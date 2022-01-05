Дитина зазнається? Можливо, батьки неправильно сформували її самооцінку

Нині, коли ми майже живемо в соціальних мережах і бачимо всюди ідеальну картинку, у нас формується багато комплексів та знижується самооцінка.

Ми вважаємо себе недостатньо успішними, недостатньо красивими, недостатньо розумними і ще багато таких “недостатньо”.

Але варто знати, що самооцінка та комплекси у нас з’являються ще з дитинства, а в дорослому віці доводиться з ними боротися, і не у всіх це виходить.

Тож як зробити так, щоб у твоєї дитини була адекватна самооцінка, розповідає на своїй сторінці в Instagram сімейна та дитяча психологиня Вікторія Неженцева.

Як формується дитяча самооцінка

Адекватна самооцінка сформується тільки за адекватної оцінки оточення, а також за чіткого розмежування понять “діяльність” і “особистість”.

Психологиня запевняє, що для дитини 3-6 років найбільш авторитетною є оцінка батьків.

Але не варто забувати, що діти також можуть прислухатися до слів інших людей, наприклад, дідуся чи бабусі, вихователів чи дітей у дитячому садочку.

Нерідко критика оточення призводить до того, що у дитини формується занижена самооцінка, яка змушує її сумніватися в своїх здібностях.

— Або, навпаки, надмірна любов друзів і родичів переконує дитину в її винятковості й досконалості.

Завдання батьків при формуванні самооцінки

— Батьки мають вибудувати виховання так, щоб похвала і критика на адресу дитини сприяли адекватному розвитку самооцінки.

Для цього треба дотримуватися простих правил.

1. Навчіться характеризувати діяльність дитини, не даючи характеристику її особистості

Якщо у неї не вийшов малюнок, уникайте слів: “Ти поганий художник”, — краще допоможіть виправити недоліки — це корисно і для самооцінки, і для розвитку навички малювання.

2. Будьте чесні з дитиною

Психологиня каже, що треба оцінювати дитину по заслугах, але враховувати її вік.

Не варто очікувати від трирічної дитини гарно намальованої картини або зразково виконаного танка.

Однак в будь-якому випадку потрібно похвалити її за старання і при цьому акуратно вказати на моменти, над яким ще варто попрацювати.

3. Не використовуйте відверту критику і лестощі

Регулярно критикуючи дитину, ви демонструєте своє розчарування у ній, а це дуже серйозно б’є по ще не сформованій дитячій самооцінці.

Необґрунтовані похвали, каже Вікторія, призводять до того, що у дитини надто підвищується впевненість у собі й вона може поводитися гордовито у колі друзів.

В усьому треба витримувати баланс. Якщо ж ти занадто суворо оцінюєш здібності своєї дитини, то з часом вона втратить до тебе довіру. Раніше ми розповідали, що робити, якщо дитина не хоче нічого розповідати.