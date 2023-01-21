Родительство

Зависимость от гаджетов и дети: что делать, если малыш не отходит от экрана

Елена Яковлева, редактор сайта 21 января 2023, 14:00
Що робити, коли дитина постійно сидить у телефоні
Фото: Pexels

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