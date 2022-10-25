Проблеми зі сном та тривожність — як соціальні мережі впливають на психічний стан підлітків

Інтернет став нашим другим життям. У соціальних мережах ми спілкуємося з друзями, навчаємося, працюємо. Дорослі люди часто стають залежними від своїх гаджетів, що вже казати про підлітків.

Діти у цьому віці дуже вразливі. Вони майже цілодобово користуються гаджетами та інтернетом, що може не надто добре вплинути на їхнє психічне здоров’я. На платформі Mozok.ua розповіли, як соціальні мережі впливають на підлітків.

Негативний вплив соціальних мереж на підлітків

Вчені з університету Ессекса та університетського коледжу Лондона провели дослідження та дізналися, як час, проведений у соціальних мережах, впливає на стан дітей. За даними дослідження, більш вразливими є дівчата, адже вони чутливіші до соціальних порівнянь як у житті, так і в інтернеті.

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Також було виявлено закономірність: чим більше часу діти віком 10-15 років проводять у соціальних мережах, тим більше порушується їхній психічний стан. Коли діти бачать, що їхній контент вподобали в інтернеті, вони хочуть більше часу приділяти соціальним мережам.

Активуються ті ділянки мозку, які реагують на зображення людей, які підліткам подобались.

Проблеми зі сном

Соціальні мережі можуть мати негативний вплив на підлітків ще тому, що їхній мозок продовжує розвиватися. Через це їм потрібен здоровий сон від восьми до десяти годин. А соціальні мережі можуть викликати порушення сну.

Брак сну може вплинути на багато сфер життя: є загроза зниження самооцінки, надмірної втоми, буде складно сконцентруватися.

Крім цього, діти в соціальних мережах можуть стати жертвами кібербулінгу та кібергрумінгу. Якщо з булінгом зрозуміло, то кібергрумінг використовують дорослі, щоб встановити дружній контакт з дітьми, що може призвести до негативного впливу та інших небезпечних ситуацій.

Депресія

Вчені остаточно не довели, що соціальні мережі можуть спровокувати депресію, але вони точно посилюють деякі симптоми — соціальну ізоляцію та самотність. Також у підлітка може розвинутися відчуття меншовартості, адже він (вона) бачить в інтернеті ідеальну картинку.

Тривожність

Соціальні мережі провокують тривожність. Вона пов’язана зі спілкуванням та тиском, який відчуває підліток щодо публікування фото та дописів. Підлітки постійно перебувають у вирі інформації про те, що роблять їхні однолітки, друзі та кумири.

Якщо їхні дописи збирають менше вподобань, діти починають відчувати необґрунтовану тривожність, вважаючи, що вони недостатньо хороші.

Позитивний вплив спілкування у соціальних мережах

Попри те, що соціальні мережі мають негативний вплив на психічний стан підлітка, все-таки вони мають кілька плюсів.

Інтернет надає доступ до багатьох інформаційних ресурсів, які допомагають дізнатися багато цікавого й корисного.

За допомогою соціальних мереж ми підтримуємо зв’язок з рідними та друзями навіть у різних країнах.

Сучасні технології сприяють розвитку творчості та навчанню нових навичок за допомогою спеціальних програм для різного віку.

Комп’ютерні технології можуть бути корисними для організації та планування.

Також діти в інтернеті можуть висловити свою думку, що додає їм упевненості.

Батьки часто скаржаться на дітей у цьому віці, але насправді це їхня поведінка провокує злість та недовіру. Раніше ми розповідали, як побудувати довірливі стосунки з підлітком.

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