Освіта

НМТ 2025 — що обовʼязково треба оформити випускникам

Вікторія Мельник, журналістка сайту 24 Квітня 2025, 07:30
НМТ 2025 — що обовʼязково треба оформити випускникам
Фото Unsplash
НМТ 2025 — що обовʼязково треба оформити випускникам
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