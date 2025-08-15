Свидетельства войны изнутри: какие фильмы покажут на 16-м Одесском кинофестивале

Война меняет пейзажи, города и людей. Но в объективе современных режиссеров — не только разрушения, но и то, как мы продолжаем жить, говорить, играть музыку и воспитывать детей.

На 16-м Одесском международном кинофестивале за знаменитую награду Золотой Дюк будут соревноваться восемь документальных фильмов, снятых в Украине.

Мероприятие пройдет с 24 сентября по 4 октября в Киеве и соберет зрителей и жюри на показы, фиксирующие жизнь страны в самые сложные годы.

Кроме главной награды, жюри вручит две специальные награды, а обладателем Гран-при фестиваля станет фильм, получивший наибольшее количество голосов зрителей в национальном и европейском конкурсе.

Нынешний национальный документальный конкурс объединяет работы, созданные в разных жанровых и стилистических подходах, но с единой целью — зафиксировать и передать опыт Украины в чрезвычайные времена.

Одесский международный кинофестиваль 2025: что в программе

Обережно: діти (Светлана Рудюк, 2024)

Фильм собирает мозаику голосов детей, которым пришлось взрослеть во время войны. Травмы не исчезают, но получают названия в разговорах, воспоминаниях и повседневных моментах.

Это внимательное исследование того, как молодое поколение формирует свое “сейчас” и пытается очертить “будущее”.

Музика буття (Геннадий Черномашинцев , 2024)

Старый дом культуры в маленьком городке — место, где базируется Тетиевский духовой оркестр. Под руководством Василия Антоновича музыканты готовятся к решающему экзамену перед комиссией Министерства культуры, ведь существование коллектива под угрозой.

Фильм открывает зрителю внутренний мир музыкантов, их мечты, разговоры и быт, показывая, что музыка здесь — это не работа, а смысл жизни, который объединяет поколения и дает силы даже в самые тяжелые времена.

Уламки світла (Мила Тешаева, Маркус Ленц, 2025)

Прошло три года после освобождения Бучи, Ирпеня и Бородянки. Города постепенно возвращают улицы и дома, но жителям приходится восстанавливать и себя.

Пятеро героев разного возраста и социального положения несут свой груз потерь и травм, одновременно держась за надежду и солидарность.

Фильм задает вопрос: как жить дальше, когда война не закончилась, а раны становятся все глубже? И показывает, что восстановление физического пространства невозможно без восстановления внутреннего.

Простий солдат (Артем Рыжиков, Хуан Камило Крус, 2025)

После начала полномасштабного вторжения режиссер Артем Рыжиков покидает съемочную площадку и вступает в Территориальную оборону.

Под позывным Кенон он берет в руки камеру, чтобы фиксировать войну изнутри. Лента прослеживает, как служба меняет его личную историю и требует решений, на которые в мирное время не решился бы ни один гражданский.

Спеціальна операція (Алексей Радинский, 2025)

Документальная реконструкция оккупации Чернобыльской атомной электростанции на основе видеозаписей камер наблюдения. Фильм является свидетельством преступных действий российских войск в зоне одной из худших ядерных катастроф в истории.

Гра на перехоплення (Владимир Мула, 2025)

Война и спорт — два параллельных поля игры, на которых оказались братья Михайленко. Сергей — командир мобильной группы ПВО, Николай — игрок Олимпийской сборной Украины.

Фильм внимательно наблюдает за ними, раскрывая, что значит быть частью одной борьбы, даже когда твое место — на другом фронте.

Татова колискова (Леся Дяк, 2024)

Вернувшись с фронта, Сергей пытается восстановить связь с женой и тремя сыновьями. Война оставила следы не только в его памяти, но и в повседневных отношениях — в молчании, во взглядах, в расстоянии между словами.

В какой-то момент камера меняет направление — теперь она смотрит на режиссера, а вместе с ней и зритель получает новую перспективу, где история становится диалогом о том, как война меняет всех, даже тех, кто оставался дома.

Дівія (Дмитрий Грешко, 2025)

Медитативное путешествие по украинской земле до и во время полномасштабного вторжения. Камера фиксирует, как война меняет ландшафты и экосистемы, а также работу тех, кто пытается их защитить: экологов, саперов, зоозащитников. Дівія становится образом природы и жизни, противостоящих разрушению.

Документальные фильмы на кинофестивале сохраняют в кадре свидетельства тех, кто пережил войну. Этот опыт находит отражение и в театре — на Фестивале первых пьес Театра Ветеранов, где истории с передовой и тыла превращаются в современную драматургию.

