Батьківство

Проблеми зі сном та тривожність — як соціальні мережі впливають на психічний стан підлітків

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Жовтня 2022, 11:00
Як соціальні мережі впливають на психічний стан підлітка
Фото: Pexels

Більше новин
Коли сонячне затемнення 2022 та як побачити сонячне затемнення сьогодні
Рідкісне сонячне затемнення в Україні — де дивитися онлайн
Як працюють графіки відключень світла — пояснення головки Укренерго
Чому світло вимикають не за графіком? Пояснювати взявся голова Укренерго
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
McDonald's як замовити
Голодні ігри за БігМак: де відкрився Макдональдс у Києві — усі адреси
Дивитись більше

Матеріали по темі

Дитина питає про ядерну зброю
“Моя дитина питає про ядерну війну, як підготувати її до можливих подій?”
Як спілкуватись з військовими
Спокій, повага та рівновага — поради психолога для спілкування з військовими, аби не зробити їм боляче
секс під час війни
Чого чекати від сексу: як війна впливає на статеве життя
Як правильно спілкуватися з підлітками: поради дитячої психологині
Насправді у них зрозумілий характер — як батькам побудувати довірливі стосунки з підлітками

Відео
Як працюють графіки відключень світла — пояснення головки Укренерго

Чому світло вимикають не за графіком? Пояснювати взявся голова Укренерго
0:02:35
як волонтери допомагають тваринам
Нагодувати, щоб урятувати: як волонтери допомагають самотнім тваринам на Миколаївщині
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 25 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Олексій Резніков
На злодієві шапка горить: Резніков нагадав про Будапештський меморандум та відреагував на ядерні погрози РФ
Ріші Сунак вступив у боротьбу за посаду прем'єр-міністра Великої Британії
Наступний прем’єр Великої Британії. Хто такий Ріші Сунак та як він ставиться до України
0:05:45
Проблеми зі сном та тривожність — як соціальні мережі впливають на психічний стан підлітків
Зменшили споживання електроенергії на 10% — як Київ заощаджує світло та готується до опалювального сезону
Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки
Чергова “брудна” брехня від РФ, а не бомба від України — чому Шойгу поширює фейки серед інших країн
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:06:37
Чи виснажить Росія ППО України — як працює логістика
Чи здатна Росія виснажити українську ППО та зупинити контрнаступ — думка експерта
Вісім місяців війни в Україні: хронологія та найважливіші події
Вісім місяців війни: як це було? Хронологія опору, герої війни та події, які неможливо забути
Більше відео
Дитина питає про ядерну зброю
Читати далі
“Моя дитина питає про ядерну війну, як підготувати її до можливих подій?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь