“Родственники читают сомнительные новости и верят фейкам. Как их переубедить и не поссориться?”

Наряду с настоящими боевыми действиями продолжается и информационная война. Так, россияне не упускают случая вбрасывать в медийное поле бомбы фейковых новостей, ракеты манипуляций и пропаганды и т.д.

Лучшим помощником по запуску информационных атак в украинское инфополе являются паблики в Telegram, которые с начала полномасштабного вторжения для многих стали основным источником информации.

По данным исследования InMind, проведенному по заказу международной организации Internews, из Telegram черпают информацию 60% пользователей соцсетей.

Но если аккредитованные СМИ, подыгрывающие российской пропаганде, можно лишить лицензий или заставить опубликовать опровержение, то с соцсетями это невозможно.

Именно поэтому их активно используют российские спецслужбы в своих целях, утверждают в СБУ. К сожалению, далеко не все защищены от лживых нарративов, особенно уязвимы к этому старшие поколения.

Старший аналитик проекта VoxCheck Мирослава Маркова рассказала, что делать, если твои родственники читают сомнительные паблики, слушают на YouTube “хороших русских”, а потом пересказывают фейки о войне. Как их аккуратно убедить, что эти новости — враждебная пропаганда.

Не бойся говорить! Как доносить свое мнение, чтобы не ссориться

— В основном негативный опыт коммуникации о медиаграмотности со старшими людьми возникают из-за того, что они исходят из предвзятой позиции, будто больший опыт гарантирует им лучшее понимание чего-либо.

Твои попытки доказать некорректность тезисов, которыми они оперируют, даже если это откровенная дезинформация или конспирология, воспринимаются как переход на личное и будто обвинение в некомпетентности или наивности.

Людям, которые только овладевают соцсетями, нужно дать базовое понимание алгоритмов: соцсети формируют определенный информационный пузырь для каждого пользователя.

Если в ленте каждый день появляются посты о вреде вакцин, это не значит, что они опасны. Скорее, алгоритм решил показать больше похожего на то, что тебе нравится. А если все в ленте говорят одно и то же, начинает казаться, что это истина.

Наша лента в Facebook или новостные Telegram-каналы — это тоже инструмент пропаганды. Что-то, что кажется несерьезным, развлекательным контентом, тоже может использоваться для манипуляций или вброса фейков.

Поэтому наши знания или осознания вполне могут являться результатом работы алгоритмов соцсетей, рассылки русских ботов в мессенджерах и т.д.

Критика не работает — задавай вопросы

— Задавать правильные вопросы — один из самых простых, но наиболее действенных методов. Не для того, чтобы победить человека в споре, а чтобы он сам поставил свои тезисы под сомнение.

Заставить сомневаться в правдивости информации — первый шаг к критическому мышлению. Следующий шаг — проверка.

Следует просто включить внутренний фильтр и обдумать: это верно? Это логично? Есть ли проверенный источник? Есть ли у человека экспертность в этом вопросе?

Помимо этого, правильные вопросы — это способ побороть логические искривления в мышлении. К примеру, часто мы сталкиваемся с феноменом подтверждающего предубеждения, из-за которого можно игнорировать важные контраргументы.

Подтверждающее предубеждение — это склонность любого человека искать такую информацию или интерпретировать ее так, чтобы она подтверждала наши сложившиеся представления.

Здесь следует аккуратно обратить внимание на этот аспект в восприятии и попытаться показать, что какие-то тезисы он систематически игнорирует. Можно спросить почему — это заставит задуматься.

Другой очень важный аспект — научить учитывать эмоциональность сообщений. Если это сообщение вызывает страх, зачем тебя пытаются запугать? К каким действиям параллельно призывают и кому это может потребоваться?

Вместо нотаций — проверенные источники

— Старшее поколение все больше переходит на потребление новостей из онлайн-источников, а это безумный поток информации, если не настроить для себя условные фильтры.

Отслеживать каждый фейк, который попадет в их инфополе, невозможно. А вот минимизировать количество потенциальных вбросов, дав адекватные источники — можно.

На этом этапе было бы полезно сформировать и посоветовать конкретный список качественных источников: медиа, Telegram- или YouTube-каналов для старших людей.

Также полезно ситуативно делиться ссылками на опровержение фейков, которые могли попасть в инфополе человека.

Это поможет привить представление, что самая правдоподобная, на первый взгляд, информация может быть фейком и ко всему следует относиться с нотой критической оценки.

Не получилось сегодня, выйдет в следующий раз

— Если речь идет об устойчивом сложившемся представлении, то может помочь только системная коммуникация. К тому же иметь свое мнение — хорошо, главное, чтобы оно формировалось на основе фактов, а не фейков, популизма политиков или российских вбросов.

Попробуй аргументированно опровергать некорректные факты, на основе которых сформировалось мнение, а не бросаться спорить с позицией.

Родственник поддерживает российскую оккупацию и верит пропаганде. Можно ли не общаться с ним вообще?

— Если коммуникация с родственниками, которые поддерживают оккупацию и верят российской пропаганде, становится для тебя токсичной или невыносимой, то продолжать ее, вредя себе, не стоит.

Но следует помнить, что это мог быть не выбор, а кропотливая работа пропагандистов по блокированию всех украинских источников.

Так что просто отбросить всех как жертв пропаганды, не попытавшись взаимодействовать, будет означать выигрыш России в борьбе за умы. А именно к этому стремится машина кремлевской пропаганды.

Помни, что если родственники остаются на оккупированных территориях, часто ты для них единственный выход на адекватные источники информации.

Поэтому, несмотря на позицию, если они все же открыты к разговору и не настроены агрессивно, можно попытаться мягко и систематически подчеркивать нелогичность и непоследовательность российской пропаганды и криво сделанные фейки и т.д.

То есть сначала полностью дискредитировать российские медиа как источник, показать их системные элементарные ошибки.

А почему информационные утки нас так привлекают и как с этим бороться, мы рассказывали ранее.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.