Як замовити та встановити в Україні інтернет від Starlink: читай покрокову інструкцію

Проблеми з електрикою, відсутність зв’язку та інтернету значно ускладнили життя українців. Тому кожен шукає можливість усунути всі ці проблеми. Одним із поширених варіантів є встановлення Starlink. Скільки коштує та як замовити Starlink в Україну, ми розповідаємо далі.

Скільки коштує Starlink

Якщо ти плануєш купувати та завозити Starlink до України, то доведеться за всі перевезення та термінали платити самостійно за тими цінами, які вказані на сайті виробника.

Стандартний пакет супутникового інтернету від Starlink коштує $110 на місяць. Також потрібно придбати обладнання вартістю $599.

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Але наприкінці літа Україна отримала пільговий пакет на встановлення Starlink. За ним абонентська плата становить $60 та $385 треба заплатити за обладнання — вона діятиме до 29 грудня 2022 року.

Після 29 грудня плата підвищиться до $75, а за обладнання доведеться віддати $700.

Що входить до пакета:

термінал (антена);

Wi-Fi роутер;

кабель довжиною 30 м.

Швидкість інтернету від Starlink сягатиме від 50 до 150 Мбіт/с з мінімальною затримкою сигналу у 20-40 мілісекунд.

Як замовити Starlink в Україну: покрокова інструкція

Щоб придбати Starlink та доставити в Україну, необхідно виконати кілька кроків.

Крок 1 Зайти на офіційний сайт Starlink. Крок 2 У визначеному полі вказати адресу, за якою ти хочеш встановити Starlink: країна, місто, вулиця, поштовий індекс. Система самостійно визначить, чи можливо це. Крок 3 Заповни форму, сплати депозит $60. Крок 4 Очікуй на лист від виробника Starlink, де буде вказано, чи можливе доставлення обладнання. Крок 5 Оплати ціну за обладнання та чекай на своє отримання. Зазвичай доставка займає два або три тижні.

Вартість доставлення не входить у пакет Starlink, тож доведеться витратити кошти й на неї. Інструкція зі встановлення обладнання буде вкладена в отриманні. Термінал уже буде прив’язаний до твого облікового запису, тож додатково програмувати його не потрібно.

Але не єдиним Starlink’ом! Читай у нашому матеріалі, як зробити так, щоб роутер працював навіть коли вимкнули електрику: про це ми писали в іншому матеріалі.

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