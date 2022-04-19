Starlink вже в Україні: чому не кожен може отримати інтернет від Ілона Маска

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Квітня 2022, 21:00
Чому не кожен може підключитися до старлінк
Фото: Unsplash

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