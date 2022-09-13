Ремінь зробить ще гірше! Як фізичні покарання впливають на психіку дитини

У сучасному світі написали вже сотні книжок про виховання, та деякі батьки досі вважають, що старий добрий спосіб ременя та лайки допоможе раз і на завжди навчити дитину манер.

Так виховували з покоління в покоління, коли ще не знали про психологію виховання. Здавалось би, з розвитком та популяризацією психології ці методи мали зникнути, однак вони перейшли у сучасність.

Наскільки ж ефективними є фізичні покарання насправді та як вони впливають на психіку дитини?

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Це питання вчені США, Канади, Китаю, Колумбії, Греції, Японії, Швейцарії, Туреччини та Великої Британії розглядали у 70 дослідженнях.

Відповідно до результатів, фізичне покарання не здатне покращити поведінку і навчити чогось дитину. Навпаки, воно погіршує поведінку та соціальну пристосованість.

Про це розповіла професорка в галузі людського розвитку і сімейних наук Техаського університету в Остіні Елізабет Гершофф.

Під час експериментів фізичні й агресивні форми дитячого покарання викликали у малечі ще більше зовнішніх проблем у поведінці, як-от:

підвищена агресія;

посилення антигромадської поведінки;

руйнівна поведінка в школі;

опозиційний розлад.

Останній може провокувати в дитини постійні істерики, суперечливу й зухвалу поведінку, злість, непокору, відмову від правил, мстивість.

Щобільше, фізичні покарання здатні вплинути навіть на рівень когнітивних здібностей малечі, значно зменшивши їх.

Якщо ж батьки лише час від часу б’ють дитину, дають їй ляпаса тощо, але переважно дотримуються теплого та позитивного стилю виховання, то останнє не здатне знівелювати негативний вплив фізичного покарання.

Тому, перш ніж бити, згадай, що це ніяк не змінить погану поведінку, а провокуватиме її знову і знову, й дитина опиниться сам на сам зі своїми емоціями.

Звісно, буває важко впоратися з буревієм дитячих емоцій та не зірватися на малюка. Що ж тоді робити, якщо фізичне покарання тільки нашкодить? Читай наш матеріал про те, як батькам впоратися з дитячою істерикою.

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