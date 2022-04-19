Starlink вже в Україні: чому не кожен може отримати інтернет від Ілона Маска

Дякуємо нашому космічному другу-винахіднику Ілону Маску. Він дав доступ до користування супутниковим інтернетом. Тож раніше ми вже розповідали, як підключити Starlink.

Завдяки цій системі можна приєднатися до інтернету навіть у важкодоступних точках планети.

Нині, під час війни з Росією, нам це дуже потрібно, адже окупанти знищують вежі мобільної мережі, й українці втрачають зв’язок.

Ми отримали вже не одну партію приймачів для Starlink, їх передали військовим, медичним закладам та жителям на тимчасово окупованих територіях.

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Проте поки до масового українського користувача Starlink ще не дійшов. У Держспецзв’язку пояснили чому.

Чому Starlink не доступний для всіх українців

Насамперед масове використання супутникового інтернету Starlink може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання (зв’язок завдяки радіостанціям — ред.) українських військових.

Тому нині використання терміналів Starlink обмежене. Його отримали працівники критичної інфраструктури.

Крім того, потрібно треба провести низку досліджень й дізнатися, наскільки робота терміналів на частотах може вплинути на роботу інших користувачів.

Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink вони можуть бути допущені до масового використання.

Національний центр оперативно-технічного управління та спеціалізована Нацкомісія вже проводять відповідну роботу і завершать її найближчим часом, обіцяють представники уряду.

Тим часом в Україні вже працюють більш як 10 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink, а ще компанія розпочала роботу над відкриттям представництва в Україні.

Російські військові позбавляють українців мобільного зв’язку, тож українські оператори створили національний роумінг. Раніше ми детальніше розповідали про те, що таке національний роумінг та як його увімкнути.