Ученые рассказали, предпосылкой какого расстройства у детей могут стать соцсети

Чрезмерное использование социальных сетей детьми ухудшает уровень концентрации и может способствовать увеличению случаев синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Исследователи из Каролинского института в Швеции и Орегонского университета здравоохранения и науки в США наблюдали за развитием более 8300 детей от 10 до 14 лет. Они установили, что использование социальных сетей увеличивает симптомы рассеянности, пишет The Guardian.

Дети тратят в среднем 2,3 часа в день на просмотр телевизора или онлайн-видео, 1,4 часа на социальные сети и 1,5 часа на видеоигры. Какие еще результаты показало исследование — далее в материале.

Как экранное время усиливает симптомы СДВГ

Исследователи не обнаружили прямую связь между симптомами СДВГ и игрой в видеоиграх или просмотром телевизора и YouTube. Однако результаты показали, что использование социальных сетей в течение определенного периода времени может усугубить невнимательность у детей.

СДВГ — это синдром, характеризующийся импульсивностью, забыванием повседневных задач и трудностей с концентрацией внимания.

В тексте исследования говорится, что, хотя эффект может быть небольшим на индивидуальном уровне, он может иметь значительные последствия, если поведение изменится на уровне всего человечества.

Профессор когнитивной нейронауки Каролинского института Торкель Клингберг отметил, что именно социальные сети оказывают влияние на способность детей концентрироваться.

Социальные сети вызывают постоянные отвлечения через сообщения и оповещения, и сама мысль о поступлении сообщения может действовать как умственное отвлечение. Это оказывает влияние на способность оставаться сосредоточенным.

Клингберг добавил, что увеличение использования социальных сетей может частично объяснить увеличение количества диагнозов СДВГ. Согласно национальному опросу здоровья детей в США, его распространенность среди детей выросла с 9,5% в 2003-07 годах до 11,3% в 2020-22 годах.

Исследователи подчеркнули, что не все дети, пользовавшиеся социальными сетями, развивали проблемы с концентрацией внимания. Но они указали на увеличение общего пользования и на то, что дети используют соцсети задолго до достижения 13 лет, минимального возраста для приложений по типу TikTok и Instagram.

По их мнению, раннее и чрезмерное использование социальных сетей подчеркивает необходимость более строгой проверки возраста и более четких рекомендаций для технологических компаний.

Другое исследование показало, что цифровой контент способен изменять мозг детей, а также влиять на память и эмпатию.

