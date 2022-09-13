Ремень сделает еще хуже! Как физические наказания влияют на психику ребенка

В современном мире написали уже сотни книг о воспитании, но некоторые родители до сих пор считают, что старый добрый способ ремня и ругательства поможет раз и навсегда научить ребенка манерам.

Так воспитывали из поколения в поколение, когда еще не знали о психологии воспитания. Казалось бы, с развитием и популяризацией психологии эти методы должны исчезнуть, однако они перешли в современность.

Насколько же эффективны физические наказания на самом деле и как они влияют на психику ребенка?

Этот вопрос ученые США, Канады, Китая, Колумбии, Греции, Японии, Швейцарии, Турции и Великобритании рассматривали в 70 исследованиях.

Согласно результатам, физическое наказание не способно улучшить поведение и научить чему-то ребенка, оно наоборот ухудшает поведение и социальную приспособленность.

Об этом рассказала профессор в области человеческого развития и семейных наук Техасского университета в Остине Элизабет Гершофф.

В ходе экспериментов физические и агрессивные формы детского наказания вызвали у малышей еще больше внешних проблем в поведении, таких как:

повышенная агрессия;

усиление антиобщественного поведения;

разрушительное поведение в школе;

оппозиционное расстройство.

Последний может провоцировать у ребенка постоянные истерики, противоречивое и дерзкое поведение, злобу, неповиновение, отказ от правил, мстительность.

Более того, физические наказания способны повлиять даже на уровень когнитивных способностей малышей, значительно уменьшив их.

Если же родители лишь время от времени бьют ребенка, дают пощечину и т.д., но преимущественно соблюдают теплый и положительный стиль воспитания, то последнее не способно нивелировать негативное влияние физического наказания.

Поэтому, прежде чем бить, вспомни, что это никоим образом не изменит плохое поведение, а лишь будет провоцировать его снова и снова, и ребенок окажется один на один со своими эмоциями.

Конечно, бывает трудно справиться с ураганом детских эмоций и не сорваться на малыша, однако что тогда делать, если физическое наказание только навредит? Читай наш материал о том, как родителям справиться с детской истерикой.

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