НМТ 2025 — що обовʼязково треба оформити випускникам

Фото Unsplash Національний мультипредметний тест — обовʼязкова частина вступної кампанії в Україні. Учасникам НМТ 2025 варто подбати про оформлення ID-карток, які необхідні для реєстрації на екзамен. Про нові правила повідомили у МОН. Що про це відомо, а також що ще варто прихопити з собою на НМТ, розповідаємо далі у матеріалі. Учасникам НМТ 2025 треба оформити паспорт За повідомленням МОН, цього року випускникам, які пишуть НМТ, треба мати ID-паспорт — паспорт громадянина (-ки) України, який вперше оформлюють у 14 років. Оскільки термін виготовлення паспорта займає близько 20 робочих днів, учасникам НМТ варто заздалегідь подбати про оформлення ID-картки для реєстрації на екзамен. Реєстрація на НМТ 2025 розпочнеться 6 березня 2025 року і триватиме до 3 квітня 2025 року. Оформити ID-картку можна у: Підрозділах Державної міграційної служби за місцем проживання; Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП); Центрах обслуговування Паспортний сервіс. Оформлення першого паспорта громадянина України є безоплатним. Читати на тему Перший паспорт у житті: як отримати ID-картку в 14 років Які документи потрібні для оформлення ID-картки у 14 років і що вона дає підлітку — дивіться у нашому матеріалі. Що треба взяти на НМТ Для складання Національного мультипредметного тесту учасники тестування мають взяти із собою: документ, що посвідчує особу (ID-картка); сертифікат НМТ; запрошення; ручку (папір для чернеток видадуть у ТЕЦ); питну воду, перекус (за бажанням). Скільки буде обовʼязкових предметів на НМТ 2025, ми розповідали в нашому іншому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Вступна кампанія, Навчання, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter