Для тебя Психология

Память, эмпатия и не только: как цифровой контент разрушает способности детей

Ирина Танасийчук, журналист сайта 27 сентября 2025, 14:00 3 мин.
Память, эмпатия и не только: как цифровой контент разрушает способности детей
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь