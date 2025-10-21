“Моя дитина-підліток вибирає професію”. Як допомогти і не нашкодити?

Коли підліток стоїть перед вибором професії, у багатьох родинах зростає напруга. Адже на кону — майбутнє дитини. Саме в цей момент найчастіше зіштовхуються дві протилежні позиції батьків: “не втручатися, хай вирішує сам” або “ми краще знаємо, як буде правильно”. Та як показує практика, обидві крайнощі не працюють.

— Професійний вибір — це не одномоментне рішення, а складний процес усвідомлення себе, своїх здібностей і цінностей. І роль батьків тут — не керувати, а підтримувати. Не тиснути, а бути поруч, — пояснює профорієнтологиня та психологиня Олена Полнарьова.

Дослідження World Economic Forum (2023) показує, що 70% старшокласників обирають професію, не розуміючи, що саме вона передбачає, а 4 з 10 змінюють напрям після першого курсу університету.

— Підлітки зазвичай знають 10–15 професій — здебільшого тих, про які чули від дорослих або бачили в TikTok. Але світ професій — це понад 10 тисяч напрямів! Тож самостійно зорієнтуватися без допомоги неможливо, — пояснює експертка.

Ілюзія професії: коли реальність не збігається з очікуванням

Мрія бути режисером здається романтичною: творчість, сцена, команда, натхнення. Але коли дитина дізнається більше, виявляється — це не лише мистецтво, а й постійний пошук фінансування, організація процесів, нетворкінг, уміння домовлятись і переконувати.

І якщо підліток — інтроверт, сором’язливий або некомунікабельний, ці аспекти можуть стати справжнім випробуванням.

— Діти часто обирають професію за її фасадом, не бачачи залаштунки. І коли стикаються з реальністю, втрачають інтерес, бо не готові до того, як усе влаштовано насправді, — пояснює Олена Полнарьова.

Інший випадок із практики Центру Олени Полнарьової: хлопець мріяв стати судмедекспертом. Йому здавалося, що це як у серіалах — розслідування, аналітика, кримінальні справи, лабораторії.

Але коли він дізнався про справжню суть роботи — про щоденну взаємодію з тілами після смерті, кров’ю, документацією, запахами — ентузіазм згас. До того ж професія потребувала медичної освіти, якої він не планував здобувати.

— Після того як ми детально розібрали його інтереси, він зрозумів, що йому цікава технічна, але творча робота. Так він відкрив для себе відеомонтаж. Пройшов курси, зробив перші замовлення — і вперше відчув, що працює за покликанням, — ділиться Полнарьова.

Такі історії, каже експертка, трапляються постійно. І якби поруч із підлітком не було дорослого, який допоміг дослідити різні варіанти, хлопець, імовірно, вступив би на медичний факультет — і вже через рік зрозумів, що це не його шлях.

Піду в ІТ — але в яке саме?

Це одна з найтиповіших фраз сучасних старшокласників. ІТ сьогодні — магнітна сфера: престижна, добре оплачувана, “модна”.

Але за літерами IT стоїть десятки різних професій — від програміста до проджект-менеджера, від дизайнера інтерфейсів до аналітика даних. І ці ролі вимагають абсолютно різних навичок і типів мислення.

— Коли підліток каже “я хочу в ІТ”, це рівнозначно фразі “я хочу у медицину”. Без уточнення — ким саме. І тут якраз потрібна допомога батьків: не нав’язати вибір, а допомогти розібратись, у чому різниця між цими професіями, — каже Полнарьова.

Що можна зробити?

Разом переглянути кілька інтерв’ю з фахівцями різних ІТ-спеціальностей.

Знайти безкоштовні міні-курси чи симулятори, щоб дитина спробувала себе в ролі тестувальника або розробника.

Обговорити, що в цій роботі їй цікаво, а що — ні.

Іноді в процесі виявляється, що дитина любить працювати з людьми, швидко реагує, але не любить сидіти годинами наодинці з кодом. Тоді, можливо, їй підійде напрям менеджменту або аналітики, а не програмування.

— Саме під час спроб підліток починає розуміти не лише сферу, а й себе. Тестування професій — це не про те, щоб одразу знайти “свою”. Це про усвідомлення, що підходить, а що — точно ні, — додає Полнарьова.

“Хочу бути психологом”

За останні роки інтерес до психології серед підлітків зріс у кілька разів. Це не дивно — тема ментального здоров’я стала ближчою, доступнішою, з’явилися блогери, які відкрито говорять про емоції.

Та інтерес до самопізнання часто плутають із бажанням бути фахівцем у цій сфері.

— Багато підлітків хочуть вступати на психологію, бо їм цікаво розібратися в собі. Але це не завжди означає готовність працювати з іншими людьми в кризових ситуаціях, — зазначає Полнарьова.

Тут важливо роз’яснити дитині кілька моментів:

робота психолога — не про “давати поради”, а про глибоке слухання, емпатію, витримку важких історій;

щоб стати психотерапевтом, після університету потрібно ще кілька років навчання в кожній окремій методології, супервізії, проходити особисту терапію;

це довгий і емоційно складний шлях, який не кожному підходить.

— Якщо дитина хоче на психологію — чудово. Але перш ніж вступати, треба обговорити, що її насправді приваблює: робота з людьми чи інтерес до самопізнання. Бо це зовсім різні речі, — пояснює фахівчиня.

