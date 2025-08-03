Кінолокації в Україні: де можна побачити наживо місця з відомих фільмів

Мабуть, кожному знайоме відчуття, коли захопливі пейзажі на екрані кличуть у подорож, змушуючи мріяти про відвідини місць, де творилася кіномагія. Українське кіно дарує нам чудову нагоду втілити це бажання, адже багато знакових стрічок знімали не в павільйонах, а в дивовижних куточках нашої країни. Подорож цими місцями — це ніби крок за екран, можливість відчути ту саму атмосферу, яка надихала режисерів.

Ми розкажемо про декілька таких місць, куди може вирушити кожен кіноман.

Тіні забутих предків

Є місця, що назавжди увійшли в історію української культури, і серце Гуцульщини, де Сергій Параджанов створив свій шедевр, — саме з таких. Він віднайшов недоторкану автентику в селах Івано-Франківщини, зокрема у Криворівні та Верховині.

Прогулюючись тамтешніми стежками, ти й сьогодні відчуєш дух старовини, ніби час зупинився. Щоб повністю зануритись у кінолегенду, неодмінно завітай до хати-музею фільму у Верховині.

Як дістатися

Твій шлях, найімовірніше, почнеться з поїзда до Івано-Франківська. Звідти до Верховини та Криворівні вас домчать колоритні місцеві автобуси, що самі по собі є частиною карпатської пригоди.

Памфір

Ця стрічка показує інший бік Карпат — не поетичний, а суворий та драматичний. Для створення гнітючої атмосфери режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук обрав віддалене буковинське село Верхній Яловець.

Це місце на межі цивілізації, з його вузькими лісовими дорогами та старовинними хатами, стало ідеальним тлом для історії про людину, що бореться з долею. Ландшафт тут не милує око, а тисне своєю величчю, віддзеркалюючи внутрішній стан героя.

Як дістатися

Подорож до цього куточка Буковини веде через Чернівці та райцентр Путила. Врахуйте, що останні кілометри до села доведеться долати власним авто або шукати місцевий транспорт, адже його доступність обмежена.

Сторожова застава

Як дістатися

Іноді природа сама створює ідеальні декорації для фентезі. Саме таким місцем є Коростишівський кар’єр на Житомирщині. Його високі гранітні скелі, що оточують озеро з бірюзовою водою, перетворилися на екрані на містичний портал в епоху київських богатирів. Це популярне місце відпочинку, де можна відчути себе героєм пригоди та зробити круті фото.

Кар’єр розташований неподалік від траси Київ-Житомир, тому доїхати до нього зручно як власним авто, так і автобусами, що прямують до Коростишева.

Серіал Подорожники

Цей комедійний проект доводить, що кінематографічними можуть бути і звичні міські простори. Події серіалу про конкуренцію двох кафе розгортаються на знайомій багатьом Житомирській трасі.

А для зйомок міських сцен творці обрали серце Житомира — його затишну пішохідну вулицю Михайлівську та історичну Замкову гору.

Як дістатися

Вулиця Михайлівська розташована у самому центрі Житомира, куди легко дістатися будь-яким міським транспортом.

Камінь. Ножиці. Граната

Для створення атмосфери напруженого трилера режисерка Ірина Цілик свідомо відмовилася від павільйонів на користь неприкрашеної реальності.

Урбаністичні пейзажі спальних районів Києва, а також покинуті будівлі в Ірпені та Боярці стали повноцінними учасниками оповіді, підкреслюючи відчуття тривоги.

Як дістатися

До Боярки та Ірпеня з Києва регулярно курсують приміські електрички та маршрутні таксі, що робить ці локації легкодоступними для дослідження.

Захар Беркут

Ця масштабна стрічка є прикладом синергії справжньої природи та магії кіно. Для натурних зйомок грандіозних батальних сцен група вирушила до одного з семи природних чудес України — озера Синевир. Водночас величезне поселення Тухля було збудоване з нуля у павільйонах київської кіностудії Film.UA.

Як дістатися

Подорож до Синевиру зазвичай планують через карпатські міста, як-от Міжгір’я чи Воловець. Щодо павільйонів у Києві, варто стежити за оголошеннями кіностудії про можливі дні відкритих дверей чи екскурсії.

Перевізник 3

Українські локації приваблюють і світових кінематографістів. Її впізнавана архітектура та атмосфера портового міста ідеально вписалися у сюжет голлівудського блокбастера.

Динамічні сцени в аеропорту та на залізничному вокзалі Одеси стали частиною пригод героя Джейсона Стейтема.

Як дістатися

Обидві локації є ключовими транспортними вузлами Одеси, тому знайти їх не складе жодних труднощів.

Раніше ми розповідали про те, як південнокорейський серіал Гра в кальмара став світовим феноменом.

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