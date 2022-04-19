Starlink уже в Украине: почему не каждый может получить интернет от Илона Маска

Спасибо нашему космическому другу-изобретателю Илону Маску. Он открыл доступ к использованию спутникового интернета в Украине и ранее мы уже рассказывали, как подключить Starlink.

Благодаря этой системе можно подключиться к интернету даже в труднодоступных точках планеты.

Сейчас, во время войны с Россией, нам это очень нужно, ведь оккупанты уничтожают вышки мобильной сети и украинцы теряют связь.

Мы получили уже не одну партию приемников Starlink, их передали военным, медицинским учреждениям и жителям на временно оккупированных территориях.

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Однако пока массовый украинский потребитель не получил доступа к Starlink. В Госспецсвязи объяснили почему.

Почему Starlink не доступен для всех украинцев

В первую очередь, массовое использование спутникового интернета Starlink может частично влиять на работу радиорелейного оборудования (связь благодаря радиостанциям — ред.) украинских военных.

Поэтому в настоящее время использование терминалов Starlink ограничено. Их получили работники критической инфраструктуры.

Госспецсвязь сообщает, что нужно провести ряд исследований и выяснить, насколько работа терминалов на частотах может повлиять на работу других пользователей.

После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink их могут допустить к массовому использованию.

Национальный центр оперативно-технического управления и специализированная Нацкомиссия уже проводят соответствующую работу и планируют завершить ее в ближайшее время.

Между тем, в Украине уже работают более 10 тысяч станций спутникового интернета Starlink, а еще компания начала работу над открытием представительства в Украине.

Российские военные лишают украинцев мобильной связи, поэтому украинские операторы создали национальный роуминг. Раньше мы подробнее рассказывали о том, что такое национальный роуминг и как его включить.