Продовжуємо будувати цифрову країну: розповідаємо про відновлення мобільного зв’язку та нові документи в Дії

Після масованих російських ракетних ударів в Україні зникає не тільки світло, а й зв’язок. Цю проблему намагаються розв’язати. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів Яні Брензей про повернення мобільного зв’язку, нові послуги в Дії та електронні документи.

Він пояснює: мобільний зв’язок сильно залежить від електроенергії, бо всі вежі та апарати фіксованого зв’язку підтримуються завдяки електромережі. Тому точкою масштабування є стабільна електроенергія, генератори або акумулятори, які підтримуватимуть вежі.

Також він сказав, що очікується нова партія Starlink.

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— У нас є домовленість про фінансування від міжнародних партнерів на близько 10 000 Starlink для України. Це для Пунктів незламності, медичної, соціальної, енергетичної сфери.

Можливо, створюватимемо додаткові місця, щоб українці могли отримати якісний зв’язок, — повідомив міністр.

За його словами, оператори зможуть надавати якісніший зв’язок під час відключень, але забезпечити усі вежі (понад 10 000) окремими генераторами дуже складно.

Про нові документи в Дії

— Попри проблеми, які є з енергетичною інфраструктурою, нам потрібно продовжувати боротися за людський капітал, тому ми розвиваємо цифрову країну.

Ми працюємо над новими послугами в Дії. Найближчими тижнями запускатимемо можливість отримати іпотеку в Дії, насамперед для військових, медиків, вчителів.

Це можливість онлайн подати заявку у банк і отримати відповідь, чи може людина отримати іпотеку і на яку суму, — поділився Федоров.

Також він повідомив про нові послуги для ВПО: зміна місця реєстрації, зміна статусу ВПО, якщо повернулися у своє житло.

Крім цього, розпочато бета-тестування витягу про несудимість, а також триває робота над послугою перереєстрації авто онлайн.

Дія відображає документи без інтернету, — зауважив міністр.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо зник мобільний зв’язок.

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