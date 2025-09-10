Свобода, память и человеческая уязвимость: что покажут в специальных программах Одесского кинофестиваля

В сентябре Киев снова станет точкой пересечения мировых и украинских киноисторий. 16-й Одесский международный кинофестиваль представит две специальные программы.

Необязательно ехать в Канны или Венецию, чтобы увидеть главные премьеры года. ОМКФ прямо в столице представит их в программе Фестиваль фестивалей.

А фильмы наших режиссеров, которые также успели заявить о себе на международных площадках, покажут на Фестивале украинских фестивалей.

Все ленты открывают болезненные и в то же время близкие каждому темы: от поиска собственной свободы и борьбы с травмами прошлого — до хрупкости человеческих отношений и вызовов глобального кризиса.

Программа Фестиваля фестивалей

Анж (Ange, 2025, Франция, реж. Тони Ґатлиф)

Музыкант Анж отправляется на поиски друга, с которым его разделили годы и обиды. Неожиданной спутницей становится дочь бывшей возлюбленной — мятежная и прямая Солея. Это путешествие превращается в путь к примирению и обретению радости.

Фильм включили в программу Каннского международного кинофестиваля.

Сицилійські листи (Iddu – L’ultimo padrino, 2024, Италия, реж. Фабио Ґрассадония, Антонио П’яцца)

Бывший политик после тюрьмы получает шанс вернуть влияние — через опасное сотрудничество со спецслужбами. Переписка с другом детства становится игрой на грани правды и лжи, которая грозит втянуть его в мир мафии.

Лента участвовала в программе Венецианского международного кинофестиваля.

Вечори самоти (Tardes de soledad, 2024, Испания, Франция, Португалия, реж. Альберт Серра)

Портрет тореадора, который выходит на арену не только ради традиции, но воспринимает это как естетический вызов. Лента раскрывает красоту и опасность столкновения человека и дикого животного.

Премьера состоялась на Сан-Себастьянском международном кинофестивале.

Натхненник (The Mastermind, 2025, США, реж. Келли Райхардт)

Массачусетс 1970-х: безработный плотник решается на первое крупное ограбление. Но попытка становится роковой иллюзией успеха, которая разрушает его жизнь.

Фильм был представлен в программе Каннского международного кинофестиваля.

Хормейстер (Sbormistr, 2025, Чехия, Словакия, реж. Ондржей Провазник)

В начале 1990-х тринадцатилетняя девушка поступает в престижный хор. Казалось бы, это ее шанс, но под опекой харизматичного маэстро детское доверие сталкивается с темной стороной власти.

Лента была показана на Карловарском международном кинофестивале.

Церемонія (The Ceremony, 2024, Великобритания, реж. Джек Кинг)

Двое работников автомойки отправляются в путешествие после загадочной смерти коллеги. Это ночное путешествие превращается в испытание моральных границ и встречу с прошлым, которое так пытались скрыть.

Лента была показана на Эдинбургском международном кинофестивале.

Пере-Творення (Re-creation, 2025, Ирландия, Люксембург, реж. Джим Шеридан, Девид Мерриман)

Фильм основан на реальном деле об убийстве Софи Тоскан дю Плантье. Режиссеры создают вымышленный судебный процесс, где правда и художественная интерпретация переплетаются, оставляя вопросы без однозначных ответов.

Лента была в программе Международного кинофестиваля Трайбека.

Ескорт (Escort, 2024, Хорватия, Северная Македония, Косово, реж. Лукас Нола)

Деловая поездка оборачивается для главного героя смертью женщины в гостиничном номере. Попытка скрыть трагедию приводит к опасной игре, в которой даже мелкие требования сообщников становятся неконтролируемыми.

Лента вошла в программу Пульского кинофестиваля.

На межі (Au bord du monde, 2024, Бельгия, реж. Герен Ван де Ворст, Софи Мюзель)

История медсестры-практикантки, которая устанавливает запрещенную связь с пациенткой в психиатрической больнице. Этот контакт ставит под сомнение границы профессии и личности.

Фестиваль украинских фестивалей

Антарктида: Щоденники війни (Antarctica: War Diaries, 2024, Украина, Великобритания, Швейцария, США, реж. Владимир Хомко)

Документальная история украинской экспедиции, которая отправилась на станцию Академик Вернадский через несколько дней после начала полномасштабного вторжения. Камера фиксирует жизнь полярников в полной изоляции и задает вопрос: что ждет их и страну после возвращения.

Лента вошла в программу Международного кинофестиваля Молодость.

Королеви радості (Queens Of Joy, 2025, Украина, Франция, Чехия, реж. Ольга Гибелинда)

Марлен, Монро и Аура остаются в Украине, несмотря на войну, и борются за видимость ЛГБТК+ сообщества. Их драг-шоу становится актом поддержки и самоутверждения.

Фильм был представлен на Международном кинофестивале Сонячний зайчик.

Бартка (2023, Украина, реж. Владимир Бакум)

Жители Карпат сталкиваются с последствиями климатических изменений и вырубки лесов, которые угрожают наводнениями. Лесничий убежден: экологическая катастрофа — это не стихия, а результат человеческой деятельности.

Лента была показана на Международном этнографическом кинофестивале ОКО.

А еще 16-й Одесский международный кинофестиваль представит четыре тематические программы, в которых режиссеры из разных стран исследуют сложные стороны человеческого опыта — от личных травм до вызовов, эмиграции и семейных кризисов.

