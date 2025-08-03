Кинолокации Украины: где увидеть вживую места из известных фильмов

Наверное, каждому знакомо чувство, когда захватывающие пейзажи на экране зовут в путешествие, заставляя мечтать о посещении мест, где творилась киномагия. Украинское кино дарит нам прекрасную возможность воплотить это желание, ведь многие знаковые ленты снимали не в павильонах, а в удивительных уголках нашей страны. Путешествие по этим местам — это словно шаг за экран, возможность ощутить ту же атмосферу, которая вдохновляла режиссеров.

Мы расскажем о нескольких таких местах, куда может отправиться каждый киноман.

Тіні забутих предків

Есть места, навсегда вошедшие в историю украинской культуры, и сердце Гуцульщины, где Сергей Параджанов создал свой шедевр, — именно из таких. Он нашел нетронутую аутентичность в селах Ивано-Франковской области, в частности в Криворовне и Верховине.

Прогуливаясь по тамошним тропам, ты и сегодня почувствуете дух старины, будто время остановилось. Чтобы полностью погрузиться в кинолегенду, непременно посети дом-музей фильма в Верховине.

Как добраться

Твой путь, скорее всего, начнется с поезда до Ивано-Франковска. Оттуда до Верховины и Криворовни тебя домчат колоритные местные автобусы, которые сами по себе являются частью карпатского приключения.

Памфір

Эта лента показывает другую сторону Карпат — не поэтическую, а суровую и драматичную. Для создания гнетущей атмосферы режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук выбрал отдаленное буковинское село Верхний Яловец.

Это место на грани цивилизации, с его узкими лесными дорогами и старинными домами, стало идеальным фоном для истории о человеке, который борется с судьбой. Ландшафт здесь не радует глаз, а давит своим величием, отражая внутреннее состояние героя.

Как добраться

Путешествие в этот уголок Буковины ведет через Черновцы и райцентр Путила. Учтите, что последние километры до села придется преодолевать на собственном авто или искать местный транспорт, поскольку его доступность ограничена.

Сторожова застава

Как добраться

Иногда природа сама создает идеальные декорации для фэнтези. Именно таким местом является Коростышевский карьер в Житомирской области. Его высокие гранитные скалы, окружающие озеро с бирюзовой водой, превратились на экране в мистический портал в эпоху киевских богатырей. Это популярное место отдыха, где можно почувствовать себя героем приключения и сделать впечатляющие фото.

Карьер расположен недалеко от трассы Киев-Житомир, поэтому доехать до него удобно как на собственном авто, так и на автобусах, следующих в Коростышев.

Подорожники

Этот комедийный проект доказывает, что кинематографичными могут быть и привычные городские пространства. События сериала о конкуренции двух кафе разворачиваются на знакомой многим Житомирской трассе.

А для съемок городских сцен создатели выбрали сердце Житомира — его уютную пешеходную улицу Михайловскую и историческую Замковую гору.

Как добраться

Улица Михайловская находится в самом центре Житомира, куда легко добраться любым городским транспортом.

Камінь. Ножиці. Граната

Для создания атмосферы напряженного триллера режиссер Ирина Цилык сознательно отказалась от павильонов в пользу неукрашенной реальности.

Урбанистические пейзажи спальных районов Киева, а также заброшенные здания в Ирпене и Боярке стали полноценными участниками повествования, подчеркивая ощущение тревоги.

Как добраться

В Боярку и Ирпень из Киева регулярно курсируют пригородные электрички и маршрутные такси, что делает эти локации легкодоступными для исследования.

Захар Беркут

Как добраться

Эта масштабная лента является примером синергии настоящей природы и магии кино. Для натурных съемок грандиозных батальных сцен группа отправилась к одному из семи природных чудес Украины — озеру Синевир. В то же время огромное поселение Тухля было построено с нуля в павильонах киевской киностудии Film.UA.

Путешествие к Синевиру обычно планируют через карпатские города, такие как Межгорье или Воловец. Что касается павильонов в Киеве, стоит следить за объявлениями киностудии о возможных днях открытых дверей или экскурсиях.

Перевізник 3

Украинские локации привлекают и мировых кинематографистов. Так, узнаваемая архитектура и атмосфера портовой Одессы идеально вписались в сюжет голливудского блокбастера.

Фото: Скриншот

Динамичные сцены в аэропорту и на железнодорожном вокзале Одессы стали частью приключений героя Джейсона Стэйтема.

Как добраться

Обе локации являются ключевыми транспортными узлами Одессы, поэтому найти их не составит никакого труда.

Ранее мы рассказывали о том, как южнокорейский сериал Игра в кальмара стал мировым феноменом.

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