Для тебе Освіта

Куди вступити без НМТ-2025: альтернативні шляхи здобуття освіти в Україні

Леся Манзюк, редакторка сайту 02 Червня 2025, 15:45
Куди можна вступити без НМТ в 2025
Фото Pexels

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