Пам’ять, емпатія і не тільки: як цифровий контент руйнує здібності дітей

Діти та підлітки проводять більше часу в цифровому середовищі, ніж у реальному житті. Це стає причиною виникнення розладів уваги та інших симптомів.

Дослідження показали, що нейронні зв’язки відрізняються в мозку дітей з подібними проблемами, а ранні функціональні зміни (тобто ті, що відбуваються в мережах мозку та які не видно в структурах мозку) можуть бути попередниками змін у білій речовині, які чітко видно пізніше.

Експертка з когнітивного здоров’я, професорка з нейробіології Аманда Сакс-Циммерман в колонці для Psychology Today розповіла, як життя у цифровому світі змінює мозок дітей та до яких наслідків це може призвести.

Як цифровий світ змінює мозок дітей

Якщо ніяк не втручатися та не змінювати обставини, то функціональні зміни у мозку можуть стати постійними.

— Ми можемо буквально побачити результати у складних зв’язках лобових часток, які відображаються на передових нейровізуалізаційних скануваннях, — стверджує Аманда.

Діти, які проводять час у реальності, мають багаті зв’язки між лобовими частками та іншими частинами мозку. Натомість діти, які споживають лише цифровий контент, цього не мають.

Це не має нічого спільного з діагнозом РДУГ або іншим когнітивним розладом, воно існує незалежно від діагнозу.

МРТ-сканування фіксують зміни в сірій речовині дітей віком від 3 до 5 років, які споживають забагато цифрового контенту. Це стосується частин, відповідальних за розвиток мови, читання, емпатію та інші когнітивні навички.

Якщо ці діти продовжать скорочувати час, проведений у реальному житті, то ефекти стануть ще вираженішими.

Нейропсихологи використовують шкалу інтелекту Вешлера (WAIS) для оцінки різних областей когнітивних здібностей: робочу пам’ять, міркування та поведінку.

Вперше шкалу почали застосовувати у 1981 році. На той час нормальний показник робочої пам’яті для підлітків віком 18-19 років вважався 14. У 2024 році нормалізований показник для цього віку вже зменшився до 12.

Чи можна запобігти змінам мозку

Падіння показників за 40 років може здатися не надто тривожним. Але зміни є показовими, особливо якщо врахувати, що технології наполегливіше вдерлися в життя підлітків.

— Те, що я бачу у пацієнтів сьогодні, свідчить про те, що спад прискорюється, і наступний нормований показник покаже ще одне падіння, потенційно ще більше, — говорить експертка.

Немає часу чекати, поки дитина досягне дорослого віку та увійде у розвинений робочий світ та виконуватиме різні, покладені на неї, функції. Замість цього краще готувати молодь до дорослого життя за допомогою інтегрування багатогранних виконавчих функцій в школах.

Наприклад, учні можуть брати участь у рольових іграх або отримувати завдання, що вимагають як планування, так і виконання.

Вдома та в школі можна ставити дітям запитання, які сприяють самоаналізу, міркуванню та сприйняттю різних поглядів, а також заохочують логічне мислення.

Батьки можуть давати багатоетапні завдання, які вимагають постановки мети та планування кроків для досягнення: покупки, формування бюджету, планування меню та приготування їжі.

— Легше та швидше робити ці речі самостійно, але ми паралізуємо розвиток виконавчих функцій наших дітей, коли не даємо їм можливості продемонструвати ці здібності, — каже професорка.

Залежність від гаджетів — проблема XXI століття. Ми розповідали, як відучити дитину постійно залипати в телефон.

