вероятнее всего, вы ушли не зря.

Себя не находят, себя создают.

Никуда не торопись, иначе пропустишь чудо.

Быть человеком — не каждому по силам, как и быть свободным.

Всему свое время.

А будет ли это важно через год?

Не хочу больше временных людей в своей жизни.

Мотивирующие цитаты в Instagram

Успех — это не вопрос везения, это вопрос решительности.

Неудачи — это только возможность научиться и вернуться сильнее.

Единственным ограничением нашей реализации завтрашнего дня будут наши сомнения сегодня.

Не думай, что момент упущен. Все зависит только от тебя.

Еще не поздно сделать жизнь такой, какой ты хочешь ее видеть.

Любые трудности на пути — это возможность чему-то научиться и стать лучше.

Запомни правило трех “Н”: нет ничего невозможного.

Не убив лень, мечты не добиться.

На каждый день нужно смотреть как на маленькую жизнь.

Упасть — это случайность. Остаться лежать — выбор.

Смешные цитаты в Instagram

Либо я уже не тот (та), либо зеркало в годах.

Он (она) был (-а) похож (-а) на снег: шел (шла) и падал (-а).

Тебе настроение поднять? Пусть валяется.

Я не совершаю ошибок, я провожу творческие эксперименты.

Зачем откладывать на завтра то, что вообще можно не делать?

“Быть собой” круто, но еще бы знать, кто я.

Снова утро, а я уже устал (-а).

Подергивается глаз? Не волнуйся, твоя крыша включает поворотники и показывает, в какую сторону едет.

В свои годы знаю, что нельзя потягиваться утром в постели, потому что хрустнет и замкнет.

Если тебя знают с лучшей стороны — стой и не вертись.

Грустные цитаты для Instagram

Иногда мне нужен аварийный выход из моих мыслей.

Все мы хорошие, пока удобные.

Не беда, если друзей нет. Беда, если они фальшивы.

Если ты не научишься управлять собой, тобой будут управлять другие.

Я был (-а) музыкой, но у тебя не было ушей.

Ты остался (-лась) в сердце моем тысячей острых осколков.

Я стараюсь забыть, зная, что буду помнить всегда.

Люди всегда меняются после того, как чувствуют душевную боль.

Улыбка на моем лице это не всегда признак того, что все хорошо.

Друзья тоже могут разбить сердце.

А если ты хочешь подписать фото словами известных людей, то держи подборку цитат украинских писателей о любви.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!