Чи можна перездати НМТ на наступний рік та повторно спробувати свої сили

Сесія НМТ-2025 продовжується, однак не всім щастить скласти іспити з першого разу. З різних об’єктивних причин на абітурієнтів може чекати невдача. Втім, це легко виправити, спробувавши зареєструватися на додаткову сесію.

Однак якщо НМТ не складено через низькі бали, то участь у додатковій сесії неможлива. У такому випадку є один варіант — спробувати свої сили наступного року. А чи можна перездати НМТ на наступний рік розповідаємо далі.

Чи можна перездати НМТ на наступний рік

На це питання є однозначна відповідь — можна. Однак, лише тим, хто не зміг отримати фінальний бал з поважних причин. Про це розповіла в інтерв’ю для Української правди директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко.

Поважні причини перескласти НМТ:

погане самопочуття;

тривала повітряна тривога;

технічні проблеми в екзаменаційному центрі, які не вдалося усунути.

Якщо одна з цих причин буде підтверджена, тоді результати попереднього тесту будуть анульовані. Проте також така процедура можлива у разі списування, чи виявлення у вступника будь-яких засобів технічного зв’язку або їхніх частин. Та в такому разі абітурієнт не зможе отримати право перескласти іспит.

А для того, щоб перездати НМТ наступного року, потрібно насамперед надати документи, які підтверджують поважну причину, через яку попередній тест неможливо було скласти, або ж абітурієнт не зміг з’явитися на тестування. Далі фахівці регіонального центру оцінювання якості освіти розглядають причини пропуску тесту й ухвалюють рішення, чи допустити людину до наступного іспиту.

Для того, щоб подати документи для наступного текстування, потрібно дочекатися реєстрації на національний мультипредметний тест наступного року та створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Для реєстрації потрібно ввести свої персональні дані: копії паспорта та ідентифікаційного коду. Цього року їх можна було підтвердити через застосунок Дія.

Але також зберігається можливість завантаження сканкопій та/або фотокопій документів.

Важливий момент: за наявності повної загальної середньої освіти потрібно вказати відповідний статус — випускник минулих років. У відповідному полі треба завантажити копію свого атестата або іншого документа про освіту.

Потім треба діяти за стандартною схемою: обрати навчальні предмети на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де є можливість пройти НМТ.

Останній етап — внести фотокопії документів, без яких реєстрація на НМТ неможлива:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує інформацію про освіту: для випускників минулих років свідоцтва про повну загальну середню освіту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Згодом потрібно надіслати внесену інформацію та документи на обробку до центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Перескладати мультипредметний тест можна щороку, навіть за наявності дипломів про вищу або професійно-технічну освіту.

А от коли можна перездати НМТ наступного року стане відомим тоді, коли розпочнеться вступна кампанія 2026 року. Слідкувати за всіма змінами та додатковою інформацією можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Якщо тобі вдалося скласти НМТ з першого разу — вітаємо! Але раптом тобі захочеться скористатися сертифікатом про складання іспиту повторно, то ось інформація про те, скільки років дійсні результати НМТ та чи можна у наступні роки за ними вступати.

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