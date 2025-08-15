Свидетельства войны изнутри: какие фильмы покажут на 16-м Одесском кинофестивале

Война меняет пейзажи, города и людей. Но в объективе современных режиссеров — не только разрушения, но и то, как мы продолжаем жить, говорить, играть музыку и воспитывать детей.На 16-м Одесском международном кинофестивале за знаменитую награду Золотой Дюк будут соревноваться восемь документальных фильмов, снятых в Украине. Мероприятие пройдет с 24 сентября по 4 октября в Киеве и соберет зрителей и жюри на показы, фиксирующие жизнь страны в самые сложные годы.Кроме главной награды, жюри вручит две специальные награды, а обладателем Гран-при фестиваля станет фильм, получивший наибольшее количество голосов зрителей в национальном и европейском конкурсе. Нынешний национальный документальный конкурс объединяет работы, созданные в разных жанровых и стилистических подходах, но с единой целью — зафиксировать и передать опыт Украины в чрезвычайные времена. Одесский международный кинофестиваль 2025: что в программе Обережно: діти (Светлана Рудюк, 2024) Фильм собирает мозаику голосов детей, которым пришлось взрослеть во время войны. Травмы не исчезают, но получают названия в разговорах, воспоминаниях и повседневных моментах. Это внимательное исследование того, как молодое поколение формирует свое “сейчас” и пытается очертить “будущее”. Музика буття (Геннадий Черномашинцев, 2024) Старый дом культуры в маленьком городке — место, где базируется Тетиевский духовой оркестр. Под руководством Василия Антоновича музыканты готовятся к решающему экзамену перед комиссией Министерства культуры, ведь существование коллектива под угрозой. Фильм открывает зрителю внутренний мир музыкантов, их мечты, разговоры и быт, показывая, что музыка здесь — это не работа, а смысл жизни, который объединяет поколения и дает силы даже в самые тяжелые времена. Уламки світла (Мила Тешаева, Маркус Ленц, 2025) Прошло три года после освобождения Бучи, Ирпеня и Бородянки. Города постепенно возвращают улицы и дома, но жителям приходится восстанавливать и себя. Пятеро героев разного возраста и социального положения несут свой груз потерь и травм, одновременно держась за надежду и солидарность. Фильм задает вопрос: как жить дальше, когда война не закончилась, а раны становятся все глубже? И показывает, что восстановление физического пространства невозможно без восстановления внутреннего. Простий солдат (Артем Рыжиков, Хуан Камило Крус, 2025) После начала полномасштабного вторжения режиссер Артем Рыжиков покидает съемочную площадку и вступает в Территориальную оборону. Под позывным Кенон он берет в руки камеру, чтобы фиксировать войну изнутри. Лента прослеживает, как служба меняет его личную историю и требует решений, на которые в мирное время не решился бы ни один гражданский. Читать по теме Кинолокации Украины: где увидеть вживую места из известных фильмов От Карпат до Одессы показываем реальные кинолокации Украины, которые стоит увидеть вживую, читайте в материале. Спеціальна операція (Алексей Радинский, 2025) Документальная реконструкция оккупации Чернобыльской атомной электростанции на основе видеозаписей камер наблюдения. Фильм является свидетельством преступных действий российских войск в зоне одной из худших ядерных катастроф в истории. Гра на перехоплення (Владимир Мула, 2025) Война и спорт — два параллельных поля игры, на которых оказались братья Михайленко. Сергей — командир мобильной группы ПВО, Николай — игрок Олимпийской сборной Украины. Фильм внимательно наблюдает за ними, раскрывая, что значит быть частью одной борьбы, даже когда твое место — на другом фронте. Татова колискова (Леся Дяк, 2024) Вернувшись с фронта, Сергей пытается восстановить связь с женой и тремя сыновьями. Война оставила следы не только в его памяти, но и в повседневных отношениях — в молчании, во взглядах, в расстоянии между словами. В какой-то момент камера меняет направление — теперь она смотрит на режиссера, а вместе с ней и зритель получает новую перспективу, где история становится диалогом о том, как война меняет всех, даже тех, кто оставался дома. Дівія (Дмитрий Грешко, 2025) Медитативное путешествие по украинской земле до и во время полномасштабного вторжения. Камера фиксирует, как война меняет ландшафты и экосистемы, а также работу тех, кто пытается их защитить: экологов, саперов, зоозащитников. Дівія становится образом природы и жизни, противостоящих разрушению. Документальные фильмы на кинофестивале сохраняют в кадре свидетельства тех, кто пережил войну. Этот опыт находит отражение и в театре — на Фестивале первых пьес Театра Ветеранов, где истории с передовой и тыла превращаются в современную драматургию. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Искусство, Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter