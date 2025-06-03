Стиль життя

Чи можна перездати НМТ на наступний рік та повторно спробувати свої сили

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 03 Червня 2025, 18:45
Чи можна перездати НМТ на наступний рік
Фото Pexels

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