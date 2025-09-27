Память, эмпатия и не только: как цифровой контент разрушает способности детей

Дети и подростки проводят больше времени в цифровой среде, чем в реальной жизни. Это становится причиной возникновения расстройств внимания и других симптомов.

Исследования показали, что нейронные связи отличаются в мозгу детей с подобными проблемами, а ранние функциональные изменения (т.е. происходящие в сетях мозга и которые не видны в структурах мозга) могут быть предшественниками изменений в белом веществе, которые четко видны позже.

Эксперт по когнитивному здоровью, профессор нейробиологии Аманда Сакс-Циммерман в колонке для Psychology Today рассказала, как жизнь в цифровом мире меняет мозг детей и к каким последствиям это может привести.

Как цифровой мир меняет мозг детей

Если никак не вмешиваться и не изменять обстоятельства, функциональные изменения в мозге могут стать постоянными.

— Мы можем буквально увидеть результаты в сложных связях лобных долей, отображаемых на передовых нейровизуализационных сканированиях, — утверждает Аманда.

Дети, проводящие время в реальности, имеют богатые связи между лобными частицами и другими частями мозга. Дети, потребляющие только цифровой контент, этого не имеют.

Это не имеет ничего общего с диагнозом РДУГ или другим когнитивным расстройством, оно существует независимо от диагноза.

МРТ-сканирование фиксируют изменения в сером веществе детей в возрасте от 3 до 5 лет, потребляющих слишком много цифрового контента. Это касается частей, ответственных за развитие речи, чтение, эмпатию и другие когнитивные навыки.

Если эти дети продолжат сокращать время, проведенное в реальной жизни, то эффекты станут еще более выраженными.

Нейропсихологи используют шкалу интеллекта Вешлера для оценки различных областей когнитивных способностей: рабочую память, рассуждения и поведение.

Впервые шкалу стали использовать в 1981 году. К тому времени нормальный показатель рабочей памяти для подростков в возрасте 18-19 лет считался 14. В 2024 году нормализованный показатель для этого возраста уже уменьшился до 12.

Можно ли предотвратить изменения мозга

Падение показателей за 40 лет может показаться не слишком тревожным. Но изменения показательны, особенно если учесть, что технологии настойчивее ворвались в жизнь подростков.

— То, что я вижу у пациентов сегодня, свидетельствует, что спад ускоряется, и следующий нормированный показатель покажет еще одно падение потенциально еще больше, — говорит эксперт.

Нет времени ждать, пока ребенок достигнет взрослого возраста и войдет в развитый рабочий мир и будет выполнять различные, возложенные на него функции. Вместо этого лучше готовить молодежь ко взрослой жизни посредством интегрирования многогранных исполнительных функций в школах.

Например, ученики могут участвовать в ролевых играх или получать задания, требующие как планирования, так и выполнения.

Дома и в школе можно задавать детям вопросы, которые способствуют самоанализу, рассуждению и восприятию разных взглядов, а также поощряют логическое мышление.

Родители могут давать многоэтапные задачи, требующие постановки целей и планирования шагов для достижения: покупки, формирования бюджета, планирования меню и приготовления пищи.

— Легче и быстрее делать эти вещи самостоятельно, но мы парализуем развитие исполнительных функций наших детей, когда мы не даем им возможности продемонстрировать эти способности, — говорит профессор.

