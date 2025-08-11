Фестиваль первых пьес Театра Ветеранов: Энеиду и другие премьеры покажут в Киеве

Фото Facebook В Киеве с 26 по 31 августа состоится уникальное событие — второй Фестиваль первых пьес Театра Ветеранов.Это шестидневное мероприятие объединит искусство и реальный опыт, поскольку его участники — это люди, которые видели войну своими глазами. Всего будет представлено 24 премьеры современной ветеранской драматургии. Фестиваль служит платформой для откровенного диалога о войне и искусстве. Организаторы стремятся показать, что творческий потенциал ветеранов безграничен и что интерес к их историям — это не мимолетная мода, а признак взросления общества. Новые произведения ветеранов не только осмысливают их личный опыт, но и анализируют причины наших общих трудностей и побед. Места проведения и программа Фестиваль стартует в киевском культурном кластере Краків 26 и 27 августа.В последующие дни ветеранские пьесы прозвучат на сценах ведущих столичных театров: Молодого театра; Театра имени Леси Украинки; Театра имени Ивана Франко; Театра Драматургов. Читать по теме Театр в тренде: Рудинский об аншлагах, очередях и новой любви зрителя Украинский театр переживает настоящее возрождение, ведь билеты на представления разлетаются в считанные минуты! Ключевые события В рамках фестиваля будет представлено более 20 произведений, созданных участниками второго образовательного курса Театра Ветеранов. Форматы будут самыми разными: от полноценных спектаклей до театральных читок и эскизов. Особой частью программы станут: Фрагмент музыкально-пластического спектакля Энеида, созданный под руководством известного режиссера Ахтема Сеитаблаева. Спектакль Львов 3000, который появился благодаря ветеранам во львовском реабилитационном центре Unbroken. Открытая репетиция режиссера Андрея Жолдака в Театре имени Леси Украинки по тексту ветерана Геннадия Удовенко Я. Расписание первых дней 26 августа (Киевский культурный кластер Краків) 16:00 — Открытие фестиваля. 17:00 — Спектакль Военная мама (драматург Алина Сарнацкая). 18:30 — Спектакль Львов 3000 (драматург Андрей Квин Григорьев). 20:00 — Музыкально-пластический спектакль Энеида. Расписание на следующие дни будет объявлено дополнительно. Организаторы фестиваля приглашают всех желающих посетить спектакли, чтобы поддержать творческие начинания ветеранов. Ранее мы рассказывали о новом представлении Братьев в Театре Леси Украинки. Читай, что именно стало темой этой постановки в нашем материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Искусство, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter