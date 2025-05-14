НМТ за рубежом 2025: условия, регистрация и в каких странах можно сдать

Приближается период НМТ, когда украинские старшеклассники сдают национальный мультипредметный тест и определяются со своим будущим. К сожалению, из-за полномасштабной войны большое количество школьников покинуло свои дома и родные школы и продолжает обучение за рубежом.

Однако это не станет помехой для тех, кто все-таки хочет продолжить обучение в университетах родной страны. Украинские дети за границей смогут сдать НМТ в городах страны своего пребывания.

Где сдать НМТ за границей и какие страны подтвердили возможность проведения НМТ, рассказали в УЦОКО. Мы объясняем главное.

Как можно зарегистрироваться на НМТ за границей

На сайте Украинского центра оценивания качества образования 6 марта станет доступен специальный сервис для создания персонального кабинета.

Зарегистрироваться на НМТ за границей можно автоматически с помощью приложения Дія или заполнение формы в регистрационном сервисе.

Даты основной и дополнительной сессии НМТ за границей

6 марта-3 апреля — основной период регистрации;

до 8 апреля — можно внести изменения в регистрацию, в частности, переизбрать 4-й предмет или место проведения;

9-14 мая — дополнительный период регистрации, но только для тех, кто имеет уважительные причины;

после 4 мая — приглашение для участников основной сессии;

после 11 июля — приглашение для участников дополнительной сессии;

14 мая-25 июня — основная сессия НМТ;

14-25 июля — дополнительная сессия НМТ.

НМТ за рубежом 2025 года будут проводить во временных экзаменационных центрах, а с участниками будут работать украиноязычные специалисты.

Где можно сдать НМТ за границей

По сообщению УЦОКО, сейчас уже 28 стран подтвердили проведение НМТ в своих городах. Это позволит украинцам за границей воспользоваться шансом и поступить в отечественные вузы.

Согласно сообщению, НМТ можно будет сдать в таких странах:

Азербайджан,

Бельгия,

Болгария,

Великобритания,

Грузия,

Дания,

Эстония,

Италия,

Ирландия,

Испания,

Канада,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Молдова,

Германия,

Нидерланды

Норвегия,

Польша,

Португалия,

Румыния,

Словения,

США,

Венгрия,

Финляндия,

Франция,

Хорватия,

Чехия,

Швейцария,

Швеция.

По состоянию на 12 марта нет свободных мест для прохождения НМТ в Дюссельдорфе (Германия), Бухаресте (Румыния) и Праге (Чехия).

Как будут сдавать НМТ дети за границей

Основной период регистрации начнется 6 марта и продлится до 3 апреля включительно.

Поступающие, которые планируют проходить тестирование за границей, смогут выбрать из перечня самый удобный для доезда населенный пункт.

В то же время в УЦОКО не советуют медлить с регистрацией, ведь количество мест для сдачи НМТ за границей будет ограничено.

— Если впоследствии появится более удобная локация, вы сможете до 8 апреля 2025 включительно изменить регистрационные данные и выбрать населенный пункт, расположенный ближе к вашему местонахождению на время проведения НМТ.

В случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте страны он станет недоступным для выбора. Некоторые локации будут доступны только для дополнительной сессии НМТ.

В то же время в Центре отметили, что в настоящее время продолжаются переговоры с отдельными загранучреждениями и организациями, поэтому список может еще расшириться.

Больше деталей о НМТ этого года можешь найти по ссылке.

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