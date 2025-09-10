Свобода, пам’ять і людська вразливість: що покажуть у спеціальних програмах Одеського кінофестиваля

У вересні Київ знову стане точкою перетину світових і українських кіноісторій. 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль представить дві спеціальні програми.

Не обов’язково їхати до Канн чи Венеції, щоб побачити головні прем’єри року. ОМКФ просто у столиці представить їх у програмі Фестиваль фестивалів.

А фільми наших режисерів, що також встигли заявити про себе на міжнародних майданчиках, покажуть на Фестивалі українських фестивалів.

Усі стрічки відкривають болючі й водночас близькі кожному теми: від пошуку власної свободи і боротьби з травмами минулого — до крихкості людських стосунків і викликів глобальної кризи.

Програма Фестивалю фестивалів

Анж (Ange, 2025, Франція, реж. Тоні Ґатліф)

Музикант Анж вирушає на пошуки друга, з яким його розділили роки й образи. Несподіваною супутницею стає донька колишньої коханої — бунтівна й пряма Солея. Ця подорож перетворюється на шлях до примирення й віднайдення радості.

Фільм включили до програми Каннського міжнародного кінофестивалю.

Сицилійські листи (Iddu – L’ultimo padrino, 2024, Італія, реж. Фабіо Ґрассадонія, Антоніо П’яцца)

Колишній політик після в’язниці отримує шанс повернути вплив — через небезпечну співпрацю зі спецслужбами. Листування з другом дитинства стає грою на межі правди й брехні, що загрожує втягнути його у світ мафії.

Стрічка брала участь у програмі Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Вечори самоти (Tardes de soledad, 2024, Іспанія, Франція, Португалія, реж. Альберт Серра)

Портрет тореадора, який виходить на арену не лише заради традиції, а сприймає це як естетичний виклик. Стрічка розкриває красу й небезпеку зіткнення людини й дикої тварини.

Прем’єра відбулася на Сан-Себастьянському міжнародному кінофестивалі.

Натхненник (The Mastermind, 2025, США, реж. Келлі Райхардт)

Массачусетс 1970-х: безробітний тесля наважується на перше велике пограбування. Але спроба стає фатальною ілюзією успіху, яка руйнує його життя.

Фільм був представлений у програмі Каннського міжнародного кінофестивалю.

Хормейстер (Sbormistr, 2025, Чехія, Словаччина, реж. Ондржей Провазнік)

На початку 1990-х тринадцятирічна дівчина вступає до престижного хору. Здавалося б, це її шанс, але під опікою харизматичного маестро дитяча довіра стикається з темною стороною влади.

Стрічку показали на Карловарському міжнародному кінофестивалі.

Церемонія (The Ceremony, 2024, Велика Британія, реж. Джек Кінґ)

Двоє працівників автомийки вирушають у подорож після загадкової смерті колеги. Ця нічна мандрівка перетворюється на випробування моральних меж і зустріч із минулим, яке так намагалися сховати.

Стрічку показали на Единбурзькому міжнародному кінофестивалі.

Пере-Творення (Re-creation, 2025, Ірландія, Люксембург, реж. Джим Шерідан, Девід Мерріман)

Фільм на основі реальної справи про вбивство Софі Тоскан дю Плантьє. Режисери створюють вигаданий судовий процес, де правда і художня інтерпретація переплітаються, залишаючи питання без однозначних відповідей.

Стрічка була у програмі Міжнародного кінофестивалю Трайбека.

Ескорт (Escort, 2024, Хорватія, Північна Македонія, Косово, реж. Лукас Нола)

Ділова поїздка обертається для головного героя смертю жінки у готельному номері. Спроба приховати трагедію призводить до небезпечної гри, у якій навіть дрібні вимоги спільників стають неконтрольованими.

Стрічка увійшла до програми Пульського кінофестивалю.

На межі (Au bord du monde, 2024, Бельгія, реж. Ґерен Ван де Ворст, Софі Мюзель)

Історія медсестри-практикантки, яка встановлює заборонений зв’язок із пацієнткою у психіатричній лікарні. Цей контакт ставить під сумнів кордони професії й особистості.

Показ відбувся на Міжнародному кінофестивалі в Мар-дель-Платі.

Фестиваль українських фестивалів

Антарктида: Щоденники війни (Antarctica: War Diaries, 2024, Україна, Велика Британія, Швейцарія, США, реж. Володимир Хомко)

Документальна історія української експедиції, яка вирушила на станцію Академік Вернадський за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення. Камера фіксує життя полярників у повній ізоляції та ставить питання: що чекає їх і країну після повернення.

Стрічка увійшла до програми Міжнародного кінофестивалю Молодість.

Королеви радості (Queens Of Joy, 2025, Україна, Франція, Чехія, реж. Ольга Гібелінда)

Марлен, Монро та Аура залишаються в Україні попри війну й борються за видимість ЛГБТК+ спільноти. Їхнє драг-шоу стає актом підтримки та самоствердження.

Фільм був представлений на Міжнародному кінофестивалі Сонячний зайчик.

Бартка (2023, Україна, реж. Володимир Бакум)

Жителі Карпат стикаються з наслідками кліматичних змін і вирубки лісів, які загрожують паводками. Лісничий переконаний: екологічна катастрофа — це не стихія, а результат людської діяльності.

Стрічку показали на Міжнародному етнографічному кінофестивалі ОКО.

А ще 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль представить чотири тематичні програми, в яких режисери з різних країн досліджують складні сторони людського досвіду — від особистих травм до викликів, еміграції та сімейних криз.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!