Фестиваль первых пьес Театра Ветеранов: Энеиду и другие премьеры покажут в Киеве

В Киеве с 26 по 31 августа состоится уникальное событие — второй Фестиваль первых пьес Театра Ветеранов.

Это шестидневное мероприятие объединит искусство и реальный опыт, поскольку его участники — это люди, которые видели войну своими глазами.

Всего будет представлено 24 премьеры современной ветеранской драматургии. Фестиваль служит платформой для откровенного диалога о войне и искусстве.

Организаторы стремятся показать, что творческий потенциал ветеранов безграничен и что интерес к их историям — это не мимолетная мода, а признак взросления общества.

Новые произведения ветеранов не только осмысливают их личный опыт, но и анализируют причины наших общих трудностей и побед.

Места проведения и программа

Фестиваль стартует в киевском культурном кластере Краків 26 и 27 августа.

В последующие дни ветеранские пьесы прозвучат на сценах ведущих столичных театров:

Молодого театра;

Театра имени Леси Украинки;

Театра имени Ивана Франко;

Театра Драматургов.

Ключевые события

В рамках фестиваля будет представлено более 20 произведений, созданных участниками второго образовательного курса Театра Ветеранов.

Форматы будут самыми разными: от полноценных спектаклей до театральных читок и эскизов.

Особой частью программы станут:

Фрагмент музыкально-пластического спектакля Энеида, созданный под руководством известного режиссера Ахтема Сеитаблаева. Спектакль Львов 3000, который появился благодаря ветеранам во львовском реабилитационном центре Unbroken. Открытая репетиция режиссера Андрея Жолдака в Театре имени Леси Украинки по тексту ветерана Геннадия Удовенко Я.

Расписание первых дней

26 августа (Киевский культурный кластер Краків)

16:00 — Открытие фестиваля.

17:00 — Спектакль Военная мама (драматург Алина Сарнацкая).

18:30 — Спектакль Львов 3000 (драматург Андрей Квин Григорьев).

20:00 — Музыкально-пластический спектакль Энеида.

Расписание на следующие дни будет объявлено дополнительно.

Организаторы фестиваля приглашают всех желающих посетить спектакли, чтобы поддержать творческие начинания ветеранов.

