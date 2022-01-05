Ребёнок зазнается? Возможно, родители неправильно сформировали его самооценку

Сейчас, когда мы почти живем в социальных сетях и видим отовсюду идеальную картинку, у нас формируется много комплексов и занижается самооценка.

Мы считаем себя недостаточно успешными, недостаточно красивыми, недостаточно умными и еще много таких “недостаточно”.

Но следует знать, что самооценка и комплексы у нас появляются еще с детства, а во взрослом возрасте приходится с ними бороться, и не у всех это выходит.

Как сделать так, чтобы у твоего ребенка была нормальная самооценка, рассказывает на своей странице в Instagram семейный и детский психолог Виктория Неженцева.

Как формируется детская самооценка

Адекватная самооценка сформируется только при адекватной оценке окружающих, а также при четком разграничении понятий “деятельность” и “личность”.

Психолог уверяет, что для ребенка 3-6 лет наиболее авторитетной является оценка родителей.

Но не стоит забывать, что дети также могут прислушиваться к словам других людей, например, дедушки или бабушки, воспитателей или детей в детском саду.

Нередко критика окружающих приводит к тому, что у ребенка формируется заниженная самооценка, которая заставляет его сомневаться в своих способностях.

— Или, напротив, чрезмерная любовь друзей и родственников убеждает ребенка в его исключительности и совершенстве.

Задача родителей при формировании самооценки

— Родители должны построить воспитание таким образом, чтобы похвала и критика в адрес ребенка способствовали адекватному развитию самооценки.

Для этого нужно следовать простым правилам.

1. Научитесь характеризовать деятельность ребенка, не давая характеристику его личности

Если у него не получился рисунок, избегайте слов: “Ты плохой художник”, — лучше помогите исправить недостатки — это полезно и для самооценки, и для развития навыка рисования.

2. Будьте честны с ребенком

Психолог говорит, что нужно оценивать ребенка по достоинствам, но учитывать его возраст.

Не стоит ожидать от трехлетнего ребенка хорошо нарисованной картины или образцово исполненного танца.

Однако в любом случае нужно похвалить его за старания и при этом аккуратно указать на моменты, над которыми еще стоит поработать.

3. Не используйте откровенную критику и лесть

Регулярно критикуя ребенка, вы демонстрируете свое разочарование в нем, а это очень серьезно сказывается на еще не сложившейся детской самооценке.

Необоснованные похвалы, говорит Виктория, приводят к тому, что у ребенка чрезмерно повышается уверенность в себе и он может вести себя высокомерно в кругу друзей.

Во всем следует выдерживать баланс. Если ты слишком строго оцениваешь способности своего ребенка, то со временем он потеряет к тебе доверие. Ранее мы рассказывали, что делать, если ребенок ничего не хочет рассказывать.