“Цікаво вчитись” не означає “Хочу працювати в цій сфері”

Ще одна поширена помилка — плутати інтерес до предмета з бажанням будувати кар’єру в цій галузі. “Подобається англійська — вступлю на філологію”, “люблю історію — піду на історичний”. Але часто далі цього кроку підлітки не аналізують.

— Філологія чи історія можуть бути чудовими напрямами, але лише якщо дитина розуміє, що далі робити. Бо за цими спеціальностями стоїть не тільки навчання, а й ринок праці, який має свої реалії, — каже Полнарьова.

Профорієнтологиня радить:

обговорити, ким саме можна працювати після цієї освіти;



знайти реальні вакансії, щоб побачити, які вимоги й зарплати;



чесно оцінити: чи подобається дитині те, що робить фахівець щодня.

І якщо підліток не бачить себе викладачем або перекладачем — це не трагедія, але це сигнал, що варто дослідити суміжні варіанти: контент-маркетинг, комунікації, журналістику, культурологію.

Замість тиску — партнерство

Усі ці приклади показують: вибір професії — це не тест “ким бути”, а процес дослідження. І найкраще, що можуть зробити батьки, — це не вказувати шлях, а допомагати його шукати.

— Батьки мають стати “кар’єрними навігаторами” для своїх дітей. Вони не ведуть — але тримають карту. Вони не обирають — але допомагають побачити всі можливості, — підсумовує Олена Полнарьова.

Саме так формується не просто вибір професії, а внутрішня опора — здатність аналізувати, питати, пробувати, робити висновки. І ця навичка, каже експертка, важливіша за будь-який диплом.

Чому самоусунення батьків — не вихід

Багато батьків, які самі колись відчули тиск у виборі професії, сьогодні прагнуть дати дитині “повну свободу”. Вони вважають, що підліток сам має зрозуміти, ким хоче бути. І це здається правильним — але лише на перший погляд.

За словами Полнарьової, підліток ще не має достатньо досвіду, щоб оцінити реалії професійного світу. Коли дитина не має поруч дорослого, який допоможе дослідити варіанти, вона орієнтується на стереотипи.

Де межа між підтримкою і контролем

Інший полюс — надмірне втручання. Батьки, які визначають за дитину, “що перспективно”, часто діють із добрих намірів.

Та наслідки можуть бути такими ж сумними: дитина вчиться “для когось”, а не для себе.

Результат — вигорання, втрачений інтерес, страх змінювати професію.

— Батьківський контроль паралізує ініціативу. Але байдужість — теж форма відсутності підтримки. Найкраща позиція — роль “модератора”: дорослого, який створює умови для самостійного вибору, — наголошує Полнарьова.

Як допомогти підлітку зробити усвідомлений вибір

Батьки можуть стати для дитини провідниками у світі професій — не наставниками, а партнерами. Ось кілька кроків, які радить експертка:

Досліджуйте разом. Якщо дитину зацікавила певна сфера — знайдіть відео, подкасти, інтерв’ю з фахівцями. Обговоріть, що в роботі приваблює, а що викликає сумнів.

Ставте запитання. Не “ким ти будеш?”, а “що тебе захоплює у цьому занятті?”, “який день фахівця ти уявляєш?”.

Розбирайте реалії. Разом зберіть інформацію про освіту, зарплати, ринок праці.

Підштовхуйте до практики. Курси, волонтерство, міні-проекти, стажування — це спосіб перевірити, чи “зайде” професія.

Залучайте фахівців. Якщо складно самим — можна звернутись у профорієнтаційний центр або знайти наставника, який поставить правильні запитання.



Що робити, якщо дитина “нічого не хоче”

Фраза “мені нічого не цікаво” — не вирок. Це сигнал, що дитині бракує досвіду спроб. За результатами дослідження OECD Education 2030, 80% підлітків не мають чіткого уявлення про свої сильні сторони.

— Коли дитина каже, що не знає, ким хоче бути — це не проблема мотивації, а дефіцит досвіду. У цьому віці потрібно не обирати “назву професії”, а пробувати різні ролі: дослідника, комунікатора, творця. І тут роль батьків — дати можливість спробувати, — зазначає Полнарьова.

Як батьки можуть допомогти:

запропонувати пройти легкі профорієнтаційні тести — не для ярликів, а щоб розпочати розмову;



обговорити відео чи подкасти про професії;

дати прості “практичні” завдання: змоделювати ситуацію, знайти рішення, уявити себе в ролі фахівця;



познайомити з дорослими, які можуть розповісти про свою роботу.

Диплом більше не гарантія

Раніше вважалося, що диплом — це перепустка в стабільне життя. Але сьогодні ринок праці змінюється так швидко, що важливіше не просто здобути освіту, а розуміти, навіщо вона потрібна.

— Найцінніше — не знати, “ким бути”, а знати, “що мені цікаво і чому”. Коли є внутрішня опора, дитина вміє досліджувати, ухвалювати рішення і змінюватися разом зі світом, — підсумовує Олена Полнарьова.

Професійний вибір — це не пункт призначення, а шлях самопізнання. І якщо на цьому шляху поруч є уважний, відкритий до діалогу дорослий — дитина виростає не просто зі спеціальністю, а з розумінням себе. І саме це — найкраща профорієнтація.

