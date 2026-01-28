ШИ-агенты и премиум-видео: Meta планирует ввести платные подписки на свою платформу

Компания Марка Цукерберга готовится к масштабным изменениям в работе своих самых популярных платформ. Как сообщает издание TechCrunch, которое цитирует CNBC, уже в ближайшие месяцы Meta начнет тестирование новых моделей подписки для пользователей Instagram, Facebook и даже WhatsApp. Главный акцент будет сделан на расширенных возможностях искусственного интеллекта.

Зачем Meta вводит платные функции

Представители Meta подтвердили, что новые тарифные планы должны разблокировать более высокую продуктивность и креативность. Фактически, корпорация стремится монетизировать свои колоссальные затраты на разработку ИИ, которые в прошлом году достигли миллиардных показателей.

В отличие от конкурентов, таких как OpenAI (ChatGPT) или Google (Gemini), которые с самого начала предлагали платные премиум-пакеты, Meta долгое время предоставляла доступ к своим языковым моделям Llama бесплатно через открытый код. Теперь же компания ищет пути возврата инвестиций.

Интеллектуальные агенты и покупка Manus

Одним из ключевых элементов новой подписки станут так называемые агенты искусственного интеллекта. В декабре прошлого года Meta за 2 миллиарда долларов приобрела сингапурский стартап Manus, который специализируется на создании автономных ИИ-помощников.

Эти технологии будут интегрированы в экосистему соцсетей и станут частью платного функционала.

Читать по теме Новая технология ИИ превращает мысли в текст: как это работает Разработка, которая может изменить жизнь людей с нарушениями речи.

Что именно получат платные пользователи

Кроме доступа к умным агентам, Meta планирует пересмотреть условия использования своих креативных инструментов. В частности, речь идет о:

Vibes — популярный сервис для создания и ремикширования видео с помощью ИИ;

Расширенные лимиты: базовая версия Vibes останется бесплатной, однако за доступ к профессиональным инструментам и расширенным возможностям создания контента придется оформить подписку;

Эксклюзивные функции ИИ: платные пользователи получат доступ к самым мощным версиям нейросетей для генерации текста и изображений внутри приложений.

Хотя точная стоимость новых пакетов пока не разглашается, очевидно, что Meta переходит к модели freemium, где базовый доступ остается свободным, а все инновационные и профессиональные инструменты становятся частью платной экосистемы.

Пока обновления и стоимость новых тарифов держатся в секрете, предлагаем узнать о других возможностях платных услуг соцсети. Читай в нашем материале, как получить галочку в Instagram в 2025 году бесплатно и платно — даже если ты не звезда.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!