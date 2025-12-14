Вчені розповіли, передумовою якого розладу у дітей можуть стати соцмережі

Надмірне використання соціальних мереж дітьми погіршує їхній рівень концентрації та може сприяти збільшенню випадків розладу дефіциту уваги та гіперактивності.

Дослідники з Каролінського інституту у Швеції та Орегонського університету охорони здоров’я та науки у США спостерігали за розвитком понад 8300 дітей віком від 10 до 14 років. Вони встановили, що використання соціальних мереж збільшує симптоми неуважності, пише The Guardian.

Зазначається, що діти витрачають в середньому 2,3 години на день на перегляд телевізора або онлайн-відео, 1,4 години на соціальні мережі та 1,5 години на відеоігри. Які ще результати виявило дослідження — далі в матеріалі.

Як екранний час посилює симптоми РДУГ

Дослідники не виявили прямого зв’язку між симптомами РДУГ та грою у відеоігри або переглядом телевізора та YouTube. Однак результати показали, що використання соціальних мереж протягом певного періоду часу може посилити неуважність у дітей.

РДУГ — це синдром, який характеризується імпульсивністю, забуванню повсякденних завдань та труднощів з концентрацією уваги.

В тексті дослідження йдеться, що хоча ефект може бути невеликим на індивідуальному рівні, він може мати значні наслідки, якщо поведінка зміниться на рівні всього людства.

Професор когнітивної нейронауки Каролінського інституту Торкель Клінгберг зауважив, що саме соціальні мережі впливають на здатність дітей концентруватися.

Соціальні мережі спричиняють постійні відволікання через повідомлення та сповіщення, і сама думка про те, чи надійшло повідомлення, може діяти як розумове відволікання. Це впливає на здатність залишатися зосередженим.

Клінгберг додав, що збільшення використання соціальних мереж може частково пояснити збільшення кількості діагнозів СДУГ. Згідно з національним опитуванням здоров’я дітей у США, його поширеність серед дітей зросла з 9,5% у 2003-07 роках до 11,3% у 2020-22 роках.

Дослідники наголосили, що не всі діти, які користувалися соціальними мережами, розвивали проблеми з концентрацією уваги. Але вони вказали на збільшення загального користування і на те, що діти використовують соцмережі задовго до досягнення 13 років, мінімального віку для додатків на кшталт TikTok та Instagram.

На їхню думку, раннє та надмірне використання соціальних мереж підкреслює необхідність суворішої перевірки віку та чіткіших рекомендацій для технологічних компаній.

Інше дослідження показало, що цифровий контент здатен змінювати мозок дітей, а також впливати на пам’ять та емпатію.

