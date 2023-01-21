Зависимость от гаджетов и дети: что делать, если малыш не отходит от экрана

Новое поколение — новые тенденции. Сейчас дети буквально с рождения начинают интересоваться гаджетами и учатся управлять ими.

Среди плюсов использования телефонов, компьютеров и планшетов можно назвать развлечение, получение новых знаний и развитие. Однако если ребенок проводит слишком много времени перед экраном, то рискует стать зависимым.

Медицинский психолог и нейропсихолог Дмитрий Вакуленко рассказал, сколько времени дети могут играть в телефоне и что делать родителям, если малыш часами не отходит от гаджетов.

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Как формируется зависимость ребенка от гаджетов

Эксперт объясняет, что зависимость от гаджетов появляется тогда, когда в виртуальном мире ребенок:

“глушит” то, что ему не нравится в реальной жизни;

реализует потребности, которые не может удовлетворить в реальном мире.

Как это работает? Мозг получает удовольствие от игры. Поэтому, чтобы чувствовать себя хорошо, он начинает перестраивать систему ценностей и приоритетов человека. Эти изменения происходят на уровне нейронных связей.

Так что если у ребенка нет альтернативного опыта получения удовольствия в реальной жизни (или его недостаточно), то он все больше погружается в виртуальный мир. Малыш начинает постоянно нуждаться в игре, ведь знает, что точно получает от этого удовольствие.

Что делать родителям

Вакуленко дает советы, как действовать родителям:

Понять, какие именно потребности ребенок реализует с помощью гаджетов. Найти проблемы, которые малыш пытается “заглушить” во время игры. Предложить ребенку альтернативные способы удовлетворения своих потребностей.

Сколько времени детям можно проводить с гаджетами

Психолог отмечает, что малышам до трех лет гаджеты вообще не нужны. Детям от трех до семи лет можно разрешать пользоваться телефоном или планшетом до пяти минут в день.

Детям младшего школьного возраста (7-11 лет) время проведения с гаджетами можно постепенно увеличивать. Лимит будет зависеть от индивидуальных факторов, например, сколько времени с телефоном проводят родители, а также учится ребенок онлайн или ходит в школу.

Подростки с 11 до 18 лет естественно проводят больше времени с гаджетами, ведь ныне существенная часть коммуникации со сверстниками происходит именно в виртуальном мире. Однако родители могут превратить это время в пользу для своего ребенка.

Классно привлекать подростков к решению какой-то общей задачи с помощью гаджетов, — отмечает Вакуленко.

По его словам, основная задача родителей — объяснить ребенку, что гаджеты используют не только для развлечений. Прежде всего, это удобный инструмент, с помощью которого можно получить новые знания и полезный опыт.

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