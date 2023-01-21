Залежність від гаджетів та діти: що робити, якщо малюк не відходить від екрана

Нове покоління — нові тенденції. Нині діти буквально з народження починають цікавитись гаджетами та вчаться ними керувати.

З-поміж плюсів використання телефонів, комп’ютерів та планшетів можна назвати розваги, отримання нових знань та розвиток. Однак якщо дитина проводить забагато часу перед екраном, то ризикує стати залежною.

Медичний психолог та нейропсихолог Дмитро Вакуленко розповів, скільки часу діти можуть гратись у телефоні та що робити батькам, якщо малюк годинами не відходить від гаджетів.

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Як формується залежність дитини від гаджетів

Експерт пояснює, що залежність від гаджетів з’являється тоді, коли у віртуальному світі дитина:

“глушить” те, що їй не подобається в реальному житті;

реалізовує потреби, які не може задовольнити в реальному світі.

Як це працює? Мозок отримує задоволення від гри. Тому для того щоб почуватись добре, він починає перебудовувати систему цінностей та пріоритетів людини. Ці зміни відбуваються на рівні нейронних зв’язків.

Тож якщо дитина не має альтернативного досвіду отримання задоволення в реальному житті (або його недостатньо), то вона все більше занурюється у віртуальний світ. Малюк починає постійно потребувати гри, адже знає, що точно отримує від цього задоволення.

Що робити батькам

Вакуленко дає поради, як діяти батькам:

Зрозуміти, які саме потреби дитина реалізує за допомогою гаджетів. Знайти проблеми, які малюк намагається “заглушити” під час гри. Запропонувати дитині альтернативні способи задоволення своїх потреб.

Скільки часу дітям можна проводити з гаджетами

Психолог наголошує, що малюкам до трьох років гаджети взагалі не потрібні. Дітям від трьох до семи років можна дозволяти користуватись телефоном чи планшетом до п’яти хвилин на день.

Дітям молодшого шкільного віку (7-11 років) час проведення за гаджетами можна поступово збільшувати. Ліміт залежатиме від індивідуальних факторів, наприклад, скільки часу з телефоном проводять батьки, а також чи навчається дитина онлайн, чи ходить у школу.

Підлітки з 11 до 18 років природно проводять більше часу за гаджетами, адже нині суттєва частина комунікації з однолітками відбувається саме у віртуальному світі. Однак батьки можуть перетворити цей час у користь для своєї дитини.

Класно залучати підлітків до розв’язання якоїсь спільної задачі за допомогою гаджетів, — зауважує Вакуленко.

За його словами, основне завдання батьків — пояснити дитині, що гаджети використовують не лише для розваг. Насамперед це зручний інструмент, за допомогою якого можна отримати нові знання та корисний досвід.

Інтернет став нашим другим життям. Там ми спілкуємося з друзями, навчаємося, працюємо. Однак є й інша сторона медалі. Читай, як соціальні мережі впливають на психічний стан підлітка.

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