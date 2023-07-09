Вік — (не) ознака того, що маєш рацію. Як навчити дитину відстоювати власні кордони

У сучасному світі неможливо мовчати про несправедливе ставлення до молодих людей. Їх дискримінують через вік і прагнуть довести, що має рацію той, кому більше років.

Чимало таких ситуацій вже набували розголосу в інтернеті. Та як навчити дитину відстоювати особисті кордони та бажання?

Про це Ліга.Life розповіла психологиня Ірина Єфимцева.

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Чи можна переходити особисті кордони

Як зазначає психологиня, ми повинні поважати людину, незалежно від її віку — буде це десятирічний хлопчик чи 50-річна пані. Порушувати особистий простір людини інша особа може лише у випадку, якщо тій загрожує небезпека.

Якщо ж неповнолітня особа порушує права чи особистий простір інших, варто конструктивно, а головне — спокійно пояснити, чому це є проблемою. У випадках девіантної поведінки, тобто коли неповнолітня особа випиває, палить чи переслідує ризиковану поведінку, варто звертатися у поліцію.

Також Ірина Єфимцева каже: наші риси характеру формуються у дитинстві, тож батькам чи опікунам варто показувати правильний приклад дорослої поведінки.

Натомість у старшому віці ці риси загострюються, а додатковий вплив на це чинить рівень та якість життя.

Проте у будь-якому випадку ніхто не має права ображати інших.

Як навчити дитину відстоювати особисті кордони

— У різних конфліктних ситуаціях доречними будуть різні моделі поведінки. Проте дитині варто пояснити, що відстоювати свої права потрібно, але безпека — на першому місці, — каже Ірина Єфимцева.

Якщо дитина мовчить, це не означає, що вона “програла” — вона просто не реагує на недоречні коментарі.

Також варто нагадати, що завжди можна та потрібно просити про допомогу людей навколо. А якщо є можливість вжити так званих превентивних заходів, можна одразу телефонувати комусь із дорослих, хто може допомогти.

Не варто дорікати дитині за запальну реакцію на події. Адже в ненормальних обставинах нормальною є будь-яка поведінка. І про це потрібно говорити з дитиною, — радить психологиня.

— А ще пам’ятай: чим конструктивніша атмосфера вдома, тим краще дитина реагуватиме в конфліктних ситуаціях.

Коли можна починати вчити дитину поважати себе та інших

Психологиня Ірина Єфимцева каже, що процес формування особистості починається у віці трьох років. Тож, аби 12-річний підліток міг спокійно та аргументовано постояти за себе, варто вже у три роки закладати почуття поваги до себе та інших.

— Не варто заставляти дитину ділитися іграшкою, віддавати непотрібні речі абощо. Краще запитай дозвіл і прислухайся до думки дитини.

Так само не варто примушувати до тактильних речей, якщо дитина не хоче. Так вибудовуватиметься розуміння власних кордонів та бажань.

А в разі проблеми дитина не має боятися прийти із цим додому та все розповісти батькам. Адже ми знаємо, що без міцного тилу руйнуються передові позиції. Тобто, батьки повинні підтримувати свою малечу, хай би що не сталося.

Також психологиня зазначає, що досить поганю є тактика замовчування чи приховування агресії. Якщо дорослий перейшов межі — як це було з учителькою, що відрізала учениці пасмо волосся за те, що вона не заплела його, — то не варто залишати це на рівні розмов.

Одразу звертайся до керівництва та поліції.

Головне, що повинні пам’ятати батьки — розбирати ситуацію варто на одинці з дитиною, а не привселюдно вказувати на її помилки.

І, звісно, ні в якому разі не можна застосовувати фізичне покарання до дитини. Адже ремінь буде робити тільки гірше, ми про це писали раніше.

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