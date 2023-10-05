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Що буде, якщо не скласти НМТ: які є варіанти вступу без мультипредметного тесту

Анна Голішевська, редакторка сайту 05 Жовтня 2023, 18:30
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Фото: Unsplash

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