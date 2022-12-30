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Не оказывай ребенку медвежью услугу! Почему гаджеты не нивелируют истерик и как правильно успокаивать ребенка: советы психолога

Виктория Мельник, редактор сайта 30 декабря 2022, 20:00
Как успокоить детскую истерику
Фото: Pexels

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