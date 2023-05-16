Советы

“Родственники читают сомнительные новости и верят фейкам. Как их переубедить и не поссориться?”

Отвечает
Миросалава Маркова
Мирослава Маркова

Старший аналитик проекта VoxCheck

Вероника Кононенко, редактор сайта 16 мая 2023, 13:00
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Фото: Pexels

Советы

“Родственники читают сомнительные новости и верят фейкам. Как их переубедить и не поссориться?”
Отвечает
Миросалава Маркова
Мирослава Маркова
Старший аналитик проекта VoxCheck

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