Фестиваль перших п’єс Театру Ветеранів: Енеїду та інші прем’єри покажуть у Києві

У Києві з 26 по 31 серпня відбудеться унікальна подія — другий Фестиваль перших п’єс Театру Ветеранів.

Цей шестиденний захід об’єднає мистецтво та реальний досвід, адже його учасники — це люди, які бачили війну на власні очі.

Загалом буде представлено 24 прем’єри сучасної ветеранської драматургії.

Фестиваль є платформою для відвертого діалогу про війну та мистецтво. Організатори прагнуть показати, що творчий потенціал ветеранів є безмежним і що інтерес до їхніх історій — це не миттєва мода, а ознака зрілості суспільства.

Нові твори ветеранів не лише рефлексують їхній особистий досвід, а й аналізують причини спільних труднощів та перемог.

Місця та програма

Фестиваль стартує у культурному кластері Краків 26 і 27 серпня. У наступні дні ветеранські п’єси лунатимуть на сценах провідних столичних театрів:

Молодого театру;

Театру Лесі Українки;

Театру Франка;

Театру Драматургів.

Ключові події

У рамках фестивалю покажуть понад 20 творів, створених учасниками другого освітнього курсу Театру Ветеранів.

Формати будуть різними: від повноцінних вистав до театральних читань та ескізів.

Особливою частиною програми стануть:

Фрагмент музично-пластичної вистави Енеїда, створеної під керівництвом відомого режисера Ахтема Сеітаблаєва. Вистава Львів 3000, яка з’явилася завдяки ветеранам у львівському реабілітаційному центрі Unbroken. Відкрита репетиція режисера Андрія Жолдака у Театрі Лесі Українки за текстом ветерана Геннадія Удовенка Я.

Розклад перших днів

26 серпня (Київський культурний кластер Краків)

16:00 — Відкриття Фестивалю.

17:00 — Вистава Військова мама (драматургиня Аліна Сарнацька).

18:30 — Вистава Львів 3000 (драматург Андрій Квін Григорʼєв).

20:00 — Музично-пластична вистава Енеїда.

Розклад наступних днів буде оголошено додатково.

Організатори фестивалю запрошують усіх зацікавлених відвідати вистави, підтримавши ветеранів у їхніх творчих починаннях.

