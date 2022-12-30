Не роби дитині ведмежу послугу! Чому гаджети не нівелюють істерик та як правильно заспокоювати дитину: поради психологині

Незалежно від віку малюків, усі батьки стикаються із дитячими істериками. Чи то через іграшку, які ніхто не купує, чи через гаджети, абощо. Та чи знаєш ти, як правильно боротися з дитячими криками?

Чого не варто робити при дитячій істериці?

Чимало мам та батьків не знаходять терпіння та сил, аби правильно заспокоїти дитину. Натомість обирають легший шлях — вмикають гаджети з іграми чи мультиками та дають у руки малюкам. Але команда вчених Медичного університету Мічигану в США під час дослідження з’ясувала, що відволікати дитину гаджетами — шкідливо для її психіки.

Суть експерименту полягала в дослідженні, як поводитимуть себе діти дошкільного віку, якщо їхні істерики заспокоюватимуться з допомогою гаджетів.

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Таким способом батьки не дають можливості дитині самостійно навчитися керувати своїми емоціями. То як же правильно заспокоювати дітей під час істерики та до чого тут узагалі гаджети — на цю тему редакція Вікна-новини поспілкувалася із дитячою психологинею Людмилою Бегезою.

Психологиня зазначає: надмірне споживання контенту з гаджетів може впливати не лише на психологічні аспекти розвитку дитини, а й залишити слід на фізичному здоров’ї.

— Якщо дитина довго сидітиме у гаджетах, або ж заспокоюватиметься з їхньою допомогою, то зовсім скоро батьки стануть помічати у неї нервові тики, може початися неконтрольоване сечовипускання — уночі, наприклад. Або дитина зовсім не зможе заснути у відведений для цього час.

Також можливі страшні сновидіння та лякливість у дітей молодшого віку.

До того ж гаджети для дітей — це завжди щось цікаве та веселе: музика, герої, рух. Все це захоплює дитячу психіку та впливає на розвиток сенсорних систем. Саме так виникає залежність.

Боротися з істерикою дитини за допомогою гаджетів — марна справа, переконана експертка. Адже так батьки тільки погіршать ситуацію у майбутньому: істерики почастішають, а на додачу може з’явитися регресивна поведінка.

Як батькам заспокоїти дитину під час істерики

Щоб у дитини не відбувалися істерики, варто із народження вводити правила, яких дотримується вся сім’я. Особливо це стосується поводження із гаджетами, коли ті з’являються в житті малюків.

— Варто показувати правильність дій власним прикладом. Наприклад сказати дитині: зараз ти посидиш за телефоном/телевізором/іншим гаджетом 15 хвилин, а потім ми підемо на прогулянку/ліпити вареники/робити новорічні іграшки тощо, — пояснює Людмила Бегеза.

Так само варто робити й тоді, коли дитина починає капризувати: її увагу треба перемкнути на щось нове та цікаве для неї. Дати в руки тісто, показати нову гру тощо.

А ще, досить “заспокоювати” дитини залякуваннями, начебто плаксивих та нечемних діток забере бабай чи хтось іще. Так ти лише травмуєш свою дитину та покажеш, що не захистиш її та не любитимеш, якщо вона не відповідатиме твоїм бажанням.

Завжди варто надавати перевагу розмовам та спільним справам, а не гаджетами, криками чи, ще гірше, — ударами. Якщо твоя дитина звикла досягати бажаного шляхом сліз та биттям об підлогу — наберися терпіння та розпочинай фундаментальну роботу із перевиховання.

Найкраще, — запевняє експертка — наповнити день дитини різними цікавими заняттями, аби часу на істерики не вистачало. Головне тут — робити все разом та показувати своїм прикладом, як правильно поводитися та досягати поставленої цілі.

Як заспокоїти дитячу істерику: 3-5 років

У цей період із дитиною варто лагідно говорити та пропонувати цікаві ігри та розваги. Якщо твоя дитина в такому віці уже звикла до гаджетів, то введи для всієї сім’ї правило: 20 хвилин за екраном телефону/планшета/телевізора, а потім усі разом йдемо готувати вечерю, прибирати оселю, збираємося на прогулянку тощо.

Якщо дитина починає плакати, коли відведений час для гаджетів скінчився, варто пояснити: її сльози не зарадять, оскільки раніше батьки із дитиною домовлялися про час для таких розваг. Аби чітко відстежувати час та давати дитині розуміння, як швидко він минає, заводь будильник або став пісочний годинник, щоб малюк чітко розумів, що скоро відведені 15-20 хвилин закінчаться. Після закінчення часу гаджети можна класти у шафку та замикати на ключик, або просто складати в одне місце та переходити до наступної активності.

Що робити, якщо істерика не припиняється?

У такі моменти варто дотримуватися чіткого плану, і бажано, аби він був незмінним доти, доки істерики не припиняться зовсім.

Поклади гаджет у шафу чи на верхню полицю, до якої дитина не дотягнеться, та попроси її піти разом з тобою.

Якщо дитина падає на підлогу та плаче, ще раз скажи їй, щоб дитина пішла з тобою та допомогла в іншій справі.

Якщо ситуація не змінюється, вийди в іншу кімнату на 10-15 хвилин та залиш дитину саму. За такий час дитина заспокоїться та сама прийде до тебе.

Істерики можуть продовжуватися від трьох до шести місяців, але якщо набратися терпіння та не піддаватися на дитячі маніпуляції, то вони зовсім зникнуть з життя сім’ї.

Як заспокоїти дитячу істерику: 6-11 років

У дітей цього віку ще досить гнучка психіка, яку можна швидко “перемкнути” на інше заняття. До прикладу, діти такого віку уже вміють робити різні прикраси чи малюнки, цікавляться робототехнікою та мають кумирів серед відомих людей.

Навіть під час війни можна знайти цікаве заняття для всієї родини. Запропонуй дитині разом зробити подарунки для діток, які постраждали через війну в Україні, або намалюйте листи до військових, що нас боронять.

Таким чином ти не лише відволічеш свою дитину, а й даси волю її фантазії, розроблятимеш дрібну моторику та тренуватимеш її очі.

Також можна запропонувати відвідати якийсь новий гурток, який точно зацікавиться саме твою дитину, чи піти до кінотеатру для спільного перегляду мультфільмів, — радить психологиня.

Як будувати спілкування з підлітками, які залежні від гаджетів

У налагодженні контакту з підлітками, які уникають спілкування з батьками, занурюються у світ гаджетів та часто влаштовують скандали, важливо знайти того, хто міг би стати авторитетом для дитини.

Під час перехідного віку дитини батькам варто дізнаватися про її уподобання, хто для дитини є кумиром чи цікавою особою. Можна разом займатися фітнесом, грою на музичних інструментах, благочинністю.

Тобто, в такий час варто шукати для підлітків кумирів та заняття.

А ще — шукай спільні теми для розмов та згадуй, що колись і ти проходив/-ла такий період свого життя. Про те, як правильно спілкуватися з підлітком, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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