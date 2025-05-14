НМТ за кордоном 2025: умови, реєстрація та в яких країнах можна скласти

Наближається період НМТ, коли українські старшокласники складають національний мультипредметний тест та визначаються зі своїм майбутнім. На жаль, через повномасштабну війну велика кількість школярів покинула свої домівки та рідні школи й наразі продовжує навчання за кордоном.

Однак це не стане перешкодою для тих, хто все-таки хоче продовжити навчання в університетах рідної країни. Українські діти за кордоном зможуть скласти НМТ у містах країни свого перебування.

Де скласти НМТ за кордоном та які країни підтвердили можливість проведення НМТ, розповіли в УЦОЯО. Ми пояснюємо головне.

Як можна зареєструватися на НМТ за кордоном

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти 6 березня стане доступним спеціальний сервіс для створення персонального кабінету.

Зареєструватися на НМТ за кордоном можна автоматично за допомогою застосунку Дія або шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

Дати основної та додаткової сесії НМТ за кордоном

6 березня-3 квітня — основний період реєстрації;

до 8 квітня — можна внести зміни в реєстрацію, зокрема переобрати 4-й предмет або місце проведення;

9-14 травня — додатковий період реєстрації, але лише для тих, хто має поважні причини;

після 4 травня — запрошення для учасників основної сесії;

після 11 липня — запрошення для учасників додаткової сесії;

14 травня-25 червня — основна сесія НМТ;

14-25 липня — додаткова сесія НМТ.

НМТ за кордоном 2025 проводитимуть в тимчасових екзаменаційних центрах, а з учасниками працюватимуть україномовні фахівці.

Де можна скласти НМТ за кордоном

За повідомленням УЦОЯО, нині вже 28 країн підтвердили проведення НМТ у своїх містах. Це дасть змогу українцям за кордоном скористатися шансом та вступити до вітчизняних ВНЗ.

Згідно з повідомленням, НМТ можна буде скласти у таких країнах:

Азербайджан;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Грузія;

Данія;

Естонія;

Італія;

Ірландія;

Іспанія;

Канада;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Молдова;

Нідерланди;

Німеччина;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словенія;

США;

Угорщина;

Фінляндія;

Франція;

Хорватія;

Чехія;

Швейцарія;

Швеція.

Водночас у Центрі зазначили, що наразі тривають перемовини з окремими закордонними установами та організаціями, тож список може ще розширитися.

Станом на 12 березня вже немає вільних місць для проходження НМТ в Дюссельдорфі (Німеччина), Бухаресті (Румунія) та Празі (Чехія).

Як будуть здавати НМТ діти які за кордоном

Основний період реєстрації розпочнеться 6 березня й триватиме до 3 квітня включно.

Вступники, які планують проходити тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати з переліку найзручніший для доїзду населений пункт.

Водночас в УЦОЯО не радять зволікати з реєстрацією, адже кількість місць для складання НМТ за кордоном буде обмежена.

— Якщо згодом з’явиться більш зручна локація, ви зможете до 8 квітня 2025 року включно змінити реєстраційні дані й вибрати населений пункт, що розташований ближче до вашого місцеперебування на час проведення НМТ.

В разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору. Деякі локації будуть доступними лише для додаткової сесії НМТ.

Більше деталей про цьогорічне НМТ можеш знайти за посиланням.

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