Фестиваль перших п’єс Театру Ветеранів: Енеїду та інші прем’єри покажуть у Києві

Фото Facebook У Києві з 26 по 31 серпня відбудеться унікальна подія — другий Фестиваль перших п'єс Театру Ветеранів.Цей шестиденний захід об'єднає мистецтво та реальний досвід, адже його учасники — це люди, які бачили війну на власні очі. Загалом буде представлено 24 прем'єри сучасної ветеранської драматургії. Фестиваль є платформою для відвертого діалогу про війну та мистецтво. Організатори прагнуть показати, що творчий потенціал ветеранів є безмежним і що інтерес до їхніх історій — це не миттєва мода, а ознака зрілості суспільства. Нові твори ветеранів не лише рефлексують їхній особистий досвід, а й аналізують причини спільних труднощів та перемог. Місця та програма Фестиваль стартує у культурному кластері Краків 26 і 27 серпня. У наступні дні ветеранські п'єси лунатимуть на сценах провідних столичних театрів: Молодого театру; Театру Лесі Українки; Театру Франка; Театру Драматургів. Читати на тему Театр у тренді: Рудинський про аншлаги, черги і нову любов глядача Український театр переживає справжнє відродження, адже квитки на вистави розлітаються за лічені хвилини! Ключові події У рамках фестивалю покажуть понад 20 творів, створених учасниками другого освітнього курсу Театру Ветеранів. Формати будуть різними: від повноцінних вистав до театральних читань та ескізів. Особливою частиною програми стануть: Фрагмент музично-пластичної вистави Енеїда, створеної під керівництвом відомого режисера Ахтема Сеітаблаєва. Вистава Львів 3000, яка з'явилася завдяки ветеранам у львівському реабілітаційному центрі Unbroken. Відкрита репетиція режисера Андрія Жолдака у Театрі Лесі Українки за текстом ветерана Геннадія Удовенка Я. Розклад перших днів 26 серпня (Київський культурний кластер Краків) 16:00 — Відкриття Фестивалю. 17:00 — Вистава Військова мама (драматургиня Аліна Сарнацька). 18:30 — Вистава Львів 3000 (драматург Андрій Квін Григорʼєв). 20:00 — Музично-пластична вистава Енеїда. Розклад наступних днів буде оголошено додатково. Організатори фестивалю запрошують усіх зацікавлених відвідати вистави, підтримавши ветеранів у їхніх творчих починаннях. Раніше ми розповідали про нову виставу Братів у Театрі Лесі Українки. Читай, що саме стало темою цієї постановки в нашому матеріалі.