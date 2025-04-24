НМТ 2025 — що обовʼязково треба оформити випускникам

Національний мультипредметний тест — обовʼязкова частина вступної кампанії в Україні. Учасникам НМТ 2025 варто подбати про оформлення ID-карток, які необхідні для реєстрації на екзамен.

Про нові правила повідомили у МОН. Що про це відомо, а також що ще варто прихопити з собою на НМТ, розповідаємо далі у матеріалі.

Учасникам НМТ 2025 треба оформити паспорт

За повідомленням МОН, цього року випускникам, які пишуть НМТ, треба мати ID-паспорт — паспорт громадянина (-ки) України, який вперше оформлюють у 14 років.

Оскільки термін виготовлення паспорта займає близько 20 робочих днів, учасникам НМТ варто заздалегідь подбати про оформлення ID-картки для реєстрації на екзамен.

Реєстрація на НМТ 2025 розпочнеться 6 березня 2025 року і триватиме до 3 квітня 2025 року.

Оформити ID-картку можна у:

Підрозділах Державної міграційної служби за місцем проживання;

Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

Центрах обслуговування Паспортний сервіс.

Оформлення першого паспорта громадянина України є безоплатним.

Що треба взяти на НМТ

Для складання Національного мультипредметного тесту учасники тестування мають взяти із собою:

документ, що посвідчує особу (ID-картка);

сертифікат НМТ;

запрошення;

ручку (папір для чернеток видадуть у ТЕЦ);

питну воду, перекус (за бажанням).

Скільки буде обовʼязкових предметів на НМТ 2025, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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