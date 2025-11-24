Одна из стран запретила соцсети для детей младше 16 лет: как объясняют решение

Австралия становится первой страной мира, вводящей запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Закон, направленный на защиту несовершеннолетних от вредного контента, кибербуллинга и других рисков, вступит в силу с 10 декабря этого года.

Компании, такие как Meta, уже начали процесс деактивации аккаунтов, но критики сомневаются в эффективности мер через возможные обходные пути. Читай в материале подробную информацию о запрете соцсетей.

В Австралии дети до 16 лет не смогут пользоваться соцсетями

Согласно новому законодательству, дети до 16 лет не смогут создавать новые аккаунты в соцсетях, а имеющиеся будут деактивированы или удалены. Компании обязаны принять разумные меры для проверки возраста пользователей, иначе рискуют получить штрафы до 32 миллионов долларов США.

Запрет распространяется на 10 платформ, где ключевой функцией является социальное взаимодействие: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X (бывший Twitter), YouTube, Reddit, Kick и Twitch. Исключены сервисы типа YouTube Kids, Google Classroom или WhatsApp, не соответствующие критериям.

Инициатива базируется на правительственном исследовании, обнаружившем, что 96% детей в возрасте 10-15 лет в Австралии активно пользуются соцсетями. Среди рисков: 7 из 10 подростков сталкивались с вредным контентом, включая мизогонный материал, видео драки, пропаганду расстройств пищевого поведения и самоубийств. Один из семи опрошенных сообщил о попытках груминга (обольщения) со стороны взрослых или старших детей, а более половины стали жертвами кибербуллинга.

Meta объявила, что с 4 декабря начнет закрывать подростковые аккаунты в Instagram, Facebook и Threads, предлагая подтвердить возраст через ID или видеоселфи. Другие платформы, такие как TikTok и Snap, планируют внедрение впоследствии, но в то же время они критикуют закон за сложность, риски для конфиденциальности и легкость обхода.

Министерство связи Австралии Анника Уэллс признала, что процесс внедрения может быть неопрятным:

Это будет выглядеть немного неряшливо в течение всего процесса… Большие реформы всегда таковы.

Правительство также рассматривает расширение запрета на онлайн-игры, однако платформы типа Roblox и Discord уже ввели проверку возраста для определенных функций.

Критики уже указывают на потенциальные проблемы: подростки могут создавать фальшивые аккаунты, использовать VPN для смены локации или общие профили с родителями. Беспокойство вызывает также сбор данных для проверки возраста и возможное неправильное использование информации.

