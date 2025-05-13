Образование

НМТ-2025: какие документы нужны и как зарегистрироваться в персональном кабинете

Ольга Петухова, редактор сайта 13 мая 2025, 13:30
документы для регистрации на нмт
Фото Pexels
НМТ-2025: какие документы нужны и как зарегистрироваться в персональном кабинете
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