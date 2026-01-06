Рейтинг соцсетей в Украине: TikTok догоняет YouTube, а Facebook теряет пользователей

Украинский сегмент интернета в начале 2026 года переживает тектонические сдвиги. Старые правила игры окончательно отошли в прошлое: лояльность к брендам-гигантам тает, а внимание пользователя становится самой дорогой валютой.

Пока YouTube пытается удержать корону, TikTok демонстрирует взрывной рост, а старый добрый Facebook постепенно превращается в платформу, теряющую свою актуальность.

Согласно исследованию агентства UAMASTER Digital Agency, по состоянию на 1 января 2026 года, разрыв между лидерами рынка стал минимальным.

Битва гигантов: YouTube vs TikTok

YouTube остается самой популярной площадкой в Украине. В этом году сервис укрепил позиции за счет женской аудитории, которая выросла на 700 тысяч пользователей. Однако главная сенсация — это TikTok. С охватом в 21,5 миллиона человек он уверенно занимает второе место.

Интересно, что TikTok оказался единственной платформой, где мужчины количественно преобладают над женщинами. Рекламодатели, которые еще полтора года назад лишь присматривались к этому сервису, теперь массово интегрируют его в свои стратегии из-за самой низкой на рынке стоимости контакта (CPM).

Что происходит с империей Цукерберга и Илона Маска

Ситуация внутри экосистемы Meta неоднозначна:

Instagram продолжает расти: количество пользователей увеличилось с 12,2 до 13,2 миллиона;

Facebook стабильно падает: охват просел с 10,7 до 9,7 миллиона активных профилей;

Threads неожиданно стал успешным кейсом, почти втрое обогнав по размеру аудитории соцсеть X (бывший Twitter).

Что касается X, то эксперты настроены скептически: размещение рекламы на этой платформе для украинского рынка в 99% случаев считается неэффективным и слишком дорогим удовольствием.

Почему в рейтинге нет Telegram

Многие удивятся отсутствию Telegram, Viber или WhatsApp. Причина техническая: хотя это самые популярные инструменты коммуникации (аудитория Telegram оценивается в 14–25 млн), они официально считаются мессенджерами.

Кроме того, тот же Telegram не предоставляет точных данных по охвату по полу или возрасту в своем рекламном кабинете.

Агентство UAMASTER обращает внимание на несколько критических нюансов для маркетинга:

Количество аккаунтов в TikTok на этой платформе может быть завышенным. Например, в сегменте мужчин 25–34 лет система показывает 5,3 млн профилей, хотя физически в Украине проживает только около 2,34 млн мужчин такого возраста;

Преимущество YouTube — это SmartTV: если твой бренд стремится к узнаваемости, YouTube — единственный вариант, позволяющий работать с большими экранами телевизоров, где реклама воспринимается лучше, чем на смартфоне;

Эффект LinkedIn: эта сеть идеальна для B2B-сегмента и ИТ, однако входной билет дорогой — цена за тысячу показов здесь стартует от 2 евро и может быть значительно выше.

Для молодежи в возрасте до 34 лет эксперты советуют фокусироваться на TikTok и Instagram, в то время как для охвата аудитории 35+ обязательным инструментом остается YouTube.

Пока соцсети борются за внимание и рекламные бюджеты, всё острее встает вопрос конфиденциальности и контроля данных. Особенно это касается площадок, работающих за закрытыми дверями. Заблокируют ли Telegram в Украине — соцсеть, которая собирает на тебя досье — читай в нашем специальном расследовании.

