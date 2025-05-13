НМТ-2025: які документи потрібні та як зареєструватися в персональному кабінеті

6 березня розпочнеться реєстрація охочих скласти національний мультипредметний тест у 2025 році. Якщо ти з їхнього числа, дізнайся, які документи необхідні майбутнім вступникам, щоб вчасно та успішно зареєструватися на НМТ.

Як зареєструватися на НМТ-2025

Першим кроком для реєстрації на НМТ є створення персонального електронного кабінету на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ось тут тобі й знадобляться документи.

Внести особисті дані можна двома способами: автоматично — передачею електронних копій з порталу Дія або через заповнення форми в реєстраційному сервісі.

Для реєстрації в персональному кабінеті ти маєш:

внести свої дані та інформацію про участь у тестуванні;

підтвердити намір проходити НМТ;

відправити внесену інформацію на обробку до регіонального центру;

сформувати Сертифікат НМТ 2025 року.

Які документи потрібні для реєстрації на НМТ-2025

Якщо ти самостійно заповнюєш форму на реєстраційному сервісі, доведеться завантажити до персонального кабінету сканкопії таких документів:

паспорт або інший документ, що посвідчує твою особу;

документ, що підтверджує набуту освіту: довідка з місця навчання (для випускників 2025 року) або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картка платника податків або паспорт із внесеними даними про РНОКПП.

Копії документів мають бути відскановані або сфотографовані з оригіналу та збережені як окремий файл у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 МБ.

Розширений перелік документів для реєстрації на НМТ-2025

У деяких особливих випадках доведеться подати додаткові документи:

довідку про мову навчання — для тих, хто бажає складати іспит з математики, історії України, біології, географії, фізики чи хімії мовою корінного народу або національної меншини;

— для тих, хто бажає складати іспит з математики, історії України, біології, географії, фізики чи хімії мовою корінного народу або національної меншини; медичний висновок — для вступників з особливими освітніми потребами, яким потрібні спеціальні умови для проходження НМТ (потрібно вказати номер і дату висновку);

— для вступників з особливими освітніми потребами, яким потрібні спеціальні умови для проходження НМТ (потрібно вказати номер і дату висновку); документ, що підтверджує неможливість участі в основних сесіях НМТ — для тих, хто через поважні причини не може пройти тестування в основний період;

— для тих, хто через поважні причини не може пройти тестування в основний період; нотаріально засвідчений переклад документів українською мовою — для вступників, які подають документи іноземною мовою;

— для вступників, які подають документи іноземною мовою; документ, що підтверджує поважну причину несвоєчасної реєстрації, або відповідну заяву — для тих, хто реєструється в додатковий період через неможливість подати заявку в основний період, зокрема через військову агресію Росії. Більш детально про те, які саме документи можуть посвідчувати особу та які документи платника податків можуть бути використані для реєстрації на НМТ дізнайся на сайті Освіта. Нагадаємо, що реєстрація на НМТ-2025 триває з 6 березня по 3 квітня включно. Дізнайся також про НМТ-2025: формат та дата проведення тесту.

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