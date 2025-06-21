Как блоггеры становятся инструментом в руках популистов

Социальные сети уже давно соревнуются за аудиторию со СМИ. Подумай: откуда ты быстрее всего узнаешь об обстрелах, обменах пленными или счастливых историях? Чаще всего это мессенджеры, ленты социальных сетей.

Исследователи из Reuters Institute провели собственный анализ и выяснили, что 54% ​​американцев получают новости из Facebook, X и YouTube. Из телеканалов и сайтов новости узнает 50% и 45% респондентов соответственно.

В Украине ситуация не лучше. По состоянию на 2024 год более 73% украинцев узнавали новости из социальных сетей. Среди самых популярных — Telegram (78,1%), YouTube (59,5%) и Facebook (44,6%).

Может казаться, что такие изменения к лучшему: на первое место выходят скорость и удобство пользователей. Однако на самом деле социальные сети чаще становятся площадками для популистов, источником дезинформации и манипуляций. Детальнее об опасностях рассказали ВВС, мы рассказываем самое интересное.

Социальные сети VS СМИ

По данным исследования, о котором мы упоминали выше, США занимает первенство среди стран, где граждане источником информации считают социальные сети.

Там чаще всего личные блоги и комментарии известных людей становятся источником информации для большого количества людей.

Схожая тенденция наблюдается также в латиноамериканских, африканских и азиатских странах. В то же время в Европе этот показатель значительно меньше.

— В некоторых странах инфлюенсеры и лидеры мнений играют значительную роль в формировании публичного мнения. Одна пятая (22%) нашей выборки в Соединенных Штатах говорит, что они встретили новости или комментарии популярного подкастера Джо Рогана в течение одной недели.

Во Франции блоггер Уго Треверс охватывает 22% людей в возрасте до 35 лет, распространяя контент преимущественно через YouTube и TikTok. Молодые лидеры мнений также играют значительную роль во многих азиатских странах, включая Таиланд, — говорится в отчете.

Данные также показывают, что по всему миру стабильно растет количество пользователей соцсети Х. Наибольший рост за год был в США, Австралии и Польше.

— С момента прихода Илона Маска в сеть Х пришло гораздо больше людей с правыми взглядами, в том числе молодых мужчин. В то же время прогрессивная аудитория покинула ее или стала использовать реже. Конкуренты, такие как Threads, Bluesky и Mastodon, оказывают незначительное влияние в мире, с охватом новостей 2% и менее.

Также исследование указывает на рост влияния видеоконтента по всему миру. На всех рынках доля потребителей увеличилась с 52% в 2020 году до 65% в 2025 году.

На Филиппинах, в Таиланде, Кении и Индии больше людей говорят, что они предпочитают просматривать новости, а не читать их, что еще больше поощряет переход к блогам.

В Reuters Institute также отметили: заметным стал тренд среди политиков, которые предпочтут разговор с блогером на большую аудиторию вместо традиционного интервью с журналистом.

Это часто позволяет политикам-популистам найти свою аудиторию и распространить нужные им нарративы.

Старшие люди также уязвимы к дезинформации и фейкам. Что делать и как говорить с близкими, если они читают ложную информацию, мы рассказывали в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.