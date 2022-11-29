Твоя робота

Як замовити та встановити в Україні інтернет від Starlink: читай покрокову інструкцію

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Листопада 2022, 15:00
Starlink купити
Фото: Pexels

Більше новин
Анастасія Боровик
“Кума, я їх втратив”. Історія загибелі Анастасії Боровик та її дітей від російських снарядів
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Єнс Столенберг розповів, чому Росія не повинна перемогти
Ми не відступимо! Генсек НАТО пояснив, чому Росія не повинна перемогти у війні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Анастасія Боровик
“Кума, я їх втратив”. Історія загибелі Анастасії Боровик та її дітей від російських снарядів
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Єнс Столенберг розповів, чому Росія не повинна перемогти
Ми не відступимо! Генсек НАТО пояснив, чому Росія не повинна перемогти у війні

Відео
0:15:08
ПЦУ

Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
Єнс Столенберг розповів, чому Росія не повинна перемогти
Ми не відступимо! Генсек НАТО пояснив, чому Росія не повинна перемогти у війні
0:04:48
Відновлення пошкоджених будинків у Києві після ракетних ударів
Встигнути до зими: як відновлюють будинки в столиці, пошкоджені російськими ракетами
0:04:24
Область героїв
Показати емоції справжніх людей: де та коли можна переглянути новий документальний фільм Область героїв
Війна в Україні
Майже 500 окупантів за день: скільки військових втратила РФ в Україні
0:03:55
Воїн на псевдо Ствол
Війна розставила все на свої місця: воїн на псевдо Ствол про найскладніші моменти боїв проти окупантів
0:03:57
Історія неймовірного повернення
Ховав голову під ліжко і думав, що врятувався. Історія неймовірного повернення чотирилапого друга з Маріуполя
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 29 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:50
будинок культури в Березані
Мистецький скандал у школі на Київщині: що вимагають батьки та як бути дітям
0:03:59
Ольгине на Херсонщині: яка ситуація в селі після звільнення
Закопували телефони, щоб тримати зв’язок із ЗСУ — окупанти майже вщент розбили Ольгине на Херсонщині
Більше відео
Як правильно користуватися туристичною газовою плиткою у квартирі
Читати далі
Туристична плитка у квартирі: як правильно користуватися, щоб уникнути небезпеки

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь