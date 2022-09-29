Перший паспорт у житті: як отримати ID-картку в 14 років

Уже кілька років поспіль українські підлітки можуть не чекати 16-річчя, а отримати свій перший паспорт та ідентифікаційний код у 14 років.
Які документи потрібні для оформлення ID-картки у 14 років і що вона дає підлітку — читай у нашому матеріалі.
В Україні працює комплексна послуга для підлітків ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта та номера платника податків.
Послуга ID-14 для підлітків надається протягом місяця після настання 14 років.
Для цього необхідно підготувати пакет документів.
Для того, щоб отримати ID-картку з номером платника податків, спершу необхідно відвідати Центр обслуговування платників податків та подати заяву на призначення номера платника податків.
Після його отримання — звернутися до відділу ДМС за оформленням паспорта.
ID-картка з номером платника податків має таку саму юридичну силу, як документ, що офіційно підтверджує цей номер.
Це дає можливість ліквідувати використання довідки з номером платника податків, яка сьогодні є найпопулярнішою серед українців — понад 40 мільйонів таких довідок оформлено.
Для того, щоб отримати паспорт в Україні в 14 років, потрібно зібрати такий список документів (оригінали):
Виготовлення паспорта громадянина України у формі ІD-картки коштує 372 грн (до 20 робочих днів). Якщо це терміново, то документ готують до десяти робочих днів, і коштує це 498 грн.
При оформленні нового паспорта громадянина України у зв’язку із втратою або псуванням попереднього додатково стягуватиметься держмито у розмірі 34 грн.
При досягненні 14-річного віку перше виготовлення паспорта громадянина України у формі ІD-картки безкоштовне.
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