Освіта

НМТ-2025: які документи потрібні та як зареєструватися в персональному кабінеті

Ольга Петухова, редакторка сайту 13 Травня 2025, 13:30
документи для реєстрації на нмт
Фото Pexels
НМТ-2025: які документи потрібні та як зареєструватися в персональному кабінеті
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