Освіта

НМТ за кордоном 2025: умови, реєстрація та в яких країнах можна скласти

Вікторія Мельник, журналістка сайту 14 Травня 2025, 16:45
нмт
Фото Unsplash
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