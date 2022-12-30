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Не роби дитині ведмежу послугу! Чому гаджети не нівелюють істерик та як правильно заспокоювати дитину: поради психологині

Вікторія Мельник, редакторка сайту 30 Грудня 2022, 20:00
Як заспокоїти дитячу істерику
Фото: Pexels

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