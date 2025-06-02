Куди вступити без НМТ-2025: альтернативні шляхи здобуття освіти в Україні

Не всі абітурієнти у 2025 році зможуть або захочуть складати Національний мультипредметний тест (НМТ). Хтось не встиг зареєструватися, хтось не має технічної можливості чи перебуває за кордоном, а для когось НМТ просто не є необхідним для обраного шляху. Але це зовсім не означає, що шлях до освіти закритий.

В Україні існує чимало способів вступу без НМТ — від фахової передвищої освіти до професійно-технічного навчання, а також вступ за пільгами або в приватні навчальні заклади.

У цьому матеріалі розглядаємо усі доступні альтернативи, які допоможуть знайти свій шлях до знань та професійного розвитку — навіть без обов’язкового тестування. Читай, як вступити без національного мультипредметного тесту, кого приймають і які документи потрібні.

Куди можна вступити без НМТ 2025 в Україні

Фахова передвища освіта (коледжі, технікуми)

Після 9 класу — вступ за результатами вступних іспитів, а не НМТ.

Після 11 класу — теж можливий вступ за іспитами (залежно від спеціальності).

Поширені напрями: медицина (фельдшер, медсестра), економіка, право, ІТ, сільське господарство, технічні спеціальності.

Переваги вступу після 11 класу це коротший термін навчання (2–3 роки), а також можна продовжити навчання в університеті на старших курсах.

Приватні університети та коледжі

Частина приватних закладів вищої освіти приймає за співбесідою або власними іспитами. Потрібно уточнювати правила на сайтах конкретних вишів.

Наприклад університет Короля Данила, Міжнародний гуманітарний університет, Європейський університет — іноді мають спрощену систему вступу.

Професійно-технічна освіта (ПТУ, ліцеї)

Вступ без НМТ, здебільшого за співбесідою або на основі документа про освіту.

Напрями: перукар, кухар, зварювальник, електрик, слюсар, водій.

Перевага у швидкому виході на ринок праці. Можна здобути вищу освіту пізніше, маючи практику та досвід.

Освіта для осіб з особливими умовами вступу

Учасники бойових дій, діти загиблих військових, переселенці, особи з інвалідністю, діти-сироти можуть вступати без НМТ, за співбесідою або мотиваційним листом. Обов’язково подається заява та підтверджувальні документи.

Навчання за кордоном без ЗНО/НМТ

Університети Польщі, Словаччини, Чехії, Литви часто не вимагають НМТ або ЗНО, лише атестат і мотиваційний лист. Це хороший варіант для тих, хто хоче спробувати інше середовище.

Які документи потрібно подати

Слідкуй за правилами прийому 2025 року на офіційних сайтах МОН та конкретних закладів.

Документ про освіту (атестат або свідоцтво після 9 класу). Додаток з оцінками до атестата. Паспорт або ID-картка + РНОКПП (ІПН). Мотиваційний лист (у багатьох випадках). Документи для підтвердження пільгового статусу, якщо є в наявності. 4 фотокартки (3×4 см) — якщо подається паперова форма заяви. Заява (через електронний кабінет вступника або особисто).

А ще раніше ми розказували коли будуть результати НМТ-2025: де їх шукати вступникам.

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