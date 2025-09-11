Что смотреть на 16-м ОМКФ: четыре программы о войне, семье, эмиграции и памяти

16-й Одесский международный кинофестиваль готовит обширную афишу, где ожидаются премьеры, специальные показы, а также тематические секции.

Среди них — четыре программы, затрагивающие сложные темы человеческого опыта: войны, памяти, эмиграции, семьи.

Эти подборки показывают, как кино способно проговаривать самые болезненные переживания современности и одновременно напоминать о ценности человеческой близости.

Здесь есть камерные драмы, фиксирующие интимные отношения, и масштабные истории, охватывающие целый век.

В центре каждой ленты — человек со своими потерями, надеждами и поиском собственного места в мире.

Фокус на Польшу

Эта программа фестиваля, созданная при поддержке Института Адама Мицкевича и Польского института в Киеве, знакомит с различными гранями польского кинематографа — от классики до современных поисков.

Это и сюрреалистическое видение прошлого, и хроника перемен, перевернувших общество в 1980-х, и личные истории, болезненно резонирующие в глобальном контексте.

Імаго (Imago, 2023, Польша / Нидерланды / Чехия, реж. Ольга Чайдаш)

Конец 1980-х. Младшая дочь в большой польской семье ищет себя в атмосфере перемен. Контркультура, мечты и стремление к свободе сталкиваются с реальностью времени, колеблющегося между старой системой и новой эпохой.

Рік у житті країни (Rok z życia kraju, 2024, Польша, реж. Томаш Вольский)

1981 год в Польше — это одновременно хроника военного положения и абсурд повседневности. Танки на улицах и пропагандистские лозунги соседствуют с бытовыми мелочами, которые разоблачали бессилие власти.

Власність (The Property, 2024, Израиль / Польша, реж. Дана Модан)

Женщина вместе с внучкой приезжает в Польшу, чтобы вернуть семейное имущество, утраченное во время войны. Но настоящая цель — найти первую любовь, которая осталась в прошлом на десятилетия.

Страх (Lęk, 2023, Польша / Германия / Швейцария, реж. Славомир Фабицкий)

Две сестры отправляются в путешествие, которое станет для них испытанием. Больная Малгожата хочет уйти из жизни на своих условиях, а Люция пытается удержать ее рядом. Это история смеха и слез, прощания и обретенной близости.

Німі дерева (Drzewa milczą, 2024, Польша / Германия / Дания, реж. Агнешка Звефка)

Курдская девушка после гибели матери берет на себя заботу о младших братьях и отце. Жизнь в лагере для беженцев переплетается с ее рисунками, которые оживают, превращая частную историю в символ глобального кризиса.

Санаторій під клепсидрою (Sanatorium pod klepsydrą, 1973, Польша, реж. Войцех Ежи в Гас)

Сюрреалистическое путешествие героя в мир, где время остановилось, а прошлое и призраки становятся реальностью. Это фильм-метафора о памяти, смерти и поиске смысла в мире абсурда.

Ліс (Las, 2024, Польша / Чехия, реж. Лидия Дуда)

Семья в Беловежской пуще построила свой собственный рай, но приход беженцев разрушает эту идиллию. Помощь тем, кого отвергли государства, становится вызовом и для взрослых, и для детей.

Асистент (Człowiek do wszystkiego, 2025, Польша / Великобритания, реж. Вильгельм Саснал, Анка Саснал)

Скромный переплетчик становится помощником изобретателя и попадает в чужой мир власти и покорности. Личные границы стираются, и он теряет контроль над собственной жизнью.

Дружескими глазами

Тимчасовий притулок (Temporary Shelter, 2024, Исландия, реж. Анастасия Бортуали)

На фоне северных пейзажей и извержений вулканов разворачивается история о людях, которые ищут новый дом в мире, рассыпавшемся на осколки. Фильм напоминает, что даже в самые тяжелые моменты люди способны находить силы для возрождения.

Віктор (Viktor, 2024, Дания / Украина / Франция / США, реж. Оливье Сарбиль)

Парень из Харькова, который не слышит, по-своему воспринимает мир и мечтает стать воином. Война заставляет его искать смысл и свое место в реальности, где взрывы звучат тишиной.

Чим довше ти кровоточиш (The Longer You Bleed, 2025, Германия / Украина / Великобритания, реж. Юен Водделл)

Берлин становится временным прибежищем для украинцев, которые ежедневно смотрят на войну через экраны телефонов. Камера фиксирует, как они пытаются строить новую жизнь и в то же время остаются эмоционально в середине войны.

Семейные ценности: жизнь

Скажи їй, що я кохаю її (Dites-lui que je l’aime, 2025, Франция, реж. Романа Боринже)

Режиссер переносит на экран историю своей матери. Съемки заставляют ее вновь пережить исчезновение матери в детстве и пройти через давнюю боль.

Вони стануть попелом (Polvo serán, 2024, Испания / Швейцария / Италия, реж. Карлос Маркес-Марсет)

Супруги, прожившие вместе более сорока лет, сталкиваются с неизлечимой болезнью. Вместе они отправляются в последнее путешествие — путь прощания и любви.

Літо в грудні (Verano en diciembre, 2024, Испания, реж. Каролина Африка)

Семья собирается на годовщину смерти отца. В тесном пространстве дома взрываются эмоции: сестры с разными характерами вступают в конфликты, обнажая скрытые обиды и страхи.

8 (2025, Испания, реж. Хулио Медем)

Восемь эпизодов прослеживают жизнь пары от юности до старости. Число 8 становится символом бесконечности и отражает их историю любви на протяжении десятилетий.

Після вечірки (After Party, 2024, Чехия, реж. Войтех Стракатий)

Беззаботная жизнь молодой девушки рушится после появления долговых проблем отца. Она должна сделать выбор между поддержкой семьи и собственным спасением.

Семейные ценности: дети

Мій нерозлучник (Mon inséparable, 2024, Франция, реж. Анн-Софи Байи)

Мать и взрослый сын живут почти неразлучны. Но когда сын влюбляется и ждет ребенка, эта связь начинает разрушаться, открывая новые вызовы для обоих.

Інструкції не додаються (Sin instrucciones, 2024, Испания, реж. Марина Сересески)

Легкомысленный герой неожиданно получает на руки дочь от бывшей возлюбленной. Его жизнь превращается в историю об ответственности, любви и борьбе за право быть отцом.

Про Луїса (Es geht um Luis, 2024, Германия, реж. Лючия Кьярла)

Семья сталкивается с кризисом, когда их сына начинают травмировать в школе. Родители вынуждены решить, как защитить ребенка и одновременно сохранить собственные отношения.

Левиця (Emalõvi, 2024, Эстония / Германия / Латвия, реж. Лийна Тришкина-Вангатало)

Исчезновение 15-летней девушки разрушает жизнь ее матери. В отчаянии она готова пойти на крайние меры, чтобы снова почувствовать связь с дочерью.

Люкке після пологів (Lykke post partum, 2025, Швеция, реж. Алексе Ландгрен, Карен Гелен Гаугард)

После рождения второго ребенка женщина погружается в послеродовую депрессию. Семья распадается, и ей приходится самой искать силы, чтобы восстановить равновесие и вернуть любовь близких.

Після літа / Зв’язок мачухи (Tras el verano, 2025, Испания, реж. Йоланда Сентено)

Молодая женщина пытается построить отношения с пасынком, который для нее стал частью семьи. Но кризис в браке угрожает разорвать эту хрупкую связь навсегда.

Кроме этих программ ОМКФ подготовил подборки фестивального мирового и украинского кино.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!