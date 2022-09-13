Батьківство

Ремінь зробить ще гірше! Як фізичні покарання впливають на психіку дитини

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 13 Вересня 2022, 16:30
Ремінь зробить ще гірше! Як фізичні покарання впливають на психіку дитини
Фото: Unsplash

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