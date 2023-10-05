Що буде, якщо не скласти НМТ: які є варіанти вступу без мультипредметного тесту

НМТ називають воєнним варіантом ЗНО. Адже мультитест складається одразу з трьох предметів. Однак часто буває, що не всі 11-класники хочуть складати НМТ. А частина абітурієнтів не можуть впоратися зі складністю завдань. Що буде, якщо не скласти НМТ — читай у матеріалі.

Що таке НМТ: просте пояснення

НМТ — це національний мультипредметний тест. Він вважається спрощеною альтернативою ЗНО. Цей комп’ютерний онлайн-тест складається з трьох блоків та триває до 180 хв.

У 2023 році він містив завдання з кількох предметів.

Наприклад, української мови та математики. Також були предмети на вибір. До них входили історія України, іноземна мова, біологія, фізика тощо.

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Що буде, якщо не скласти НМТ: як це позначиться на шкільному атестаті

Випускники шкіл в Україні отримують свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти без необхідності складання НМТ.

Тому в будь-якому разі в навчальному закладі повинні видати документ про закінчення шкільної програми. Проблема полягає в тому, що без результатів НМТ не можна вступати до більшості українських вишів.

Що буде, якщо не скласти НМТ: особливості 2023 року

Через те, що у 2023 році НМТ могли скласти не всі випускники шкіл (особливо, якщо абітурієнт не планував вступати до закладів вищої освіти у 2023 році), тест не був обов’язковим для всіх 11-класників.

ДПА теж в цьому році було скасоване. Також не потрібні були результати НМТ тим абітурієнтам, які вступали на контракт на спеціальності, яким надається особлива підтримка держави.

Куди можна вступати без НМТ

У цьому році був спеціальний перелік кваліфікацій, які користувалися відповідною підтримкою. Таких спеціальностей було доволі — 61. Перелік спеціальностей, яким надавалася особлива підтримка під час вступної кампанії 2023, був затверджений Міністерством освіти та науки.

Туди входили, наприклад, такі:

дошкільна освіта;

природничі науки;

машинобудування;

електрична інженерія;

хімічна інженерія;

архітектура та будівництво;

воєнні науки;

цивільна безпека;

транспорт.

Зазначалося, що вступити без НМТ можна саме на ці факультети, адже вони важливі для України в майбутньому. Тобто на них можна бути зарахованим на навчання за контрактом без результатів іспитів.

Кому потрібне НМТ

Результати НМТ необхідні лише тим учням, які планують вступати на бакалаврат на всі спеціальності, окрім мистецьких та спортивних.

Для вступу на мистецькі та спортивні спеціальності у 2023 році абітурієнти мали пройти творчий конкурс.

Якщо абітурієнт не складав НМТ та не планував опановувати вище перераховані спеціальності, можна було піти навчатися у коледж або приватний університет, який не вимагає результатів тесту.

Що буде, якщо не скласти НМТ у 2024 році: основне про зміни

Вже відомо, що тестування кардинально не відрізнятиметься від тих, які були у два попередні роки. Утім, у 2024 організатори все-таки планують внести певні корективи.

Зокрема, учасники складатимуть НМТ з чотирьох предметів замість трьох, а у перелік необов’язкових повернуться деякі інші предмети.

Однак, поки що ці нововведення остаточно не затверджені, оскільки за відповідний законопроект ще має проголосувати Верховна Рада.

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