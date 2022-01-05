Ребёнок зазнается? Возможно, родители неправильно сформировали его самооценку

Сейчас, когда мы почти живем в социальных сетях и видим отовсюду идеальную картинку, у нас формируется много комплексов и занижается самооценка.
Мы считаем себя недостаточно успешными, недостаточно красивыми, недостаточно умными и еще много таких “недостаточно”.
Но следует знать, что самооценка и комплексы у нас появляются еще с детства, а во взрослом возрасте приходится с ними бороться, и не у всех это выходит.
Как сделать так, чтобы у твоего ребенка была нормальная самооценка, рассказывает на своей странице в Instagram семейный и детский психолог Виктория Неженцева.
Адекватная самооценка сформируется только при адекватной оценке окружающих, а также при четком разграничении понятий “деятельность” и “личность”.
Адекватная самооценка сформируется только при адекватной оценке окружающих, а также при четком разграничении понятий “деятельность” и “личность”.
Психолог уверяет, что для ребенка 3-6 лет наиболее авторитетной является оценка родителей.
Но не стоит забывать, что дети также могут прислушиваться к словам других людей, например, дедушки или бабушки, воспитателей или детей в детском саду.
Нередко критика окружающих приводит к тому, что у ребенка формируется заниженная самооценка, которая заставляет его сомневаться в своих способностях.
Нередко критика окружающих приводит к тому, что у ребенка формируется заниженная самооценка, которая заставляет его сомневаться в своих способностях.
— Или, напротив, чрезмерная любовь друзей и родственников убеждает ребенка в его исключительности и совершенстве.
— Родители должны построить воспитание таким образом, чтобы похвала и критика в адрес ребенка способствовали адекватному развитию самооценки.
Для этого нужно следовать простым правилам.
Если у него не получился рисунок, избегайте слов: “Ты плохой художник”, — лучше помогите исправить недостатки — это полезно и для самооценки, и для развития навыка рисования.
Если у него не получился рисунок, избегайте слов: “Ты плохой художник”, — лучше помогите исправить недостатки — это полезно и для самооценки, и для развития навыка рисования.
Психолог говорит, что нужно оценивать ребенка по достоинствам, но учитывать его возраст.
Не стоит ожидать от трехлетнего ребенка хорошо нарисованной картины или образцово исполненного танца.
Однако в любом случае нужно похвалить его за старания и при этом аккуратно указать на моменты, над которыми еще стоит поработать.
Однако в любом случае нужно похвалить его за старания и при этом аккуратно указать на моменты, над которыми еще стоит поработать.
Регулярно критикуя ребенка, вы демонстрируете свое разочарование в нем, а это очень серьезно сказывается на еще не сложившейся детской самооценке.
Регулярно критикуя ребенка, вы демонстрируете свое разочарование в нем, а это очень серьезно сказывается на еще не сложившейся детской самооценке.
Необоснованные похвалы, говорит Виктория, приводят к тому, что у ребенка чрезмерно повышается уверенность в себе и он может вести себя высокомерно в кругу друзей.
Во всем следует выдерживать баланс. Если ты слишком строго оцениваешь способности своего ребенка, то со временем он потеряет к тебе доверие. Ранее мы рассказывали, что делать, если ребенок ничего не хочет рассказывать.