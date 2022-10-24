На самом деле у них понятный характер — как построить доверительные отношения с подростками

Построить доверительные отношения со своим ребёнком сложно.

Часто родители не могут найти общий язык с подростками, жалуются, что у детей сложный характер и нельзя с ними совладать. Но, прежде всего, родители должны обратить внимание на свои действия и подходы в воспитании. Вікна побеседовали с детским психологом Вероникой Бабий о том, как родителям строить отношения с подростком.

Психолог подчеркивает, что подростки на самом деле имеют спокойный и понятный характер, родители своими действиями сами провоцируют их агрессию, недоверие и отстранение.

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Надо знать, что абсолютно все проживают кризис подросткового возраста, это естественно.

— Основная задача этого подросткового кризиса — сепарироваться от родителей. Стать более самостоятельными, уверенными, авторитарными. Как это можно сделать? Через непослушание и некоторые протесты. Если подростки будут постоянно слушаться и делать то, что говорят родители, они не сепарируются — кризис будет не пройден, — рассказывает Вероника Бабий.

Ребенок в этом возрасте должен стать самостоятельным, решать определенные задачи, совершать свои ошибки. Также у подростка должно быть личное пространство.

Как сотрудничать с подростком

По словам психолога, к ней часто обращаются родители с вопросом: “Как сделать так, чтобы ребенок меня слушался/делал то, что я хочу?” Однако отмечает: даже такие вопросы неправильные.

— Надо понимать, как сотрудничать с подростком. “Что мне сделать, чтобы отношения с моим ребенком были доверительными?”

Мы не можем сломать и переделать ребенка. Это только сотрудничество и никак иначе, — подчеркивает она.

Чтобы ребенок больше рассказывал о своей жизни, нужно правильно задавать вопросы.

Неправильно : Как обстоят дела в школе? Какие оценки?

: Как обстоят дела в школе? Какие оценки? Правильно: Был ли твой одноклассник сегодня в школе? Что было интересного на математике? Что тебе не понравилось на уроке географии?

Вопросы должны быть уточняемыми и не сводиться к стандартным.

Не нужно требовать от подростка полного подчинения и контролировать каждый шаг. Родители должны давать выбор и понимание, что они рядом и готовы к разговору.

Вероника приводит в пример такую ​​ситуацию: мама знает, что ребенок что-то сделал и требует об этом рассказать. “Ты никуда не уйдешь, пока не расскажешь”. Далее проводит “допрос”.

Эти ситуации только увеличивают уровень недоверия. Подросток начинает лгать. Он не чувствует себя комфортно, поэтому не может доверять родителям.

Если ты видишь, что ребенок пришел из школы расстроенным, подойди и скажи: “Я вижу, что тебя что-то расстроило. Если хочешь об этом поговорить, я буду на кухне, буду ждать тебя”.

Это об уважении границ и выборе. Если ребенок захочет поговорить — он придет. Если нет, нужно дать ему время, а не настаивать, — советует Вероника Бабий.

Также она говорит, что нужно использовать технику “Я-сообщения” в общении. То есть, не говорить ребенку, что он плохой, а “Я волнуюсь за тебя”, “Меня расстраивает твое поведение” и т.д.

О личном пространстве подростка

Часто родители контролируют каждый шаг подростка, они думают, что так смогут предотвратить его ошибки.

— Чем больше родители будут контролировать личное пространство ребенка, тем больше он будет что-то скрывать. Это о контроле и позиции авторитарного взрослого, этого не должно быть в подростковом возрасте, — рассказывает эксперт.

Она добавляет: подростки умные и креативные. Если им нужно что-нибудь скрыть, они обязательно это сделают.

Родителям стоит помнить, что подростки — это такие же личности. Если мать родила ребенка, это не значит, что он — её собственность.

— Надо подумать, было бы тебе приятно на месте ребенка. Например, твой муж (жена) проверял(-а) твои контакты, сообщения и нарушал(-а) личное пространство? Делать это нельзя в любом возрасте, — отмечает психолог.

Если родители будут нарушать личные границы ребенка, то в будущем это будут делать другие — жена, муж, коллеги, друзья, начальник и т.д. Тогда уже взрослый человек будет считать, что это нормально.

Не стоит пытаться исправить круг общения подростка. Родители не смогут контролировать, с кем дружит ребенок. Надо наоборот налаживать контакт с друзьями. Приглашать их в гости, ездить с их семьями на пикники или ходить гулять. Так можно действительно узнать о друзьях.

— Можно придумать определенные традиции, например, каждую пятницу ребенок с друзьями может заказывать пиццу и собираться у вас дома. Это будет на глазах родителей, они будут рядом, но не будут мешать, — делится советом Вероника.

О родительском авторитете

Детский психолог говорит, что в подростковом возрасте авторитет родителей отходит на второй план, и это нормально. В этот период авторитет завоевывают друзья, тренеры, учителя и т.д.

Поэтому эксперт советует родителям выбрать для подростка хорошего тренера, который будет классным и правильным примером.

Какие еще факторы влияют на построение отношений с подростком

— Надо всегда интересоваться мнением подростка. Ему важно быть значимым, он должен понимать, что он — личность. Надо хвалить его и благодарить, если он рассказал то, что родители не знали.

Родители также должны уметь нормально воспринимать детское “нет”. Нести сообщения: “Тебе необязательно быть плохим, чтобы я обратил внимание на тебя”.

Вероника предлагает всегда обсуждать разные ситуации, спрашивать, какие еще были варианты решения, чтобы подросток сам его выбирал. Дети в этом возрасте всегда делают выводы, все понимают, им не нужны постоянные нотации. Психолог подчеркивает важность дать подростку совершить свою ошибку.

— Если они не совершат свои ошибки сейчас, это произойдет в 20, 30 лет.

Взрослому человеку эти ошибки будут стоить гораздо дороже, — говорит эксперт.

Что делать при ссоре с подростком

Когда произошла ссора, и вы говорите очень громко, на эмоциях, нужно изменить картинку. Уйти на кухню и попить воды, выйти на улицу и пройтись. Лишь потом вернуться и спокойно все обсудить.

Вероника советует во время ссоры говорить за себя и свои эмоции: “Я очень злая(-ой)”, “Мне не нравится” и т.д. Дать подростку говорить. Спрашивать ребенка, что он хотел бы. Не перебивать, дать высказаться, а в конце предлагать альтернативы решения проблем.

Об экспериментах

— Я за то, чтобы дети могли реализовывать свои желания именно в подростковом возрасте. Покрасить волосы в какой-нибудь яркий цвет, для меня это нормально.

Если для родителей это не так, то нужно говорить: “Я могу разрешить, но вот на выбор три цвета. Я разрешаю, но вот такие пределы”.

То, что не вредит здоровью ребенка и окружению, можно позволять. Если этого не делать, человек все равно проэкспериментирует, но уже в зрелом возрасте, — говорит эксперт.

Главными аспектами построения доверительных отношений с подростками являются сотрудничество, уважение личных границ, право на выбор, заинтересованность их жизнью, а также возможность совершить ошибку.

Если коммуникация с родителями и детьми была плохой еще до подросткового возраста, то исправить это будет сложно. Раньше мы рассказывали, как обесценивание травмирует ребенка.

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