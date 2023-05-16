Поради

“Родичі читають сумнівні новини та вірять фейкам. Як їх переконати та не посваритися?”

Відповідає
Мирослава Маркова
Мирослава Маркова

Старша аналітикиня проекту VoxCheck

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 16 Травня 2023, 13:00
“Родичі читають сумнівні новини та вірять фейкам. Як їх переконати та не посваритися?”
Фото: Pexels

Поради

“Родичі читають сумнівні новини та вірять фейкам. Як їх переконати та не посваритися?”
Відповідає
Мирослава Маркова
Мирослава Маркова
Старша аналітикиня проекту VoxCheck

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