НМТ за рубежом 2025: условия, регистрация и в каких странах можно сдать

Фото Unsplash Приближается период НМТ, когда украинские старшеклассники сдают национальный мультипредметный тест и определяются со своим будущим. К сожалению, из-за полномасштабной войны большое количество школьников покинуло свои дома и родные школы и продолжает обучение за рубежом. Однако это не станет помехой для тех, кто все-таки хочет продолжить обучение в университетах родной страны. Украинские дети за границей смогут сдать НМТ в городах страны своего пребывания. Где сдать НМТ за границей и какие страны подтвердили возможность проведения НМТ, рассказали в УЦОКО. Мы объясняем главное.Как можно зарегистрироваться на НМТ за границей На сайте Украинского центра оценивания качества образования 6 марта станет доступен специальный сервис для создания персонального кабинета. Зарегистрироваться на НМТ за границей можно автоматически с помощью приложения Дія или заполнение формы в регистрационном сервисе. Даты основной и дополнительной сессии НМТ за границей 6 марта-3 апреля — основной период регистрации; до 8 апреля — можно внести изменения в регистрацию, в частности, переизбрать 4-й предмет или место проведения; 9-14 мая — дополнительный период регистрации, но только для тех, кто имеет уважительные причины; после 4 мая — приглашение для участников основной сессии; после 11 июля — приглашение для участников дополнительной сессии; 14 мая-25 июня — основная сессия НМТ; 14-25 июля — дополнительная сессия НМТ. НМТ за рубежом 2025 года будут проводить во временных экзаменационных центрах, а с участниками будут работать украиноязычные специалисты. Читать по теме НМТ-2025: какие документы нужны и как зарегистрироваться в персональном кабинете Рассказываем, какие документы нужны для регистрации на НМТ 2025. Где можно сдать НМТ за границей По сообщению УЦОКО, сейчас уже 28 стран подтвердили проведение НМТ в своих городах. Это позволит украинцам за границей воспользоваться шансом и поступить в отечественные вузы. Согласно сообщению, НМТ можно будет сдать в таких странах: Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Италия, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Германия, Нидерланды Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция. По состоянию на 12 марта нет свободных мест для прохождения НМТ в Дюссельдорфе (Германия), Бухаресте (Румыния) и Праге (Чехия). Как будут сдавать НМТ дети за границей Основной период регистрации начнется 6 марта и продлится до 3 апреля включительно. Поступающие, которые планируют проходить тестирование за границей, смогут выбрать из перечня самый удобный для доезда населенный пункт. В то же время в УЦОКО не советуют медлить с регистрацией, ведь количество мест для сдачи НМТ за границей будет ограничено. — Если впоследствии появится более удобная локация, вы сможете до 8 апреля 2025 включительно изменить регистрационные данные и выбрать населенный пункт, расположенный ближе к вашему местонахождению на время проведения НМТ. В случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте страны он станет недоступным для выбора. Некоторые локации будут доступны только для дополнительной сессии НМТ. В то же время в Центре отметили, что в настоящее время продолжаются переговоры с отдельными загранучреждениями и организациями, поэтому список может еще расшириться. Больше деталей о НМТ этого года можешь найти по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Обучение, Мир, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter