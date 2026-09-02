ОМКФ 2026: яркие фото звездных гостей Одесского кинофестиваля

В Киеве с 27 августа по 4 сентября проходит XVII Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ), в этом году его главной темой является “Свобода в твоей ДНК”. Фестиваль продолжается, несмотря на длительные воздушные тревоги и обстрелы в столице.

Среди особенностей ОМКФ 2026 – обновленная статуэтка Золотой Дюк, которой награждают победителей кинофестиваля. Обновленные статуэтки были созданы вручную украинскими военными. Для этого был использован металл из артиллерийских боеприпасов и ракет, рассказала пресс-служба ОМКФ.

ОМКФ 2026: яркие фотографии гостей кинофестиваля

В насыщенной программе 17-го Одесского кинофестиваля есть 80 кинолент и десятки масштабных мероприятий, на которых собираются актеры, режиссеры, продюсеры и представители киносообщества.

Собрали в нашем материале яркие кадры с церемонии открытия Одесского кинофестиваля, а также фотографии ведущих телеканалов, известных персон и актеров проектов Starlight Media.

Оксана Гутцайт, ведущая Фактов ICTV и марафона Єдині новини, соведущая церемоний ОМКФ

Оксана Гутцайт с мужем и детьми

Соведущие церемонии Оксана Гутцайт (ведущая Фактов ICTV) и Дарья Трегубова (Коп из прошлого на ICTV2) с Анной Мачух, Гендиректором Одесского Международного кинофестиваля (в центре)

Вадим Карпяк, спикер 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск и ведущий канала ICTV

Режиссер Юлия Павлова и оператор Сергей Ревуцкий (сериалы Возвращение, Дело НБР, Новогодняя смена на ICTV2)

Актриса, телеведущая, продюсер, общественный деятель и благотворительница Ирма Витовская-Ванца

Режиссер Олег Борщевский (Коп из прошлого на ICTV2) и креативный продюсер Starlight Production и шоуранер Николай Куцик

Андрей Исаенко (Козаки. Абсолютно лживая история, Майор Сковорода, Служба 112 на ICTV2) и его жена, режиссер Олеся Моргунец-Исаенко

Анастасия Карпенко (Майор Сковорода, Служба 112 на ICTV2, Перевозчица на СТБ) и Сергей Кисиль (Швидкарі на ICTV2)

Анастасия Цымбалару (Участковый с ДВРЗ, Морская полиция. Черноморск, Швидкарі на ICTV2)

Вера Кобзарь (АТП Перевозчики, Дело НБР на ICTV2)

Наталья Бабенко (Митець на ICTV2)

Екатерина Вишневая (АТП Перевозчики, Служба 112 на ICTV2)

Ксения Мишина (Участковый с ДВРЗ, ДВРЗ. Воздушная тревога на ICTV2)

Даша Творонович (Дело НБР на ICTV2)

Какой была программа 16-го Одесского международного кинофестиваля, можно вспомнить в этой новости.

Фото: ОМКФ

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