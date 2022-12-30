Не оказывай ребенку медвежью услугу! Почему гаджеты не нивелируют истерик и как правильно успокаивать ребенка: советы психолога

Независимо от возраста малышей, все родители сталкиваются с детскими истериками. То ли из-за игрушек, которые никто не покупает, то ли из-за гаджетов, или из-за чего-то еще. Но знаешь ли ты, как правильно бороться с детскими криками?

Чего не следует делать при детской истерике?

Многие мамы или папы не находят терпения и сил, чтобы правильно успокоить ребенка. Вместо этого выбирают более легкий путь — включают гаджеты с играми или мультиками и суют в руки малышам. Но команда ученых Медицинского университета Мичигана в США во время исследования выяснила, что отвлекать ребенка гаджетами — вредно для его психики.

Суть эксперимента заключалась в исследовании, как поведут себя дети дошкольного возраста, если их истерики будут успокаиваться с помощью гаджетов.

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Через шесть месяцев стало заметно, что у этих детей истерики… участились!

Таким способом родители не дают возможности ребенку самостоятельно научиться управлять своими эмоциями. Как правильно успокаивать детей во время истерики и при чем здесь вообще гаджеты — на эту тему редакция Вікна-новини пообщалась с детским психологом Людмилой Бегезой.

Психолог отмечает: чрезмерное потребление контента с гаджетов может влиять не только на психологические аспекты развития ребенка, но и оставит след на физическом здоровье.

— Если ребенок будет долго сидеть в гаджетах, или же будет успокаиваться с их помощью, то совсем скоро родители станут замечать у него нервные тики, может начаться неконтролируемое мочеиспускание — ночью, например. Или ребенок совсем не сможет уснуть в отведенное для этого время.

Также возможны страшные сновидения и страхи у детей младшего возраста.

К тому же, гаджеты для детей — это всегда что-то интересное и веселое: музыка, герои, движение. Все это увлекает детскую психику и оказывает влияние на развитие сенсорных систем. Именно так возникает детская зависимость от гаджетов.

Бороться с истерикой ребенка с помощью гаджетов — бесполезное дело, уверена эксперт. Ведь так родители только усугубят ситуацию в будущем: истерики участятся, а вдобавок может появиться регрессивное поведение.

Как родителям успокоить ребенка во время истерики

Чтобы у ребенка не происходили истерики, следует с рождения вводить правила, соблюдаемые всей семьей. Особенно это касается обращения с гаджетами, когда они появляются в жизни малышей.

— Следует показывать правильность действий собственным примером. Например, сказать ребенку: сейчас ты посидишь в телефоне/телевизоре/другом гаджете 15 минут, а потом мы пойдем на прогулку/лепить вареники/делать новогодние игрушки и т.д., — объясняет Людмила Бегеза.

Так же следует делать и тогда, когда ребенок начинает капризничать: его внимание нужно переключить на что-то новое и интересное для него. Дать в руки тесто, показать новую игру.

А еще, хватит “успокаивать” ребенка запугиваниями, будто плаксивых и невежливых деток заберет бабай или кто-то еще. Так ты только травмируешь своего ребенка и покажешь, что не защитишь его и не любить, если он не будет отвечать твоим желаниям.

Всегда следует отдавать предпочтение разговорам и общим делам, а не гаджетам, крикам или, еще хуже, — ударам. Если твой ребенок привык достигать желаемого путем слез и биением об пол — наберись терпения и начинай фундаментальную работу по перевоспитанию.

Лучше всего, — уверяет эксперт, — наполнить день ребенка разными интересными занятиями, чтобы времени на истерики не хватало. Главное здесь: делать все вместе и показывать своим примером, как правильно себя вести и достигать поставленной цели.

Как успокоить детскую истерику: 3-5 лет

В этот период с ребенком следует ласково говорить и предлагать интересные игры и развлечения. Если твой ребенок в таком возрасте уже привык к гаджетам, то введи для всей семьи правило: 20 минут за экраном телефона/планшета/телевизора, а потом все вместе идем готовить ужин, убирать дом, собираемся на прогулку и т.д.

Если ребенок начинает плакать, когда отведенное время для гаджетов истекло, следует объяснить: его слезы не помогут, поскольку раньше родители с ребенком договаривались о времени для таких развлечений. Чтобы четко отслеживать время и давать ребенку понимание, как быстро оно проходит, заводи будильник или ставь песочные часы, чтобы малыш четко понимал, что скоро отведенные 15-20 минут закончатся. По истечении времени гаджеты можно класть в шкафчик и запирать на ключик, или просто складывать в одно место и переходить к следующей активности.

Что делать, если истерика не прекращается?

В такие моменты следует придерживаться четкого плана, и желательно, чтобы он был неизменным, пока истерики не прекратятся вовсе.

Положи гаджет в шкаф или верхнюю полку, до которой ребенок не дотянется и попроси его пойти вместе с тобой.

Если ребенок падает на пол и плачет, еще раз скажи ему, чтобы ребенок пошел с тобой и помог в другом деле.

Если ситуация не меняется, выйди в другую комнату на 10-15 минут и оставь ребенка самого. За такое время ребенок успокоится и придет к тебе.

Истерики могут продолжаться от трех до шести месяцев, но, если набраться терпения и не поддаваться детским манипуляциям, то они совсем исчезнут из жизни семьи.

Как успокоить детскую истерику: 6-11 лет

У детей этого возраста еще достаточно гибкая психика, которую можно быстро переключить на другое занятие. К примеру, дети такого возраста уже умеют делать разные украшения или рисунки, интересуются робототехникой и у них есть кумиры среди известных людей.

Даже во время войны можно найти интересное занятие для всей семьи. Предложи ребенку вместе сделать подарки для пострадавших из-за войны в Украине детей или нарисуйте письма к военным, которые нас защищают.

Таким образом ты не только отвлечешь своего ребенка, но и дашь волю его фантазии, будешь разрабатывать мелкую моторику и тренировать его глаза.

Также можно предложить посетить какой-нибудь новый кружок, который точно заинтересует именно твоего ребенка, или пойти в кинотеатр для совместного просмотра мультфильмов, — советует психолог.

Как строить общение с подростками, зависимыми от гаджетов

В налаживании контакта с подростками, которые избегают общения с родителями, погружаются в мир гаджетов и часто устраивают скандалы, важно найти того, кто может стать авторитетом.

Во время переходного возраста ребенка родителям следует узнавать его предпочтения, кто для него является кумиром или интересным лицом. Можно вместе заниматься фитнесом, игрой на музыкальных инструментах, благотворительностью.

То есть, в такое время следует искать для подростков кумиров и занятия.

А еще — ищи общие темы для разговоров и вспоминай, что когда-то и ты проходил/-ла такой период своей жизни. О том, как правильно общаться с подростком, мы рассказывали в нашем другом материале.

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