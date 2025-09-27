Пам’ять, емпатія і не тільки: як цифровий контент руйнує здібності дітей

Діти та підлітки проводять більше часу в цифровому середовищі, ніж у реальному житті. Це стає причиною виникнення розладів уваги та інших симптомів.
Дослідження показали, що нейронні зв’язки відрізняються в мозку дітей з подібними проблемами, а ранні функціональні зміни (тобто ті, що відбуваються в мережах мозку та які не видно в структурах мозку) можуть бути попередниками змін у білій речовині, які чітко видно пізніше.
Експертка з когнітивного здоров’я, професорка з нейробіології Аманда Сакс-Циммерман в колонці для Psychology Today розповіла, як життя у цифровому світі змінює мозок дітей та до яких наслідків це може призвести.
Як цифровий світ змінює мозок дітей
Якщо ніяк не втручатися та не змінювати обставини, то функціональні зміни у мозку можуть стати постійними.
— Ми можемо буквально побачити результати у складних зв’язках лобових часток, які відображаються на передових нейровізуалізаційних скануваннях, — стверджує Аманда.
Діти, які проводять час у реальності, мають багаті зв’язки між лобовими частками та іншими частинами мозку. Натомість діти, які споживають лише цифровий контент, цього не мають.
Це не має нічого спільного з діагнозом РДУГ або іншим когнітивним розладом, воно існує незалежно від діагнозу.
МРТ-сканування фіксують зміни в сірій речовині дітей віком від 3 до 5 років, які споживають забагато цифрового контенту. Це стосується частин, відповідальних за розвиток мови, читання, емпатію та інші когнітивні навички.
Якщо ці діти продовжать скорочувати час, проведений у реальному житті, то ефекти стануть ще вираженішими.
Нейропсихологи використовують шкалу інтелекту Вешлера (WAIS) для оцінки різних областей когнітивних здібностей: робочу пам’ять, міркування та поведінку.
Вперше шкалу почали застосовувати у 1981 році. На той час нормальний показник робочої пам’яті для підлітків віком 18-19 років вважався 14. У 2024 році нормалізований показник для цього віку вже зменшився до 12.
Чи можна запобігти змінам мозку
Падіння показників за 40 років може здатися не надто тривожним. Але зміни є показовими, особливо якщо врахувати, що технології наполегливіше вдерлися в життя підлітків.
— Те, що я бачу у пацієнтів сьогодні, свідчить про те, що спад прискорюється, і наступний нормований показник покаже ще одне падіння, потенційно ще більше, — говорить експертка.
Немає часу чекати, поки дитина досягне дорослого віку та увійде у розвинений робочий світ та виконуватиме різні, покладені на неї, функції. Замість цього краще готувати молодь до дорослого життя за допомогою інтегрування багатогранних виконавчих функцій в школах.
Наприклад, учні можуть брати участь у рольових іграх або отримувати завдання, що вимагають як планування, так і виконання.
Вдома та в школі можна ставити дітям запитання, які сприяють самоаналізу, міркуванню та сприйняттю різних поглядів, а також заохочують логічне мислення.
Батьки можуть давати багатоетапні завдання, які вимагають постановки мети та планування кроків для досягнення: покупки, формування бюджету, планування меню та приготування їжі.
— Легше та швидше робити ці речі самостійно, але ми паралізуємо розвиток виконавчих функцій наших дітей, коли не даємо їм можливості продемонструвати ці здібності, — каже професорка.
Залежність від гаджетів — проблема XXI століття. Ми розповідали, як відучити дитину постійно залипати в телефон.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!