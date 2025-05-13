НМТ-2025: какие документы нужны и как зарегистрироваться в персональном кабинете

6 марта начнется регистрация желающих сдать национальный мультипредметный тест в 2025 году. Если ты — из их числа, узнай, какие документы необходимы будущим абитуриентам, чтобы вовремя и успешно зарегистрироваться на НМТ.

Как зарегистрироваться на НМТ-2025

Первым шагом для регистрации на НМТ является создание персонального электронного кабинета на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Вот здесь тебе и понадобятся документы.

Внести личные данные можно двумя способами: автоматически — передачей электронных копий с портала Дія или через заполнение формы в регистрационном сервисе.

Для регистрации в персональном кабинете ты должен:

внести свои данные и информацию об участии в тестировании;

подтвердить намерение проходить НМТ;

отправить внесенную информацию на обработку в региональный центр;

сформировать Сертификат НМТ 2025 года.

Какие документы нужны для регистрации на НМТ-2025

Если ты самостоятельно заполняешь форму на регистрационном сервисе, придется загрузить в персональный кабинет сканкопии таких документов:

паспорт или другой документ, удостоверяющий твою личность;

документ, подтверждающий полученное образование: справка с места учебы (для выпускников 2025 года) или свидетельство о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН): карточка налогоплательщика или паспорт с внесенными данными о РНУКПН.

Копии документов должны быть отсканированы или сфотографированы с оригинала и сохранены как отдельный файл в формате .png или .jpg размером не более 1 МБ.

Расширенный перечень документов для регистрации на МНТ-2025

В некоторых особых случаях придется подать дополнительные документы:

справку о языке обучения — для тех, кто желает сдавать экзамен по математике, истории Украины, биологии, географии, физики или химии на языке коренного народа или национального меньшинства;

— для тех, кто желает сдавать экзамен по математике, истории Украины, биологии, географии, физики или химии на языке коренного народа или национального меньшинства; медицинское заключение — для поступающих с особыми образовательными потребностями, которым нужны специальные условия для прохождения НМТ (нужно указать номер и дату заключения);

— для поступающих с особыми образовательными потребностями, которым нужны специальные условия для прохождения НМТ (нужно указать номер и дату заключения); документ, подтверждающий невозможность участия в основных сессиях НМТ — для тех, кто по уважительным причинам не может пройти тестирование в основной период;

— для тех, кто по уважительным причинам не может пройти тестирование в основной период; нотариально заверенный перевод документов на украинский язык — для поступающих, которые подают документы на иностранном языке;

— для поступающих, которые подают документы на иностранном языке; документ, подтверждающий уважительную причину несвоевременной регистрации, или соответствующее заявление — для тех, кто регистрируется в дополнительный период из-за невозможности подать заявку в основной период, в частности из-за военной агрессии России.

Более подробно о том, какие именно документы могут удостоверять личность и какие документы налогоплательщика могут быть использованы для регистрации на МНТ узнай на сайте Освіта.

Напомним, что регистрация на МНТ-2025 продолжается с 6 марта по 3 апреля включительно.

Узнай также об НМТ-2025: формат и дата проведения теста.

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