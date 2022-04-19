Starlink вже в Україні: чому не кожен може отримати інтернет від Ілона Маска

Дякуємо нашому космічному другу-винахіднику Ілону Маску. Він дав доступ до користування супутниковим інтернетом. Тож раніше ми вже розповідали, як підключити Starlink.
Завдяки цій системі можна приєднатися до інтернету навіть у важкодоступних точках планети.
Нині, під час війни з Росією, нам це дуже потрібно, адже окупанти знищують вежі мобільної мережі, й українці втрачають зв’язок.
Нині, під час війни з Росією, нам це дуже потрібно, адже окупанти знищують вежі мобільної мережі, й українці втрачають зв’язок.
Ми отримали вже не одну партію приймачів для Starlink, їх передали військовим, медичним закладам та жителям на тимчасово окупованих територіях.
Проте поки до масового українського користувача Starlink ще не дійшов. У Держспецзв’язку пояснили чому.
Насамперед масове використання супутникового інтернету Starlink може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання (зв’язок завдяки радіостанціям — ред.) українських військових.
Тому нині використання терміналів Starlink обмежене. Його отримали працівники критичної інфраструктури.
Крім того, потрібно треба провести низку досліджень й дізнатися, наскільки робота терміналів на частотах може вплинути на роботу інших користувачів.
Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink вони можуть бути допущені до масового використання.
Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink вони можуть бути допущені до масового використання.
Національний центр оперативно-технічного управління та спеціалізована Нацкомісія вже проводять відповідну роботу і завершать її найближчим часом, обіцяють представники уряду.
Тим часом в Україні вже працюють більш як 10 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink, а ще компанія розпочала роботу над відкриттям представництва в Україні.
Російські військові позбавляють українців мобільного зв’язку, тож українські оператори створили національний роумінг. Раніше ми детальніше розповідали про те, що таке національний роумінг та як його увімкнути.