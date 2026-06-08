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Навіщо сипати сіль в унітаз і що станеться після такої простої процедури

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Червня 2026, 16:30 3 хв.
навіщо сипати сіль в унітаз
Фото Pexels
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