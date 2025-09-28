Будувати й лікувати: нові тренди у виборі професій серед української молоді

Цьогорічна вступна кампанія до закладів фахової передвищої освіти – коледжів показала чіткий тренд: українська молодь обирає професії, що є ключовими для соціальної сфери, економіки та відбудови держави.

За даними Міністерства освіти і науки України, найбільший попит спостерігається на медичні, інженерні та фінансові спеціальності.

Понад 700 фахових коледжів по всій Україні готуватимуть студентів за 68 спеціальностями.

У МОН зазначають, що загалом на навчання зараховано понад 116 тисяч осіб, причому 60% із них — це випускники 9-х класів.

Більшість студентів (понад 66 тисяч) навчатимуться за державний кошт.

Топ-спеціальності: від медсестринства до комп’ютерної інженерії

Абсолютним лідером за кількістю поданих заяв стала спеціальність Медсестринство.

Цей напрямок не втрачає своєї актуальності другий рік поспіль, що підкреслює високу потребу суспільства у медичному персоналі.

Крім лідерів медичної сфери, високий попит традиційно мають спеціальності, пов’язані з бізнесом, інфраструктурою та технологіями.

До найпопулярніших спеціальностей 2024 року також увійшли:

Управління та бізнес: Менеджмент; Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; Облік і оподаткування.

Інженерія та транспорт: Автомобільний транспорт; Електрична інженерія; Будівництво та цивільна інженерія.

Технології: Комп’ютерна інженерія.

Стабільний вибір

Варто зазначити, що деякі спеціальності демонструють стабільну популярність і не втрачають своїх позицій другий рік поспіль.

Серед них, окрім Медсестринства, також Будівництво та цивільна інженерія та Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.

Це свідчить про усвідомлений вибір молоді на користь сфер, які гарантують працевлаштування та є життєво необхідними для відновлення економіки й зруйнованої інфраструктури.

Хто йде вчитись?

Дані МОН також розкривають структуру вступників:

60% зарахованих студентів становлять випускники 9-х класів, які обирають фахову освіту як шлях до швидкого отримання професії.

Майже 30% — це випускники 11-х класів.

Понад 66 тисяч студентів отримали місця державного замовлення, тоді як понад 50 тисяч навчатимуться за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Таким чином, українські заклади фахової передвищої освіти активно готуються забезпечити державу кваліфікованими кадрами, орієнтуючись на найбільш затребувані професії у сферах медицини, будівництва та економіки.

Також читай, куди можна вступити, не склавши мультипредметний іспит.