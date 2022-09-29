Батьківство

Перший паспорт у житті: як отримати ID-картку в 14 років

Анна Голішевська, редакторка сайту 29 Вересня 2022, 09:30
Перший паспорт у житті: як отримати ID-картку в 14 років
Фото: Pexels

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