Навіщо сипати сіль в унітаз і що станеться після такої простої процедури

Багато хто дивується, коли вперше чує про пораду засипати звичайну кухонну сіль в унітаз.

Але цей простий, дешевий і екологічний лайфхак дуже популярний серед економних і досвідчених господинь.

Сіль у санвузлі здатна замінити купу дорогої та агресивної побутової хімії.

Тож навіщо солити воду в унітазі і як скористатися лайфхаком з максимальною користю — читай у матеріалі.

Навіщо сиплють сіль в унітаз

Ось кілька головних причин, чому можна і навіть варто регулярно використовувати сіль для догляду за унітазом.

Сіль допоможе знищити неприємні запахи

Ця речовина має унікальну здатність вбирати сторонні аромати. Вона нейтралізує мікроорганізми, які розмножуються у стічних водах – а саме вони стають джерелом смороду.

Сіль очищує від нальоту та жовтизни

Водопровідна вода містить багато мінералів, які з часом утворюють вапняний наліт та іржу. Сіль діє як м’який абразив і розчинник. Вона допомагає розщеплювати мінеральні відкладення, і унітаз повернеться до первісної білизни навіть без магазинної хімії.

Дезінфікує труби і служить для профілактики засмічень

Концентрований сольовий розчин створює середовище, у якому більшість бактерій та грибків просто не можуть вижити. Це допомагає підтримувати гігієну навіть без хлорки.

До того ж, сольовий розчин у унітазі чудово розчиняє жирові відкладення та органічні залишки, які накопичуються на стінках труб. Якщо використовувати лайфхак регулярно, можна запобігти звуженню проходу в каналізації.

Як очистити унітаз за допомогою солі

Усе дуже просто. Потрібно засипати приблизно одну склянку (200 грамів) звичайної кам’яної солі безпосередньо в унітаз. Бажано рівномірно розподілити її по стінках та засипати у воду на дні.

Потім зачекати 15–30 хвилин, а ще краще — залишити на всю ніч, коли санвузлом ніхто не користується. Після цього залишається лише злегка пройтися йоржиком по стінках і натиснути кнопку зливу.

Для кращого ефекту сіль іноді змішують з харчовою содою (у пропорції 1:1) або заливають зверху столовим оцтом.

Така суміш викликає бурхливу реакцію, яка ще краще роз’їдає старий бруд та сечовий камінь.

Варто спробувати метод, адже він цілком екологічний і, що також важливо, економить твої кошти.

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